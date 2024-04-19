岸田首相動静 2024年4月18日

00:13 徒歩で公邸発

00:14 官邸着

00:15 林芳正、村井英樹、森屋宏、栗生俊一正副官房長官、松村祥史防災担当大臣、小島裕史内閣危機管理監、鈴木敦夫官房副長官補、原和也内閣情報官、高橋謙司内閣府政策統括官、広瀬昌由国土交通省水管理・国土保全局長、青木元・気象庁地震火山部長と面会（～00:31）

00:52 報道各社のインタビュー（～00:53）

00:54 徒歩で官邸発

00:55 公邸着

09:25 徒歩で公邸発

09:26 官邸着

09:27 林、村井、森屋、栗生正副官房長官、松村防災担当大臣、小島内閣危機管理監、高橋内閣府政策統括官、森隆志気象庁長官と面会（～09:46）

09:49 村井官房副長官と面会（～11:39）

11:40 岡野正敬外務事務次官と面会（～11:58）

12:52 官邸発

12:53 国会着

12:54 衆院議長応接室に入る

13:00 同室出る、衆院本会議場に入る

13:02 衆院本会議開会

15:15 衆院本会議散会、衆院本会議場出る

15:16 国会発

15:18 官邸着

15:30 石原宏高総理大臣補佐官と面会（～15:44）

15:45 秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の岡野事務次官、河辺賢裕総合外交政策局長、有馬裕北米局長と面会（～15:52）

15:53 秋葉国家安全保障局長、外務省の岡野事務次官、河辺総合外交政策局長、安藤俊英中東アフリカ局長と面会（～16:10）

16:11 秋葉国家安全保障局長、外務省の岡野事務次官、河辺総合外交政策局長と面会（～16:16）

17:08 アメリカIT大手・オラクルのサフラ・キャッツ最高経営責任者（CEO）と面会、有馬外務省北米局長同席（～17:23）

18:07 財務省の茶谷栄治事務次官、新川浩嗣主計局長と面会（～18:15）

18:16 新藤義孝経済再生担当大臣、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、木村聡、林幸宏両政策統括官と面会（～18:32）

19:06 徒歩で官邸発

19:08 公邸着