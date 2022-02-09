1クロエ・キム アメリカ Q
（1回目）★87.75 （2回目）8.75
2 蔡 雪桐 中国 Q
（1回目）★83.25 （2回目）55.50
3 小野 光希 日本 Q
（1回目）79.50 （2回目）★83.75
スノーボード【速報】女子ハーフパイプ予選 日本勢3人決勝進出
スノーボード女子ハーフパイプの予選が始まりました。
2回目の滑走が行われていて、これまでに日本の小野光希選手、冨田せな選手、冨田るき選手のあわせて3人の予選通過が決まりました。
予選は女子22人、男子25人が出場予定です。
2回滑走し、そのベストスコアで上位女子12人、男子12人が決勝に進出します。
競技の経過を随時更新してお伝えします。
【予選1回目順位】★=各選手のベストスコア Q=予選通過
4 ケラルト・カステリュト スペイン Q
（1回目）★78.75 （2回目）49.50
5 冨田 せな 日本 Q
（1回目）★75.75 （2回目）52.00
（1回目）★78.75 （2回目）49.50
5 冨田 せな 日本 Q
（1回目）★75.75 （2回目）52.00
6 冨田 るき 日本 Q
（1回目）★74.25 （2回目）66.25
（1回目）★74.25 （2回目）66.25
7 ベレニセ・ウィッキ スイス Q
（1回目）★71.50 （2回目）40.50
8 ブルック・ドント カナダ Q
（1回目）69.25 （2回目）★70.00
9ライラニ・エッテル ドイツ
（1回目）★68.75 （2回目）15.75
10 マディー・マストロ アメリカ
（1回目）★65.75 （2回目）51.50
11 邱 冷 中国
（1回目）63.50 （2回目）★66.25
12 エミリー・アーサー オーストラリア
（1回目）★62.50 （2回目）19.75
13 今井 胡桃 日本
（1回目）★54.75 （2回目）49.75
（1回目）★71.50 （2回目）40.50
8 ブルック・ドント カナダ Q
（1回目）69.25 （2回目）★70.00
9ライラニ・エッテル ドイツ
（1回目）★68.75 （2回目）15.75
10 マディー・マストロ アメリカ
（1回目）★65.75 （2回目）51.50
11 邱 冷 中国
（1回目）63.50 （2回目）★66.25
12 エミリー・アーサー オーストラリア
（1回目）★62.50 （2回目）19.75
13 今井 胡桃 日本
（1回目）★54.75 （2回目）49.75
14 テッサ・マード アメリカ
（1回目）★53.50 （2回目）10.00
15 シャールカ・パンチョホバー チェコ
（1回目）41.75 （2回目）
16 イ・ナ ユン 韓国
（1回目）31.00 （2回目）★34.50
17 カミラ・コズバク ハンガリー
（1回目）35.50 （2回目）
18ゾイ・カラポス アメリカ
（1回目）20.00 （2回目）
19 劉 佳宇 中国
（1回目）15.25 （2回目）★72.25
20 武 紹桐 中国
（1回目）10.25 （2回目）★16.75
21 エリザベス・ホスキング カナダ
（1回目）10.00 （2回目）
22 ジェニス・スピテーリ マルタ
（1回目）7.25 （2回目）★25.25
（1回目）★53.50 （2回目）10.00
15 シャールカ・パンチョホバー チェコ
（1回目）41.75 （2回目）
16 イ・ナ ユン 韓国
（1回目）31.00 （2回目）★34.50
17 カミラ・コズバク ハンガリー
（1回目）35.50 （2回目）
18ゾイ・カラポス アメリカ
（1回目）20.00 （2回目）
19 劉 佳宇 中国
（1回目）15.25 （2回目）★72.25
20 武 紹桐 中国
（1回目）10.25 （2回目）★16.75
21 エリザベス・ホスキング カナダ
（1回目）10.00 （2回目）
22 ジェニス・スピテーリ マルタ
（1回目）7.25 （2回目）★25.25
＜競技方法など＞
ハーフパイプは半円筒形のコースを滑り降りながら、空中演技「エア」（＝ジャンプや回転など）を行い、得点を競います。
エアは通常、5回程度。エアの高さや難度、完成度などが採点されます。
技の難度、完成度、演技全体の技の多様性などを審判が採点します。
ジャッジは6人でスコアの最高点と最低点を除いた4人の点数の平均点が演技の点数となります。
決勝は3回滑走し、ベストスコアで順位が決まります。
エアは通常、5回程度。エアの高さや難度、完成度などが採点されます。
技の難度、完成度、演技全体の技の多様性などを審判が採点します。
ジャッジは6人でスコアの最高点と最低点を除いた4人の点数の平均点が演技の点数となります。
決勝は3回滑走し、ベストスコアで順位が決まります。