北京オリンピック 日本代表【全結果】冬季五輪最多18のメダル

北京オリンピックはすべての競技が終了しました。

日本は冬のオリンピックで最多となる18個のメダルを獲得しました。

内訳は金メダルが3個、銀メダルが6個、銅メダルが9個で、これまで最多だった前回のピョンチャン大会の13個を5個上回る結果になりました。

今大会の日本代表の成績をまとめました。

【メダルは18個】 ▼金メダル「3」

平野歩夢（スノーボード男子ハーフパイプ）

小林陵侑（スキージャンプ個人ノーマルヒル）

高木美帆（スピードスケート女子1000m）



▼銀メダル「6」

鍵山優真（フィギュアスケート男子シングル）

小林陵侑（スキージャンプ個人ラージヒル）

高木美帆（スピードスケート女子500m・1500m）

日本（スピードスケート女子団体パシュート）

（佐藤綾乃/高木美帆/高木菜那）

日本（カーリング女子）

（吉田夕梨花/鈴木夕湖/吉田知那美/藤澤五月/石崎琴美）



▼銅メダル「9」

宇野昌磨（フィギュアスケート男子シングル）

堀島行真（スキーフリースタイル男子モーグル）

森重航（スピードスケート男子500m）

渡部暁斗（ノルディック複合個人ラージヒル）

村瀬心椛（スノーボード女子ビッグエア）

坂本花織（フィギュアスケート女子シングル）

冨田せな（スノーボード女子ハーフパイプ）

日本（フィギュアスケート団体）

（宇野昌磨/鍵山優真/樋口新葉/坂本花織/小松原美里/小松原尊/三浦璃来/木原龍一）

日本（ノルディック複合団体）

（渡部暁斗/渡部善斗/永井秀昭/山本涼太）

【競技別 成績】

スキー ＜ジャンプ＞

【男子】

▼個人ノーマルヒル

小林陵侑 金

小林潤志郎 27位

佐藤幸椰 32位

中村直幹 38位

▼個人ラージヒル

小林陵侑 銀

佐藤幸椰 15位

小林潤志郎 24位

中村直幹 29位

▼団体

日本 5位（佐藤幸椰/中村直幹/小林潤志郎/小林陵侑）

【女子】

高梨沙羅 4位

伊藤有希 13位

勢藤優花 14位

岩渕香里 18位

【混合団体】

日本 4位（高梨沙羅/佐藤幸椰/伊藤有希/小林陵侑）

＜ノルディック複合＞

▼個人ノーマルヒル

渡部暁斗 7位

渡部善斗 13位

山本涼太 14位

谷地宙 30位

▼個人ラージヒル

渡部暁斗 銅

山本涼太 12位

渡部善斗 25位

永井秀昭 31位

▼団体

日本 銅メダル（渡部暁斗/渡部善斗/永井秀昭/山本涼太）

＜フリースタイル＞

【男子】

▼モーグル

堀島行真 銅

原大智 7位

杉本幸祐 9位

松田颯 23位

▼スキークロス

須貝龍 17位

古野慧 26位

【女子】

▼モーグル

川村あんり 5位

星野純子 13位

住吉輝紗良 15位

冨高日向子 19位

▼ハーフパイプ

鈴木沙織 15位

＜クロスカントリー＞

【男子】

▼15キロクラシカル

廣瀬崚 43位

宮沢大志 67位

▼スキーアスロン

馬場直人 35位

廣瀬崚 41位

山下陽暉 53位

▼50キロフリー（悪天候で30キロに短縮して実施）

馬場直人 24位

▼スプリント

宮沢大志 32位

山下陽暉 57位

▼40キロリレー

日本 10位（馬場直人/宮沢大志/山下陽暉/廣瀬崚）

【女子】

▼10キロクラシカル

石田正子 27位

土屋正恵 46位

小林千佳 54位

▼スキーアスロン

石田正子 27位

土屋正恵 35位

林千佳 50位

児玉美希 52位

▼30キロフリー

石田正子 26位

土屋正恵 36位

児玉美希 50位

林千佳 55位

▼20キロリレー

日本11位（石田正子/土屋正恵/小林千佳/児玉美希）

＜アルペン＞

【男子】

▼回転

小山陽平 途中棄権

【女子】

▼大回転

安藤麻 24位

向川桜子 31位

▼回転

向川桜子 35位

安藤麻 途中棄権

アイスホッケー女子 ▼予選リーグ

日本3－1スウェーデン（1勝0敗）

日本6－2デンマーク（2勝0敗）

日本1－2中国（2勝1敗）

日本3－2チェコ（3勝1敗 準々決勝進出）

▼準々決勝

日本1-7フィンランド ※日本は6位

カーリング女子 ▼予選リーグ

日本5－8スウェーデン（1敗）

日本8－5カナダ（1勝1敗）

日本8－7デンマーク（2勝1敗）

日本10－5ROC（3勝1敗）

日本10－2中国（4勝1敗）

日本5ー10韓国（4勝2敗）

日本4－10イギリス（4勝3敗）

日本10－7アメリカ（5勝3敗）

日本4－8スイス（5勝4敗）予選リーグ4位で準決勝進出



▼準決勝

日本8－6スイス 決勝進出

▼決勝

日本3－10イギリス 日本は銀メダル

スケート ＜フィギュアスケート＞

▼男子シングル

鍵山優真 銀

宇野昌磨 銅

羽生結弦 4位

▼女子シングル

坂本花織 銅

樋口新葉 5位

河辺愛菜 23位

▼ペア

三浦璃来/木原龍一 7位

▼アイスダンス

小松原美里/小松原尊 22位

▼団体 日本 3位

（予選）三浦璃来/木原龍一/小松原美里/小松原尊/宇野昌磨/樋口新葉

（決勝）鍵山優真/三浦璃来/木原龍一/小松原美里/小松原尊/坂本花織





（ROC＝ロシアオリンピック委員会のカミラ・ワリエワ選手のドーピング問題を受けて、IOCは団体と女子シングルの結果を暫定の順位としています）

＜スピードスケート＞

【男子】

▼500ｍ

森重航 銅

村上右磨 8位

新濱立也 20位

▼1000m

森重航 16位

小島良太 20位

新濱立也 21位

▼1500m

一戸誠太郎 10位

小田卓朗 17位

▼5000m

一戸誠太郎 12位

▼10000m

土屋良輔 11位

▼マススタート

土屋良輔 6位

一戸誠太郎 8位

【女子】

▼500ｍ

高木美帆 銀

郷亜里砂 15位

小平奈緒 17位

▼1000m

高木美帆 金

小平奈緒 10位

▼1500m

高木美帆 銀

佐藤綾乃 4位

高木菜那 8位

▼3000m

高木美帆 6位

佐藤綾乃 9位

▼5000m

押切美沙紀 8位

堀川桃香 10位

▼マススタート

佐藤綾乃 8位

高木菜那 27位

▼団体パシュート

日本 銀（高木美帆/高木菜那/佐藤綾乃）

＜スケート ショートトラック＞

【男子】

▼500m

菊池耕太 22位

小池克典 26位

▼1000m

吉永一貴 17位

宮田将吾 23位

▼1500m

吉永一貴 16位

菊池耕太 22位

宮田将吾 27位

▼5000mリレー

日本 8位（吉永一貴/宮田将吾/菊池耕太/小池克典）

【女子】

▼500m

菊池純礼 12位

▼1000m

菊池純礼 19位

神長汐音 25位

菊池悠希 27位

▼1500m

菊池純礼 8位

菊池悠希 23位

神長汐音 27位

【混合】

▼混合リレー

日本10位（菊池純礼/菊池悠希/菊池耕太/吉永一貴）

スノーボード ▼ハーフパイプ

【男子】

平野歩夢 金

平野海祝 9位

戸塚優斗 10位

平野流佳 12位

【女子】

冨田せな 銅

冨田るき 5位

小野光希 9位

今井胡桃 15位

▼ビッグエア

【男子】

國武大晃 4位

大塚健 9位

浜田海人 15位

飛田流輝 29位

【女子】

村瀬心椛 銅

岩渕麗楽 4位

鬼塚雅 11位



▼スロープスタイル

【男子】

浜田海人 8位

大塚健 10位

飛田流輝 19位

國武大晃 21位

【女子】

岩渕麗楽 5位

村瀬心椛 10位

鬼塚雅 19位



▼スノーボードクロス

【男子】

高原宜希 16位

【女子】

中村優花 棄権



▼パラレル大回転予選

【女子】

三木つばき 9位

竹内智香 15位

バイアスロン 【男子】

▼10キロ

枋木司 41位

尾崎光輔 44位

▼12.5キロパシュート

枋木司 46位

尾崎光輔 51位

▼20キロ

枋木司 44位

尾崎光輔 82位

【女子】

▼7.5キロ

立崎芙由子 39位

前田沙理 67位

田中友理恵 74位

蜂須賀明香 87位

▼10キロパシュート

立崎芙由子 42位

▼15キロ

立崎芙由子 27位

蜂須賀明香 65位

田中友理恵 71位

前田沙理 74位

▼24キロリレー

日本17位（立崎芙由子/前田沙理/蜂須賀明香/田中友理恵）

【混合】

混合リレー

日本 18位（立崎芙由子・前田沙理・枋木司・尾崎光輔）