スピードスケート【速報】小平奈緒 2連覇なるか 女子500m

北京オリンピック、スピードスケート女子500メートルが行われています。

前回大会の金メダリスト、小平奈緒選手がオリンピック連覇に挑みます。また今大会女子1500メートルで銀メダルを獲得した高木美帆選手と、開会式で日本選手団の旗手を務めた郷亜里砂選手も出場します。

試合の経過を随時更新してお伝えします。

【女子500m 経過】※競技中 （時間は現地時間。日本より1時間遅い）

【21:56】

女子500メートル始まる。1組目がスタート。 【滑走順】 1組

IN:ミハエラ・ホガシュ（ルーマニア）

OUT:マリア ビクトリア・ロドリゲス ロペス（アルゼンチン）

2組

IN:サンドリーヌ・タス（ベルギー）

OUT:ジュリーニースタッド・サムソンセン（ノルウェー）

3組

IN:ニコラ・ズドラーハロバー（チェコ）

OUT:マルティネ・リプスルード（ノルウェー）

4組

IN:バネッサ・ヘルツォーク（オーストリア）

OUT:高木美帆（日本）

5組

IN:マーシャ・フーディー（カナダ）

OUT:ブリタニー・ボウ（アメリカ）

6組

IN:エカテリーナ・アイドワ（カザフスタン）

OUT:コウ・郁テイ（台湾）

7組

IN:金京珠（中国）

OUT:ユタ・レールダム（オランダ）

8組

IN:ヘザー・マクリーン（カナダ）

OUT:ミシェレ・デ ヨング（オランダ）

9組

IN:フェムケ・コック（オランダ）

OUT:ブルックリン・マクドゥガル（カナダ）

10組

IN:郷亜里砂（日本）

OUT:キム・ミンソン（韓国）

11組

IN:キミ・ゲッツ（アメリカ）

OUT:ダリア・カチャノワ（ROC）

12組

IN:田ゼイ寧（中国）

OUT:ハンナ・ニファンタワ（ベラルーシ）

13組

IN:アンゲリナ・ゴリコワ（ROC）

OUT:小平奈緒（日本）

14組

IN:エリン・ジャクソン（アメリカ）

OUT:カヤ・ジオメク（ポーランド）

15組

IN:オリガ・ファクトリナ（ROC）

OUT:アンジェリカ・ボイチック（ポーランド）