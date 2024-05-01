岸田首相動静 2024年4月30日

09:39 徒歩で公邸発

09:41 官邸着。報道各社のインタビュー（～09:46）

11:01 森屋宏官房副長官、市川恵一官房副長官補、四方敬之内閣広報官、外務省の船越健裕、小野啓一両外務審議官、小林麻紀外務報道官、野口泰中南米局長、片平聡経済局長、小川良介農林水産審議官、保坂伸経済産業審議官、高橋一郎観光庁長官と面会（～11:10）

11:11 森屋官房副長官、市川官房副長官補、四方内閣広報官、外務省の船越、小野両外務審議官、小林外務報道官、野口中南米局長、片平経済局長、小川農水審議官、保坂経産審議官と面会（～11:41）

14:12 予備自衛官制度創設70年記念イベント向けビデオメッセージ収録（～14:28）

15:35 国家安全保障局の秋葉剛男局長、市川恵一、鈴木敦夫両次長と面会（～15:49）

16:47 日本弁護士連合会の渕上玲子、小林元治新旧会長と面会（～16:57）

17:02 秋葉国家安全保障局長、原和也内閣情報官と面会（～17:15）

17:20 原内閣情報官と面会（～17:26）

17:57 秋葉国家安全保障局長、中込正志外務省欧州局長と面会（～18:07）

18:36 徒歩で官邸発

18:37 公邸着