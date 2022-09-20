九州電力の管内では、20日午前0時の時点で合わせて12万戸余りが停電しているということです。
▽鹿児島県がおよそ5万8320戸、
▽宮崎県がおよそ4万4880戸、
▽大分県がおよそ1万10戸、
▽長崎県がおよそ4570戸、
▽熊本県がおよそ2650戸、
▽佐賀県がおよそ1240戸、
▽福岡県がおよそ140戸です。
台風14号【停電】九州約12万戸 中部約3700戸 近畿約3600戸
台風14号による各地の停電の状況です。
九州地方の停電（20日00:00）
中部地方の停電（20日00:00）
中部電力パワーグリッドによりますと、20日午前0時現在、中部地方では合わせておよそ3700戸が停電しているということです。
愛知県の▽豊田市、▽東浦町、
岐阜県の▽高山市、▽関市、▽富加町、▽郡上市、▽可児市、▽八百津町、
三重県の▽多気町の
合わせておよそ3700戸が停電しています。
愛知県の▽豊田市、▽東浦町、
岐阜県の▽高山市、▽関市、▽富加町、▽郡上市、▽可児市、▽八百津町、
三重県の▽多気町の
合わせておよそ3700戸が停電しています。
近畿地方の停電（20日00:00）
関西電力によりますと20日午前0時現在、兵庫県を中心に合わせておよそ3600戸が停電しています。
兵庫県では
▽姫路市でおよそ1450戸、
▽洲本市でおよそ130戸、
▽高砂市でおよそ230戸、
▽南あわじ市でおよそ190戸、
▽淡路市でおよそ950戸、
▽宍栗市で10戸未満、
▽たつの市でおよそ80戸、
▽福崎町でおよそ100戸、
▽上郡町でおよそ20戸、
▽佐用町でおよそ110戸、
▽香美町で10戸未満が停電しています。
京都府では▽宇治市で10戸未満、
滋賀県では▽長浜市でおよそ350戸が停電しています。
兵庫県では
▽姫路市でおよそ1450戸、
▽洲本市でおよそ130戸、
▽高砂市でおよそ230戸、
▽南あわじ市でおよそ190戸、
▽淡路市でおよそ950戸、
▽宍栗市で10戸未満、
▽たつの市でおよそ80戸、
▽福崎町でおよそ100戸、
▽上郡町でおよそ20戸、
▽佐用町でおよそ110戸、
▽香美町で10戸未満が停電しています。
京都府では▽宇治市で10戸未満、
滋賀県では▽長浜市でおよそ350戸が停電しています。
電力各社は、切れたり、垂れ下がったりした電線は感電のおそれがあり、危険なため、絶対に近づいたり、触れたりしないよう呼びかけています。