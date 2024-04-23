岸田首相動静 2024年4月22日

08:15 徒歩で公邸発

08:17 官邸着

08:46 官邸発

08:48 国会着

08:50 衆議院第1委員室に入る

08:55 鈴木俊一財務大臣と会話（～08:56）

08:57 衆議院予算委員会開会

12:00 衆議院予算委員会休憩

12:01 同室出る

12:04 院内大臣室入る

12:52 同室出る

12:53 衆議院第1委員室に入る

13:00 衆議院予算委員会再開

15:04 衆議院予算委員会散会。同室出る

15:06 国会発

15:07 官邸着

15:08 報道各社のインタビュー

15:17 元広島県議の間所了弁護士らと面会（～15:32）

15:47 アキリーノ米インド太平洋軍司令官の表敬。石原宏高首相補佐官同席（～16:02）

16:04 木原稔防衛大臣、防衛省の増田和夫事務次官、酒井良海上幕僚長と面会（～16:08）

16:09 木原防衛大臣、村井英樹、森屋宏、栗生俊一各官房副長官、小島裕史内閣危機管理監、鈴木敦夫官房副長官補、原和也内閣情報官、河辺賢裕外務省総合外交政策局長、増田防衛事務次官と面会（～16:20）

17:01 官邸発

17:02 国会着

17:03 自民党総裁室に入る

17:05 党役員会（～17:17）

17:18 茂木敏充幹事長と面会（～17:26）

17:27 同室出る

17:28 国会発

17:30 官邸着

17:47 デジタル行財政改革会議（～18:36）

18:40 松村祥史防災担当大臣、村井、森屋、栗生各官房副長官、藤井健志官房副長官補、森昌文首相補佐官、長橋和久内閣官房復旧・復興支援総括官、高橋謙司内閣府政策統括官、森光敬子厚生労働省危機管理・医務技術総括審議官、松尾浩則農林水産省危機管理・政策立案総括審議官、須藤治中小企業庁長官、榊真一国土交通審議官、角倉一郎環境省環境再生・資源循環局次長と面会（～18:55）

19:05 福本茂伸内閣官房拉致問題対策本部事務局長と面会（～19:20）

19:53 徒歩で官邸発

19:54 公邸着