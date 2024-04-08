岸田首相動静 2024年4月5日～7日

（岸田首相動静 4月7日）

10:25 公邸発

10:36 東京・鍛冶町の「ヘア モード キクチ神田日銀通り店」着。散髪。

12:13 同所発

12:25 公邸着

14:05 アメリカ紙ワシントン・ポストのインタビュー（～15:05）

15:23 アメリカCNNテレビのインタビュー（～16:12）



（岸田首相動静 4月6日）

09:26 公邸発

09:48 羽田空港着

10:21 日本航空627便で同空港発

11:45 熊本空港着。熊本県の蒲島郁夫知事、木村敬次期知事が出迎え

11:55 同空港発

12:12 同県菊陽町の台湾積体電路製造（TSMC）の工場着。視察

12:19 同社の魏哲家最高経営責任者（CEO）らと意見交換（～12:35）

12:37 魏CEO、地元中小企業関係者と車座対話（～12:49）

12:51 生産設備を視察（～13:17）

13:19 同所発

13:54 熊本市中央区の熊本自由民主会館着

13:56 自民党同県連役員と政治刷新に関する車座対話（～14:55）

15:15 党員や地元有権者と政治刷新に関する車座対話（～16:21）

16:24 報道各社のインタビュー（～16:31）

16:32 同所発

17:01 熊本空港着

17:03 金子恭之同党組織運動本部長と面会（～17:19）

17:41 全日空648便で同空港発

18:52 羽田空港着

19:08 同空港発

19:31 公邸着



（岸田首相動静 4月5日）

07:45 徒歩で公邸発

07:47 官邸着

07:52 交通安全対策に関する関係閣僚会議（～08:05）

08:08 閣議（～08:15）

08:23 村井英樹官房副長官と面会（～09:04）

09:36 村井官房副長官と面会（～09:39）

10:16 垂秀夫前駐中国大使と面会（～10:36）

10:46 官邸発

10:47 国会着

10:49 衆院第1委員室に入る

10:55 衆院内閣委員会出席

12:00 衆院内閣委途中退席

12:02 国会発

12:04 官邸着

12:24 政府与党連絡会議（～12:43）

12:45 麻生太郎自民党副総裁と面会（～12:54）

13:42 古谷一之公正取引委員会委員長と面会（～13:52）

14:36 齋藤健経済産業大臣、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の小野啓一外務審議官、有馬裕北米局長、片平聡経済局長、飯田祐二経済産業事務次官と面会（～14:46）

15:12 AP通信、ロイター通信など海外メディアのインタビュー（～15:41）

15:50 村井官房副長官、秋葉国家安全保障局長、四方敬之内閣広報官、吉田博史総務審議官、外務省の船越健裕、小野両外務審議官、小林麻紀外務報道官、中村亮南部アジア部長、有馬北米局長、片平経済局長、赤堀毅地球規模課題審議官、増子宏文部科学審議官、保坂伸経済産業審議官、石井昌平海上保安庁長官、芹澤清防衛審議官と面会（～16:39）

16:41 秋葉国家安全保障局長と面会（～16:50）

17:03 秋葉国家安全保障局長、原和也内閣情報官と面会（～17:15）

17:18 原内閣情報官と面会（～17:23）

19:08 官邸発

19:18 東京・麻布台の米沢牛専門店「雅山」着。官邸職員と食事

21:16 同所発

21:22 公邸着