台風14号【停電】九州約12万戸 中部約3700戸 近畿約3600戸

中部電力パワーグリッドによりますと、20日午前0時現在、中部地方では合わせておよそ3700戸が停電しているということです。 愛知県の▽豊田市、▽東浦町、 岐阜県の▽高山市、▽関市、▽富加町、▽郡上市、▽可児市、▽八百津町、 三重県の▽多気町の 合わせておよそ3700戸が停電しています。

近畿地方の停電（20日00:00）

関西電力によりますと20日午前0時現在、兵庫県を中心に合わせておよそ3600戸が停電しています。



兵庫県では

▽姫路市でおよそ1450戸、

▽洲本市でおよそ130戸、

▽高砂市でおよそ230戸、

▽南あわじ市でおよそ190戸、

▽淡路市でおよそ950戸、

▽宍栗市で10戸未満、

▽たつの市でおよそ80戸、

▽福崎町でおよそ100戸、

▽上郡町でおよそ20戸、

▽佐用町でおよそ110戸、

▽香美町で10戸未満が停電しています。



京都府では▽宇治市で10戸未満、

滋賀県では▽長浜市でおよそ350戸が停電しています。