スノーボード【速報】女子ハーフパイプ予選 日本勢3人決勝進出

スノーボード女子ハーフパイプの予選が始まりました。

2回目の滑走が行われていて、これまでに日本の小野光希選手、冨田せな選手、冨田るき選手のあわせて3人の予選通過が決まりました。





予選は女子22人、男子25人が出場予定です。

2回滑走し、そのベストスコアで上位女子12人、男子12人が決勝に進出します。



競技の経過を随時更新してお伝えします。

【予選1回目順位】★=各選手のベストスコア Q=予選通過 1クロエ・キム アメリカ Q

（1回目）★87.75 （2回目）8.75

2 蔡 雪桐 中国 Q

（1回目）★83.25 （2回目）55.50

3 小野 光希 日本 Q

（1回目）79.50 （2回目）★83.75 4 ケラルト・カステリュト スペイン Q

（1回目）★78.75 （2回目）49.50

5 冨田 せな 日本 Q

（1回目）★75.75 （2回目）52.00 6 冨田 るき 日本 Q

（1回目）★74.25 （2回目）66.25 7 ベレニセ・ウィッキ スイス Q

（1回目）★71.50 （2回目）40.50

8 ブルック・ドント カナダ Q

（1回目）69.25 （2回目）★70.00

9ライラニ・エッテル ドイツ

（1回目）★68.75 （2回目）15.75

10 マディー・マストロ アメリカ

（1回目）★65.75 （2回目）51.50

11 邱 冷 中国

（1回目）63.50 （2回目）★66.25

12 エミリー・アーサー オーストラリア

（1回目）★62.50 （2回目）19.75

13 今井 胡桃 日本

（1回目）★54.75 （2回目）49.75 14 テッサ・マード アメリカ

（1回目）★53.50 （2回目）10.00

15 シャールカ・パンチョホバー チェコ

（1回目）41.75 （2回目）

16 イ・ナ ユン 韓国

（1回目）31.00 （2回目）★34.50

17 カミラ・コズバク ハンガリー

（1回目）35.50 （2回目）

18ゾイ・カラポス アメリカ

（1回目）20.00 （2回目）

19 劉 佳宇 中国

（1回目）15.25 （2回目）★72.25

20 武 紹桐 中国

（1回目）10.25 （2回目）★16.75

21 エリザベス・ホスキング カナダ

（1回目）10.00 （2回目）

22 ジェニス・スピテーリ マルタ

（1回目）7.25 （2回目）★25.25 ＜競技方法など＞ ハーフパイプは半円筒形のコースを滑り降りながら、空中演技「エア」（＝ジャンプや回転など）を行い、得点を競います。

エアは通常、5回程度。エアの高さや難度、完成度などが採点されます。

技の難度、完成度、演技全体の技の多様性などを審判が採点します。

ジャッジは6人でスコアの最高点と最低点を除いた4人の点数の平均点が演技の点数となります。

決勝は3回滑走し、ベストスコアで順位が決まります。