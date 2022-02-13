（時間は現地時間。日本より1時間遅い）
【21:56】
女子500メートル始まる。1組目がスタート。
スピードスケート【速報】小平奈緒 2連覇なるか 女子500m
北京オリンピック、スピードスケート女子500メートルが行われています。
前回大会の金メダリスト、小平奈緒選手がオリンピック連覇に挑みます。また今大会女子1500メートルで銀メダルを獲得した高木美帆選手と、開会式で日本選手団の旗手を務めた郷亜里砂選手も出場します。
試合の経過を随時更新してお伝えします。
【女子500m 経過】※競技中
【滑走順】
1組
IN:ミハエラ・ホガシュ（ルーマニア）
OUT:マリア ビクトリア・ロドリゲス ロペス（アルゼンチン）
2組
IN:サンドリーヌ・タス（ベルギー）
OUT:ジュリーニースタッド・サムソンセン（ノルウェー）
3組
IN:ニコラ・ズドラーハロバー（チェコ）
OUT:マルティネ・リプスルード（ノルウェー）
4組
IN:バネッサ・ヘルツォーク（オーストリア）
OUT:高木美帆（日本）
5組
IN:マーシャ・フーディー（カナダ）
OUT:ブリタニー・ボウ（アメリカ）
6組
IN:エカテリーナ・アイドワ（カザフスタン）
OUT:コウ・郁テイ（台湾）
7組
IN:金京珠（中国）
OUT:ユタ・レールダム（オランダ）
8組
IN:ヘザー・マクリーン（カナダ）
OUT:ミシェレ・デ ヨング（オランダ）
9組
IN:フェムケ・コック（オランダ）
OUT:ブルックリン・マクドゥガル（カナダ）
10組
IN:郷亜里砂（日本）
OUT:キム・ミンソン（韓国）
11組
IN:キミ・ゲッツ（アメリカ）
OUT:ダリア・カチャノワ（ROC）
12組
IN:田ゼイ寧（中国）
OUT:ハンナ・ニファンタワ（ベラルーシ）
13組
IN:アンゲリナ・ゴリコワ（ROC）
OUT:小平奈緒（日本）
14組
IN:エリン・ジャクソン（アメリカ）
OUT:カヤ・ジオメク（ポーランド）
15組
IN:オリガ・ファクトリナ（ROC）
OUT:アンジェリカ・ボイチック（ポーランド）
IN:ミハエラ・ホガシュ（ルーマニア）
OUT:マリア ビクトリア・ロドリゲス ロペス（アルゼンチン）
2組
IN:サンドリーヌ・タス（ベルギー）
OUT:ジュリーニースタッド・サムソンセン（ノルウェー）
3組
IN:ニコラ・ズドラーハロバー（チェコ）
OUT:マルティネ・リプスルード（ノルウェー）
4組
IN:バネッサ・ヘルツォーク（オーストリア）
OUT:高木美帆（日本）
5組
IN:マーシャ・フーディー（カナダ）
OUT:ブリタニー・ボウ（アメリカ）
6組
IN:エカテリーナ・アイドワ（カザフスタン）
OUT:コウ・郁テイ（台湾）
7組
IN:金京珠（中国）
OUT:ユタ・レールダム（オランダ）
8組
IN:ヘザー・マクリーン（カナダ）
OUT:ミシェレ・デ ヨング（オランダ）
9組
IN:フェムケ・コック（オランダ）
OUT:ブルックリン・マクドゥガル（カナダ）
10組
IN:郷亜里砂（日本）
OUT:キム・ミンソン（韓国）
11組
IN:キミ・ゲッツ（アメリカ）
OUT:ダリア・カチャノワ（ROC）
12組
IN:田ゼイ寧（中国）
OUT:ハンナ・ニファンタワ（ベラルーシ）
13組
IN:アンゲリナ・ゴリコワ（ROC）
OUT:小平奈緒（日本）
14組
IN:エリン・ジャクソン（アメリカ）
OUT:カヤ・ジオメク（ポーランド）
15組
IN:オリガ・ファクトリナ（ROC）
OUT:アンジェリカ・ボイチック（ポーランド）