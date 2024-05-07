岸田首相動静 2024年5月2日～6日
岸田首相動静 2024年5月2日
（以下、すべて日本時間）
00:30 フランスのオルリー空港着
02:05 フランス首相府でアタル首相と会談（～02:37）
ホテル「ル・ロイヤル・モンソー・ラッフルズ・パリ」に宿泊
16:29 パリの経済協力開発機構（OECD）本部でコーマン事務総長が出迎え
16:33 コーマンOCED事務総長と懇談（～16:47）
16:50 炭素緩和アプローチに関する包摂的フォーラム（IFCMA）閣僚対話に出席（～17:08）
17:11 国際エネルギー機関（IEA）のビロル事務局長と懇談（～17:28）
17:55 生成人工知能（AI）に関する会合に出席（～18:21）
18:33 OECD閣僚理事会開会式で基調演説（～18:48）
19:32 東南アジア地域プログラム10周年記念式典に出席（～20:18）
20:24 写真撮影（～20:25）
20:41 大統領府でマクロン大統領と首脳会談（～22:27）
22:40 パリ日本文化会館で観光レセプションに出席（～22:59）
岸田首相動静 2024年5月3日
（以下、すべて日本時間）
00:05 フランスのオルリー空港発
10:40 ブラジルのブラジリア空軍基地着
ホテル「ロイヤル・チューリップ・ブラジリア・アルボラーダ」に宿泊
20:38 同ホテルで日系人と懇談（～20:55）
21:35 大統領府で歓迎行事（～21:42）
21:45 ブラジルのルラ大統領と首脳会談（～23:42）
23:43 経済ミッションの大統領への紹介（～23:52）
岸田首相動静 2024年5月4日
（以下、すべて日本時間）
00:03 覚書等発表式（～00:13）
00:13 共同記者発表（～00:36）
01:10 ブラジリアの外務省でルラ大統領主催昼食会
02:42 ブラジルのブラジリア空軍基地発
04:57 パラグアイのシルビオ・ペッティロッシ国際空港着
05:58 大統領府で歓迎式典（～06:08）
06:09 パラグアイのペニャ大統領と首脳会談（～07:15）
07:20 共同記者発表（～07:40）
08:15 日・パラグアイ・ビジネスフォーラムおよびMOU発表式（～08:45）
09:03 中央銀行で日系人と懇談（～09:44）
10:03 大統領府で叙勲授与式（～10:18）
10:23 ペニャ大統領主催夕食会（～11:52）
ホテル「グラン・ブルボン・アスンシオン」に宿泊
21:50 パラグアイのシルビオ・ペッティロッシ国際空港発
23:50 ブラジルのグアルリョス国際空港着
岸田首相動静 2024年5月5日
（以下、すべて日本時間）
01:03 サンパウロのブラジル日本文化福祉協会で歓迎式典（～01:23）
02:04 日系人と昼食会（～02:25）
02:43 イビラプエラ公園で開拓先没者慰霊碑に献花（～03:12）
03:26 日本文化発信拠点「ジャパン・ハウス」を視察（～03:47）
04:09 サンパウロ大で中南米政策に関する演説（～04:43）
05:10 ホテル「インターコンチネンタル」でアルキミン副大統領と懇談（～05:40）
05:43 ビジネスフォーラムに出席（～06:15）
07:30 ホテル「チボリ・モハレジュ・サンパウロ」で内外記者会見（～08:00）
11:54 ブラジルのグアルリョス国際空港発
岸田首相動静 2024年5月6日
14:50 フランス、ブラジル、パラグアイ歴訪を終え、政府専用機で羽田空港着
15:09 同空港発
15:35 公邸着
16:00 自民党政治刷新本部の法整備に関する作業部会の鈴木馨祐座長、大野敬太郎事務局長と面会（～16:56）