JR北海道の管内では、次の8路線の合わせて9つの区間です。
▽「留萌線」の深川～留萌。
▽「根室線」の釧路～根室、滝川～富良野。
▽「宗谷線」の名寄～稚内。
▽「釧網線」の東釧路～網走。
▽「室蘭線」の沼ノ端～岩見沢。
▽「日高線」の苫小牧～鵡川。
▽「函館線」の長万部～小樽。
▽「石北線」の上川～網走。
【詳細】JR「輸送密度」1000人未満の路線一覧
赤字が続く地方鉄道のあり方を議論してきた国の検討会は、JRの場合、1日に平均何人を運んだかを示す「輸送密度」が1000人未満の区間などを対象に、バスなどへの転換も含め、協議を進めるべきとする提言をまとめました。
JR各社がホームページで公表している資料などによりますと、新型コロナの感染が拡大する前の2019年度に、輸送密度が1000人未満の路線は、すでに廃線やバスなどに転換した区間を除くと全国で61に上ります。
その詳細です。
JR北海道
JR東日本
JR東日本の管内では、次の29の路線の合わせて50の区間です。
▽「中央本線」の長野県の辰野～塩尻。
▽「越後線」の新潟県の柏崎～吉田。
▽「上越線」の新潟県の越後湯沢～ガーラ湯沢。
▽「左沢線」の山形県の寒河江～左沢。
▽「奥羽本線」の山形県の新庄～秋田県の湯沢。
▽「大糸線」の長野県の信濃大町～白馬、白馬～南小谷。
▽「弥彦線」の新潟県の弥彦～吉田。
▽「吾妻線」の群馬県の長野原草津口～大前。
▽「羽越本線」の山形県の酒田～秋田県の羽後本荘。
▽「水郡線」の茨城県の常陸大宮～常陸大子、茨城県の常陸大子～福島県の磐城塙、それに福島県の磐城塙～安積永盛。
▽「磐越西線」の福島県の喜多方～野沢、福島県の野沢～新潟県の津川、それに新潟県の津川～五泉。
▽「磐越東線」の福島県のいわき～小野新町。
▽「小海線」の山梨県の小淵沢～長野県の小海。
▽「久留里線」の千葉県の久留里～上総亀山。
▽「八戸線」の青森県の鮫～岩手県の久慈。
▽「陸羽東線」の宮城県の古川～鳴子温泉、宮城県の鳴子温泉～山形県の最上、それに山形県の最上～新庄。
▽「大船渡線」の岩手県の一ノ関～宮城県の気仙沼。
▽「飯山線」の長野駅の飯山～戸狩野沢温泉、長野県の戸狩野沢温泉～新潟県の津南、それに新潟県の津南～越後川口。
▽「釜石線」の岩手県の花巻～遠野、岩手県の遠野～釜石。
▽「五能線」の秋田県の東能代～能代、秋田県の能代～青森県の深浦、それに青森県の深浦～五所川原。
▽「津軽線」の青森県の青森～中小国、青森県の中小国～三厩。
▽「花輪線」の岩手県の好摩～荒屋新町、岩手県の荒屋新町～秋田県の鹿角花輪、それに秋田県の鹿角花輪～大館。
▽「米坂線」の山形県の米沢～今泉、山形県の今泉～小国、それに山形県の小国～新潟県の坂町。
▽「大湊線」の青森県の野辺地～大湊。
▽「只見線」の福島県の会津坂下～会津川口、福島県の会津川口～只見、それに福島県の只見～新潟県の小出。
▽「北上線」の岩手県の北上～「ほっとゆだ」、岩手県の「ほっとゆだ」～秋田県の横手。
▽「気仙沼線」の宮城県の前谷地～柳津。
▽「陸羽西線」の山形県の新庄～余目。
▽「山田線」の岩手県の盛岡～上米内、上米内～宮古。
▽「中央本線」の長野県の辰野～塩尻。
▽「越後線」の新潟県の柏崎～吉田。
▽「上越線」の新潟県の越後湯沢～ガーラ湯沢。
▽「左沢線」の山形県の寒河江～左沢。
▽「奥羽本線」の山形県の新庄～秋田県の湯沢。
▽「大糸線」の長野県の信濃大町～白馬、白馬～南小谷。
▽「弥彦線」の新潟県の弥彦～吉田。
▽「吾妻線」の群馬県の長野原草津口～大前。
▽「羽越本線」の山形県の酒田～秋田県の羽後本荘。
▽「水郡線」の茨城県の常陸大宮～常陸大子、茨城県の常陸大子～福島県の磐城塙、それに福島県の磐城塙～安積永盛。
▽「磐越西線」の福島県の喜多方～野沢、福島県の野沢～新潟県の津川、それに新潟県の津川～五泉。
▽「磐越東線」の福島県のいわき～小野新町。
▽「小海線」の山梨県の小淵沢～長野県の小海。
▽「久留里線」の千葉県の久留里～上総亀山。
▽「八戸線」の青森県の鮫～岩手県の久慈。
▽「陸羽東線」の宮城県の古川～鳴子温泉、宮城県の鳴子温泉～山形県の最上、それに山形県の最上～新庄。
▽「大船渡線」の岩手県の一ノ関～宮城県の気仙沼。
▽「飯山線」の長野駅の飯山～戸狩野沢温泉、長野県の戸狩野沢温泉～新潟県の津南、それに新潟県の津南～越後川口。
▽「釜石線」の岩手県の花巻～遠野、岩手県の遠野～釜石。
▽「五能線」の秋田県の東能代～能代、秋田県の能代～青森県の深浦、それに青森県の深浦～五所川原。
▽「津軽線」の青森県の青森～中小国、青森県の中小国～三厩。
▽「花輪線」の岩手県の好摩～荒屋新町、岩手県の荒屋新町～秋田県の鹿角花輪、それに秋田県の鹿角花輪～大館。
▽「米坂線」の山形県の米沢～今泉、山形県の今泉～小国、それに山形県の小国～新潟県の坂町。
▽「大湊線」の青森県の野辺地～大湊。
▽「只見線」の福島県の会津坂下～会津川口、福島県の会津川口～只見、それに福島県の只見～新潟県の小出。
▽「北上線」の岩手県の北上～「ほっとゆだ」、岩手県の「ほっとゆだ」～秋田県の横手。
▽「気仙沼線」の宮城県の前谷地～柳津。
▽「陸羽西線」の山形県の新庄～余目。
▽「山田線」の岩手県の盛岡～上米内、上米内～宮古。
JR西日本
JR西日本の管内では、次の13の路線の合わせて25の区間です。
▽「小浜線」の福井県の敦賀～京都府の東舞鶴。
▽「越美北線」の福井県の越前花堂～九頭竜湖。
▽「大糸線」の長野県の南小谷～新潟県の糸魚川。
▽「山陰線」の兵庫県の城崎温泉～浜坂、兵庫県の浜坂～鳥取県の鳥取、島根県の益田～山口県の長門市、それに山口県の長門市～小串、長門市～仙崎。
▽「加古川線」の兵庫県の西脇市～谷川。
▽「姫新線」の兵庫県の播磨新宮～上月、兵庫県の上月～岡山県の津山、岡山県の津山～中国勝山、それに岡山県の中国勝山～新見。
▽「芸備線」の岡山県の備中神代～広島県の東城、広島県の東城～備後落合、広島県の備後落合～備後庄原、広島県の備後庄原～三次、それに広島県の三次～下深川。
▽「福塩線」の広島県の府中～塩町。
▽「因美線」の岡山県の東津山～鳥取県の智頭。
▽「木次線」の島根県の宍道～出雲横田、出雲横田～広島県の備後落合。
▽「山口線」の山口県の宮野～島根県の津和野、島根県の津和野～益田。
▽「小野田線」の山口県の小野田～居能、雀田～長門本山。
▽「美称線」の山口県の厚狭～長門市。
▽「小浜線」の福井県の敦賀～京都府の東舞鶴。
▽「越美北線」の福井県の越前花堂～九頭竜湖。
▽「大糸線」の長野県の南小谷～新潟県の糸魚川。
▽「山陰線」の兵庫県の城崎温泉～浜坂、兵庫県の浜坂～鳥取県の鳥取、島根県の益田～山口県の長門市、それに山口県の長門市～小串、長門市～仙崎。
▽「加古川線」の兵庫県の西脇市～谷川。
▽「姫新線」の兵庫県の播磨新宮～上月、兵庫県の上月～岡山県の津山、岡山県の津山～中国勝山、それに岡山県の中国勝山～新見。
▽「芸備線」の岡山県の備中神代～広島県の東城、広島県の東城～備後落合、広島県の備後落合～備後庄原、広島県の備後庄原～三次、それに広島県の三次～下深川。
▽「福塩線」の広島県の府中～塩町。
▽「因美線」の岡山県の東津山～鳥取県の智頭。
▽「木次線」の島根県の宍道～出雲横田、出雲横田～広島県の備後落合。
▽「山口線」の山口県の宮野～島根県の津和野、島根県の津和野～益田。
▽「小野田線」の山口県の小野田～居能、雀田～長門本山。
▽「美称線」の山口県の厚狭～長門市。
JR四国
JR四国の管内では、次の3路線の合わせて4つの区間です。
▽「予讃線」の愛媛県の向井原～伊予大洲。
▽「牟岐線」の徳島県の阿南～牟岐、牟岐～阿波海南。
▽「予土線」の愛媛県の北宇和島～高知県の若井。
▽「予讃線」の愛媛県の向井原～伊予大洲。
▽「牟岐線」の徳島県の阿南～牟岐、牟岐～阿波海南。
▽「予土線」の愛媛県の北宇和島～高知県の若井。
JR九州
JR九州の管内では、次の8つの路線の合わせて11の区間です。
▽「日豊本線」の大分県の佐伯～宮崎県の延岡。
▽「筑肥線」の佐賀県の伊万里～唐津。
▽「筑豊本線」の福岡県の桂川～原田。
▽「豊肥本線」の熊本県の宮地～大分県の豊後竹田、大分県の豊後竹田～三重町。
▽「肥薩線」の熊本県の八代～人吉、熊本県の人吉～鹿児島県の吉松、それに鹿児島県の吉松～隼人。
▽「吉都線」の鹿児島県の吉松～宮崎県の都城。
▽「指宿枕崎線」の鹿児島県の指宿～枕崎。
▽「日南線」の宮崎県の油津～鹿児島県の志布志。
▽「日豊本線」の大分県の佐伯～宮崎県の延岡。
▽「筑肥線」の佐賀県の伊万里～唐津。
▽「筑豊本線」の福岡県の桂川～原田。
▽「豊肥本線」の熊本県の宮地～大分県の豊後竹田、大分県の豊後竹田～三重町。
▽「肥薩線」の熊本県の八代～人吉、熊本県の人吉～鹿児島県の吉松、それに鹿児島県の吉松～隼人。
▽「吉都線」の鹿児島県の吉松～宮崎県の都城。
▽「指宿枕崎線」の鹿児島県の指宿～枕崎。
▽「日南線」の宮崎県の油津～鹿児島県の志布志。
JR東海
一方、JR東海は、区間ごとの輸送密度について資料を公表していませんが、担当者によりますと、▽「名松線」の三重県の松阪～伊勢奥津は1000人未満だとしています。