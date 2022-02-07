フィギュアスケート【速報】団体最終日 日本 初のメダルなるか

北京オリンピック、フィギュアスケートの団体は最終日で決勝の残り3種目が行われます。

日本はペアに三浦璃来選手と木原龍一選手のペアが出場。アイスダンスには小松原美里選手と夫の尊選手のカップルが、最後の種目の女子シングルには坂本花織選手が出場します。

現在、最初の種目となるペアのフリーが行われています。

試合の結果を随時更新してお伝えします。

【ペア フリー速報】（※競技中） 1位 三浦璃来/木原龍一（日本）

得点139.60（技術点: 70.11、演技構成点: 69.49）

2位 バネッサ・ジェイムス/エリック・ラドフォード（カナダ）

得点130.07（技術点: 64.46、演技構成点: 65.61） ＜ペア フリー滑走順＞ 1 バネッサ・ジェイムス/エリック・ラドフォード（カナダ）

2 三浦璃来/木原龍一（日本）

3 アレクサ・クニエリム/ブランドン・フレイジャー（アメリカ）

4 アナスタシヤ・ミシナ/アレクサンドル・ガリアモフ（ROC）

5 程彭/金楊（中国） ＜アイスダンス フリーダンス滑走順＞ 1 小松原美里/小松原尊（日本）

2 柳キン宇/王詩ゲツ（中国）

3 パイパー・ギレス/ポール・ポワリエ（カナダ）

4 ビクトリヤ・シニツィナ/ニキータ・カツァラポフ（ROC）

5 マディソン・チョーク/エバン・ベイツ（アメリカ） ＜女子シングル フリー滑走順＞ 1 朱易（中国）

2 カレン・チェン（アメリカ）

3 シーザス・マデリン（カナダ）

4 坂本花織（日本）

5 カミラ・ワリエワ（ROC） ＜団体 6日の男子フリー終了時点の順位＞ 1位 ROC:合計ポイント45

2位 アメリカ:合計ポイント42

3位 日本:合計ポイント39

4位 カナダ:合計ポイント30

5位 中国:合計ポイント29