各地の満潮時刻は次のとおりです。
▽金沢市では
▼1日夜7時39分ごろ
▼2日午前5時1分ごろ
▽富山市では
▼1日夜7時36分ごろ
▼2日午前5時6分ごろ
▽新潟県西港では
▼1日夜7時47分ごろ
▼2日午前5時10分ごろ
日本海側 各地の満潮時刻
大津波警報や津波警報、津波注意報が発表されている日本海側の各地ではこれから満潮時刻を迎えます。
各地の満潮時刻は次のとおりです。
▽山形県酒田市では
▼1日夜8時10分ごろ
▼2日午前5時12分ごろ
▽秋田市では
▼1日夜8時11分ごろ
▼2日午前5時18分ごろ
▽福井県敦賀市では
▼1日夜7時21分ごろ
▼2日午前5時1分ごろ
▽京都府舞鶴市では
▼1日夜7時14分ごろ
▼2日午前4時58分ごろ
▽兵庫県豊岡市では
▼1日夜7時26分ごろ
▼2日午前4時59分ごろ
▽鳥取県境港市では
▼1日夜8時5分ごろ
▼2日午前5時11分ごろ
▽島根県浜田港では
▼1日午前3時10分ごろ
▼1日午後3時24分ごろ
▽青森県下北では
▼2日午前7時22分ごろ
北海道の
▽函館市では
▼2日午前7時31分ごろ
▽小樽市では
▼1日夜8時36分ごろ
▼2日午前5時50分ごろ
▽稚内市では
▼2日午前4時16分ごろとなっています。
満潮時刻と重なると、潮位が高い状態で津波が押し寄せるため、注意が必要です。