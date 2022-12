2022年紅白歌合戦 出場歌手の曲順決まる 最後は福山雅治さん

前半

【白組】SixTONES(3)「Good Luck!」

【紅組】天童よしみ(27)「ソーラン祭り節」

【紅組】緑黄色社会(初)「Mela!」

【白組】郷ひろみ(35)「GO!GO!50周年!!SPメドレー」

【白組】なにわ男子(初)「初心LOVE(うぶらぶ)」

【紅組】水森かおり(20)「九十九里浜~謎解き紅白スペシャル~」

【紅組】LE SSERAFIM(初)「FEARLESS -Japanese ver.-」

【白組】Saucy Dog(初)「シンデレラボーイ」

【白組】山内惠介(8)「恋する街角~きつねダンスRemix~」

【紅組】日向坂46(4)「キツネ」

【白組】JO1(初)「無限大」

【紅組】milet(3)「Fly High」

【紅組】NiziU(3)「CLAP CLAP」

【白組】鈴木雅之(5)「違う、そうじゃない」

【白組】BE:FIRST(初)「Shining One」

【紅組】SEKAI NO OWARI(6)「Habit」

【白組】三浦大知(4)「燦燦」

【紅組】IVE(初)「ELEVEN -Japanese ver.-」

【白組】Snow Man(2)「ブラザービート~紅白みんなでシェー!SP~」

【紅組】Perfume(15)「紅白 Medley 2022」

【特別企画】THE LAST ROCKSTARS「THE LAST ROCKSTARS」

【紅組】Aimer(初)「残響散歌」

【紅組】坂本冬美(34)「お祭りマンボ~スカパラSP~」