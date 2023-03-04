【新型コロナ 厚労省まとめ（4日）】81人死亡 1万431人感染
厚生労働省によりますと、4日に発表した国内の新たな感染者は空港の検疫などを含め、1万431人となっています。
また、国内で亡くなった人は
▽愛知県で11人
▽千葉県で7人
▽兵庫県で5人
▽埼玉県で5人
▽大阪府で5人
▽神奈川県で5人
▽北海道で4人
▽広島県で4人
▽福岡県で4人
▽静岡県で4人
▽岡山県で3人
▽長野県で3人
▽三重県で2人
▽大分県で2人
▽奈良県で2人
▽富山県で2人
▽愛媛県で2人
▽栃木県で2人
▽京都府で1人
▽佐賀県で1人
▽宮城県で1人
▽山梨県で1人
▽岩手県で1人
▽東京都で1人
▽滋賀県で1人
▽秋田県で1人
▽茨城県で1人の
合わせて81人、累計で7万2721人となっています。
国内で感染が確認された人は累計で次のとおりです。
（ ）内は4日の新たな感染者数です。
▽全国は3325万1497人（1万431）
▽東京都は431万9959人（795）
▽大阪府は281万6234人（632）
▽神奈川県は220万5172人（491）
▽愛知県は209万7615人（598）
▽埼玉県は178万8547人（397）
▽福岡県は157万7918人（447）
▽兵庫県は145万9741人（369）
▽千葉県は145万4947人（397）
▽北海道は133万1733人（373）
▽静岡県は86万781人（326）
▽広島県は79万4735人（333）
▽京都府は67万3632人（148）
▽茨城県は63万3431人（202）
▽沖縄県は57万5703人（80）
▽岐阜県は53万7417人（269）
▽宮城県は53万2866人（270）
▽熊本県は53万1799人（168）
▽岡山県は48万8131人（144）
▽三重県は45万6769人（184）
▽長野県は45万3387人（273）
▽新潟県は45万1229人（242）
▽鹿児島県は43万8864人（159）
▽群馬県は43万6934人（243）
▽栃木県は41万8876人（196）
▽福島県は40万93人（263）
▽滋賀県は37万1542人（108）
▽奈良県は34万3983人（75）
▽長崎県は33万4647人（111）
▽宮崎県は31万8470人（106）
▽愛媛県は31万3499人（198）
▽山口県は31万1150人（186）
▽大分県は30万1348人（99）
▽青森県は27万7516人（74）
▽石川県は27万6711人（110）
▽佐賀県は25万9739人（86）
▽香川県は25万856人（110）
▽和歌山県は23万7173人（95）
▽富山県は23万5169人（107）
▽岩手県は23万3109人（126）
▽山形県は22万4220人（119）
▽秋田県は19万8717人（100）
▽福井県は19万8600人（62）
▽山梨県は18万8793人（106）
▽高知県は16万7981人（77）
▽島根県は16万6339人（115）
▽徳島県は16万5043人（133）
▽鳥取県は14万230人（129）
また、新型コロナウイルスへの感染が確認された人で、人工呼吸器やECMOをつけたり、集中治療室などで治療を受けたりしている重症者は4日時点で131人となっています。
重症者の数は3日と比べて1人増えました。