岸田首相動静 3月29日～31日

（岸田首相動静 3月31日）

13:28 徒歩で公邸発

13:29 官邸着

13:39 ジルブランド米上院議員らの表敬（～14:03）

14:05 徒歩で官邸発

14:06 公邸着

14:07 公邸で森屋宏官房副長官と面会（～17:12）





（岸田首相動静 3月30日）

14:09 公邸発

14:37 東京・有明の東京ビッグサイト着。小池百合子東京都知事らが出迎え。「フォーミュラE」東京大会のオープニングセレモニーに出席、あいさつ、レース観戦

15:15 同所発

15:36 公邸着





（岸田首相動静 3月29日）

08:09 徒歩で公邸発

08:11 官邸着

08:16 閣議（～08:34）

08:45 齋藤健経済産業大臣、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の岡野正敬事務次官、有馬裕北米局長、片平聡経済局長、飯田祐二経済産業事務次官と面会（～09:10）

09:55 秋葉国家安全保障局長と面会（～10:00）

10:01 アメリカの投資会社・ブラックストーンのシュワルツマン最高経営責任者（CEO）と面会。秋葉国家安全保障局長、金融庁の栗田照久長官、有泉秀金融国際審議官、堀本善雄政策立案総括審議官同席（～10:37）

10:42 秋葉国家安全保障局長と面会（～10:51）

12:59 「大阪・関西万博開幕1年前イベント」向けビデオメッセージ収録（～13:10）

13:25 市川恵一官房副長官補、原和也内閣情報官、納冨中内閣衛星情報センター所長と面会（～13:36）

13:37 原内閣情報官と面会（～13:54）

14:51 武部勤元自民党幹事長と面会（～15:14）

15:47 盛山正仁文部科学大臣、茂里毅スポーツ庁次長と面会（～15:57）

16:10 日英21世紀委員会の木原誠二日本側座長らの表敬（～16:18）

16:43 和田信貴国土交通事務次官と面会（～16:53）

18:16 ケネディ元駐日アメリカ大使の表敬（～18:28）

18:49 徒歩で官邸発

18:51 公邸着