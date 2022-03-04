センバツ高校野球【速報】組み合わせ決定

【大会1日目 18日】 第1試合 ーー対ーー 第2試合 和歌山東（和歌山） 対ーー 第3試合 ーー対ーー 【大会2日目 19日】 第1試合 広陵（広島） 対 敦賀気比（福井） 第2試合 ーー対ーー 第3試合 二松学舎大付（東京） 対 聖光学院（福島） 【大会3日目 20日】 第1試合 ーー対ーー 第2試合 ーー対 金光大阪（大阪） 第3試合 ーー対ーー 【大会4日目 21日】 第1試合 国学院久我山（東京） 対ーー 第2試合 ーー対ーー 第3試合 只見（福島） 対ーー 【大会5日目 22日】 第1試合 ーー対 市和歌山（和歌山） 第2試合 ーー対ーー 第3試合 丹生（福井） 対 広島商（広島） 【大会6日目 23日】 第1試合 ーー対 大阪桐蔭（大阪） （6日目 第2試合からは2回戦）

＜出場32校＞

＜北海道・東北＞

▽クラーク記念国際（北海道）：センバツ初出場

▽花巻東（岩手）：4年ぶり4回目

▽聖光学院（福島）：4年ぶり6回目

▽只見（福島）：春夏通じて初出場（※21世紀枠）



＜関東・東京＞

▽国学院久我山（東京）：11年ぶり4回目

▽二松学舎大付（東京）：7年ぶり6回目

▽明秀日立（茨城）：4年ぶり2回目

▽山梨学院（山梨）：2年ぶり5回目

▽木更津総合（千葉）：6年ぶり4回目

▽浦和学院（埼玉）：7年ぶり11回目



＜東海・北信越＞

▽日大三島（静岡）：38年ぶり2回目

▽大垣日大高（岐阜）：11年ぶり4回目

▽敦賀気比（福井）：2年連続9回目

▽星稜（石川）：2年ぶり15回目

▽丹生（福井）：春夏通じて初出場（※21世紀枠）



＜近畿＞

▽大阪桐蔭（大阪）：3年連続13回目

▽和歌山東（和歌山）：春夏通じて初出場

▽天理（奈良）:3年連続26回目

▽金光大阪（大阪）：13年ぶり3回目

▽京都国際（京都）：2年連続2回目

▽市和歌山（和歌山）：2年連続8回目

▽東洋大姫路（兵庫）：14年ぶり8回目



＜中国・四国＞

▽広陵（広島）：3年ぶり25回目

▽広島商（広島）：20年ぶり22回目

▽倉敷工（岡山）：13年ぶり11回目

▽高知（高知）：4年ぶり19回目

▽鳴門（徳島）：9年ぶり9回目

＜九州＞

▽九州国際大付（福岡）：11年ぶり3回目

▽大島（鹿児島）：8年ぶり2回目

▽有田工（佐賀）：センバツ初出場

▽長崎日大高（長崎）：23年ぶり3回目

▽大分舞鶴（大分）：春夏通じて初出場（※21世紀枠）