高潮にも厳重な警戒を 九州の主な港の満潮時間

台風14号では暴風や大雨だけでなく「高潮」にも厳重な警戒が必要です。

台風が沿岸部に接近すると、海面が吸い上げられるのに加え、沖合からの強い風で大量の海水が吹き寄せられて「高潮」が発生し、海岸や河口付近の低い土地では浸水などのおそれがあり大変危険です。



18日の九州各地の主な港の満潮時刻は次のとおりです。



▽鹿児島港が午後1時27分と午後11時14分

▽鹿児島県志布志港が午後0時36分と午後10時14分

▽鹿児島県の種子島・西之表港が午後1時10分と午後10時51分

▽宮崎港が午後0時31分と午後9時59分

▽宮崎県の日向市細島港が午後0時32分と午後10時10分

▽熊本港が午後2時3分

▽熊本県八代港が午後1時56分

▽長崎港松が枝が午後2時14分

▽長崎県の五島列島・福江港が午後2時27分

▽大分港が午後3時3分

▽佐賀県唐津港が午後3時55分

▽福岡市博多港が午前1時ちょうどと午後4時3分

▽北九州市門司港が午後2時32分などとなっています。



台風の予想進路に当たる地域やその周辺では満潮時刻を事前に確認し高潮による浸水に警戒してください。