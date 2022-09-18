台風14号【氾濫危険水位超の河川】(18日21:30)
国土交通省のデータによりますと18日午後9時半現在、九州と中国地方の4つの県で氾濫危険水位を超えている河川があります。
鹿児島県
▼志布志市にある安楽川の上門橋観測所です。
宮崎県
▼都城市にある大淀川の樋渡観測所、
▼国富町にある深年川の太田原観測所、
▼日向市にある小丸川の中水流橋観測所、
▼小林市にある本庄川の須木観測所、
▼小林市にある岩瀬川の岩瀬橋観測所、
▼日南市にある広渡川の谷之城橋観測所、
▼日南市にある広渡川の東郷橋観測所、
▼都城市にある萩原川の栄源寺橋観測所、
▼宮崎市にある瓜田川の番所橋観測所、
▼西都市にある一ツ瀬川の杉安橋観測所、
▼西都市にある一ツ瀬川の瀬口橋観測所、
▼日向市にある塩見川の縁開橋観測所、
▼美郷町にある五十鈴川の中原橋観測所、
▼門川町にある五十鈴川の更生橋観測所、
▼延岡市にある五ヶ瀬川の川水流橋観測所、
▼高千穂町にある五ヶ瀬川の音の谷吊橋観測所、
▼五ケ瀬町にある三ヶ所川の貫原橋観測所、
▼西米良村にある一ツ瀬川の村所橋観測所、
▼美郷町にある小丸川の天神橋観測所、
▼都城市にある大淀川の岳下観測所、
▼国富町にある本庄川の嵐田観測所、
▼綾町にある綾北川の入野橋観測所です。
▼国富町にある深年川の太田原観測所、
▼日向市にある小丸川の中水流橋観測所、
▼小林市にある本庄川の須木観測所、
▼小林市にある岩瀬川の岩瀬橋観測所、
▼日南市にある広渡川の谷之城橋観測所、
▼日南市にある広渡川の東郷橋観測所、
▼都城市にある萩原川の栄源寺橋観測所、
▼宮崎市にある瓜田川の番所橋観測所、
▼西都市にある一ツ瀬川の杉安橋観測所、
▼西都市にある一ツ瀬川の瀬口橋観測所、
▼日向市にある塩見川の縁開橋観測所、
▼美郷町にある五十鈴川の中原橋観測所、
▼門川町にある五十鈴川の更生橋観測所、
▼延岡市にある五ヶ瀬川の川水流橋観測所、
▼高千穂町にある五ヶ瀬川の音の谷吊橋観測所、
▼五ケ瀬町にある三ヶ所川の貫原橋観測所、
▼西米良村にある一ツ瀬川の村所橋観測所、
▼美郷町にある小丸川の天神橋観測所、
▼都城市にある大淀川の岳下観測所、
▼国富町にある本庄川の嵐田観測所、
▼綾町にある綾北川の入野橋観測所です。
大分県
▼大分市にある尼ヶ瀬川の尼ヶ瀬樋門観測所、
▼大分市にある北鼻川の大堀樋門観測所、
▼由布市にある宮川の宮川橋観測所、
▼大分市にある戸次古川の静橋観測所、
▼豊後大野市にある平井川の朝地橋観測所、
▼日田市にある玖珠川の天瀬橋観測所です。
▼大分市にある北鼻川の大堀樋門観測所、
▼由布市にある宮川の宮川橋観測所、
▼大分市にある戸次古川の静橋観測所、
▼豊後大野市にある平井川の朝地橋観測所、
▼日田市にある玖珠川の天瀬橋観測所です。
山口県
▼山口市にある前田川の前田橋観測所です。