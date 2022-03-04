【大会1日目 18日】
第1試合 ーー対ーー
第2試合 和歌山東（和歌山） 対ーー
第3試合 ーー対ーー
【大会2日目 19日】
第1試合 広陵（広島） 対 敦賀気比（福井）
第2試合 ーー対ーー
第3試合 二松学舎大付（東京） 対 聖光学院（福島）
【大会3日目 20日】
第1試合 ーー対ーー
第2試合 ーー対 金光大阪（大阪）
第3試合 ーー対ーー
【大会4日目 21日】
第1試合 国学院久我山（東京） 対ーー
第2試合 ーー対ーー
第3試合 只見（福島） 対ーー
【大会5日目 22日】
第1試合 ーー対 市和歌山（和歌山）
第2試合 ーー対ーー
第3試合 丹生（福井） 対 広島商（広島）
【大会6日目 23日】
第1試合 ーー対 大阪桐蔭（大阪）
（6日目 第2試合からは2回戦）
センバツ高校野球【速報】組み合わせ決定
今月18日に甲子園球場で開幕するセンバツ高校野球の組み合わせ抽選会が午後3時からオンラインで行われています。
抽せんは、2校が出場する福島、東京、福井、大阪、和歌山、広島の高校が同じ都府県どうしで決勝まで対戦しないよう抽せんで振り分けられたあと、残りの20校のキャプテンがくじをひきます。
開会式の選手宣誓は、大会初日の3試合に出場する6校のキャプテンなどがくじを引いて決められます。
抽選の結果で決まった1回戦の対戦カードを速報でお伝えします。
1回戦の組み合わせ（※速報）
＜出場32校＞
＜北海道・東北＞
▽クラーク記念国際（北海道）：センバツ初出場
▽花巻東（岩手）：4年ぶり4回目
▽聖光学院（福島）：4年ぶり6回目
▽只見（福島）：春夏通じて初出場（※21世紀枠）
＜関東・東京＞
▽国学院久我山（東京）：11年ぶり4回目
▽二松学舎大付（東京）：7年ぶり6回目
▽明秀日立（茨城）：4年ぶり2回目
▽山梨学院（山梨）：2年ぶり5回目
▽木更津総合（千葉）：6年ぶり4回目
▽浦和学院（埼玉）：7年ぶり11回目
＜東海・北信越＞
▽日大三島（静岡）：38年ぶり2回目
▽大垣日大高（岐阜）：11年ぶり4回目
▽敦賀気比（福井）：2年連続9回目
▽星稜（石川）：2年ぶり15回目
▽丹生（福井）：春夏通じて初出場（※21世紀枠）
＜近畿＞
▽大阪桐蔭（大阪）：3年連続13回目
▽和歌山東（和歌山）：春夏通じて初出場
▽天理（奈良）:3年連続26回目
▽金光大阪（大阪）：13年ぶり3回目
▽京都国際（京都）：2年連続2回目
▽市和歌山（和歌山）：2年連続8回目
▽東洋大姫路（兵庫）：14年ぶり8回目
＜中国・四国＞
▽広陵（広島）：3年ぶり25回目
▽広島商（広島）：20年ぶり22回目
▽倉敷工（岡山）：13年ぶり11回目
▽高知（高知）：4年ぶり19回目
▽鳴門（徳島）：9年ぶり9回目
＜九州＞
▽九州国際大付（福岡）：11年ぶり3回目
▽大島（鹿児島）：8年ぶり2回目
▽有田工（佐賀）：センバツ初出場
▽長崎日大高（長崎）：23年ぶり3回目
▽大分舞鶴（大分）：春夏通じて初出場（※21世紀枠）
▽クラーク記念国際（北海道）：センバツ初出場
▽花巻東（岩手）：4年ぶり4回目
▽聖光学院（福島）：4年ぶり6回目
▽只見（福島）：春夏通じて初出場（※21世紀枠）
＜関東・東京＞
▽国学院久我山（東京）：11年ぶり4回目
▽二松学舎大付（東京）：7年ぶり6回目
▽明秀日立（茨城）：4年ぶり2回目
▽山梨学院（山梨）：2年ぶり5回目
▽木更津総合（千葉）：6年ぶり4回目
▽浦和学院（埼玉）：7年ぶり11回目
＜東海・北信越＞
▽日大三島（静岡）：38年ぶり2回目
▽大垣日大高（岐阜）：11年ぶり4回目
▽敦賀気比（福井）：2年連続9回目
▽星稜（石川）：2年ぶり15回目
▽丹生（福井）：春夏通じて初出場（※21世紀枠）
＜近畿＞
▽大阪桐蔭（大阪）：3年連続13回目
▽和歌山東（和歌山）：春夏通じて初出場
▽天理（奈良）:3年連続26回目
▽金光大阪（大阪）：13年ぶり3回目
▽京都国際（京都）：2年連続2回目
▽市和歌山（和歌山）：2年連続8回目
▽東洋大姫路（兵庫）：14年ぶり8回目
＜中国・四国＞
▽広陵（広島）：3年ぶり25回目
▽広島商（広島）：20年ぶり22回目
▽倉敷工（岡山）：13年ぶり11回目
▽高知（高知）：4年ぶり19回目
▽鳴門（徳島）：9年ぶり9回目
＜九州＞
▽九州国際大付（福岡）：11年ぶり3回目
▽大島（鹿児島）：8年ぶり2回目
▽有田工（佐賀）：センバツ初出場
▽長崎日大高（長崎）：23年ぶり3回目
▽大分舞鶴（大分）：春夏通じて初出場（※21世紀枠）