「HAIKU」とは?

梨木神社には、ウラジスラバさんをはじめ、世界各国から俳句が寄せられました。



この海外の俳句とはどのようなものなのでしょうか。



俳句は、アルファベットで「HAIKU」とも表されます。



松尾芭蕉や小林一茶などの俳句が海外の言語に訳される中、徐々に広がりを見せていきました。



最大の違いは、5-7-5のリズムが、「音節」で示される点です。



例えば、ウラジスラバさんが詠んだ句。

「地下壕に 紙飛行機や 子らの春」



英語では、

Children are playing

Flying their paper airplanes

In the bomb shelter.



この句を音節に分けると、

Chil/dren/ are/ play/ing(5)

Fly/ing/ their/ pa/per/ air/planes(7)

In/ the/ bomb/ shel/ter.(5)



必ずしも「季語」を含まなくても、季節を感じさせる言葉があればいいともされるほか、5-7-5でなくても、近い形で韻を踏んでいればよいとする人もいるということです。



ウクライナでは子どもたちに俳句を教えている学校もあるということで、世界でファンを増やしています。