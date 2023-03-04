【新型コロナ 厚労省まとめ（4日）】81人死亡 1万431人感染

厚生労働省によりますと、4日に発表した国内の新たな感染者は空港の検疫などを含め、1万431人となっています。

また、国内で亡くなった人は

▽愛知県で11人

▽千葉県で7人

▽兵庫県で5人

▽埼玉県で5人

▽大阪府で5人

▽神奈川県で5人

▽北海道で4人

▽広島県で4人

▽福岡県で4人

▽静岡県で4人

▽岡山県で3人

▽長野県で3人

▽三重県で2人

▽大分県で2人

▽奈良県で2人

▽富山県で2人

▽愛媛県で2人

▽栃木県で2人

▽京都府で1人

▽佐賀県で1人

▽宮城県で1人

▽山梨県で1人

▽岩手県で1人

▽東京都で1人

▽滋賀県で1人

▽秋田県で1人

▽茨城県で1人の

合わせて81人、累計で7万2721人となっています。



国内で感染が確認された人は累計で次のとおりです。



（ ）内は4日の新たな感染者数です。



▽全国は3325万1497人（1万431）



▽東京都は431万9959人（795）

▽大阪府は281万6234人（632）

▽神奈川県は220万5172人（491）

▽愛知県は209万7615人（598）

▽埼玉県は178万8547人（397）

▽福岡県は157万7918人（447）

▽兵庫県は145万9741人（369）

▽千葉県は145万4947人（397）

▽北海道は133万1733人（373）

▽静岡県は86万781人（326）

▽広島県は79万4735人（333）

▽京都府は67万3632人（148）

▽茨城県は63万3431人（202）

▽沖縄県は57万5703人（80）

▽岐阜県は53万7417人（269）

▽宮城県は53万2866人（270）

▽熊本県は53万1799人（168）

▽岡山県は48万8131人（144）

▽三重県は45万6769人（184）

▽長野県は45万3387人（273）

▽新潟県は45万1229人（242）

▽鹿児島県は43万8864人（159）

▽群馬県は43万6934人（243）

▽栃木県は41万8876人（196）

▽福島県は40万93人（263）

▽滋賀県は37万1542人（108）

▽奈良県は34万3983人（75）

▽長崎県は33万4647人（111）

▽宮崎県は31万8470人（106）

▽愛媛県は31万3499人（198）

▽山口県は31万1150人（186）

▽大分県は30万1348人（99）

▽青森県は27万7516人（74）

▽石川県は27万6711人（110）

▽佐賀県は25万9739人（86）

▽香川県は25万856人（110）

▽和歌山県は23万7173人（95）

▽富山県は23万5169人（107）

▽岩手県は23万3109人（126）

▽山形県は22万4220人（119）

▽秋田県は19万8717人（100）

▽福井県は19万8600人（62）

▽山梨県は18万8793人（106）

▽高知県は16万7981人（77）

▽島根県は16万6339人（115）

▽徳島県は16万5043人（133）

▽鳥取県は14万230人（129）



また、新型コロナウイルスへの感染が確認された人で、人工呼吸器やECMOをつけたり、集中治療室などで治療を受けたりしている重症者は4日時点で131人となっています。



重症者の数は3日と比べて1人増えました。