（岸田首相動静 4月2日）



07:50 徒歩で公邸発

07:51 官邸着。報道各社のインタビュー

07:58 水循環政策本部（～08:15）

08:21 閣議（～08:28）

08:29 新藤義孝経済再生担当大臣と立ち話（～08:31）

08:34 秋吉淳一郎国家公務員倫理審査会会長に辞令交付。林芳正官房長官同席（～08:37）

08:55 村井英樹、森屋宏、栗生俊一各官房副長官、小島裕史内閣危機管理監、鈴木敦夫官房副長官補、原和也内閣情報官、河辺賢裕外務省総合外交政策局長、加野幸司防衛省防衛政策局長と面会（～09:12）

09:40 村井官房副長官と面会（～10:45）

10:50 村井官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、四方敬之内閣広報官、外務省の船越健裕、小野啓一両外務審議官、小林麻紀外務報道官、有馬裕北米局長、片平聡経済局長、経済産業省の保坂伸経産審議官、野原諭商務情報政策局長と面会（～11:06）

11:07 村井官房副長官、秋葉国家安全保障局長、四方内閣広報官、外務省の船越、小野両外務審議官、小林外務報道官、有馬北米局長、片平経済局長と面会（～11:34）

11:43 秋葉国家安全保障局長、外務省の岡野正敬事務次官、船越外務審議官、鯰博行アジア大洋州局長、有馬北米局長、安藤俊英中東アフリカ局長と面会（～12:10）

12:52 官邸発

12:53 国会着

12:54 衆院議長応接室に入る

13:00 同室出る。衆院本会議場に入る

13:02 衆院本会議開会

15:12 衆院本会議散会

15:13 衆院本会議場出る

15:16 自民党幹事長会議室に入る

15:17 同党の麻生太郎副総裁、茂木敏充幹事長、森山裕総務会長と面会（～16:04）

16:05 同室出る

16:07 党総裁室に入る

16:08 森山総務会長、渡海紀三朗政調会長、小渕優子選対委員長、関口昌一参院議員会長、松山政司参院幹事長と面会（～16:24）

16:25 同室出る

16:26 党幹事長会議室に入る

16:27 麻生副総裁、茂木幹事長と面会（～16:39）

16:40 同室出る

16:41 国会発

16:43 官邸着

16:54 ベトナムのチュオン・ティ・マイ共産党中央組織委員長の表敬（～17:15）

18:00 経済財政諮問会議（～18:31）

19:30 報道各社のインタビュー（～19:31）

19:32 徒歩で官邸発

19:33 公邸着