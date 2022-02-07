1位 三浦璃来/木原龍一（日本）
得点139.60（技術点: 70.11、演技構成点: 69.49）
2位 バネッサ・ジェイムス/エリック・ラドフォード（カナダ）
得点130.07（技術点: 64.46、演技構成点: 65.61）
フィギュアスケート【速報】団体最終日 日本 初のメダルなるか
北京オリンピック、フィギュアスケートの団体は最終日で決勝の残り3種目が行われます。
日本はペアに三浦璃来選手と木原龍一選手のペアが出場。アイスダンスには小松原美里選手と夫の尊選手のカップルが、最後の種目の女子シングルには坂本花織選手が出場します。
現在、最初の種目となるペアのフリーが行われています。
試合の結果を随時更新してお伝えします。
【ペア フリー速報】（※競技中）
＜ペア フリー滑走順＞
1 バネッサ・ジェイムス/エリック・ラドフォード（カナダ）
2 三浦璃来/木原龍一（日本）
3 アレクサ・クニエリム/ブランドン・フレイジャー（アメリカ）
4 アナスタシヤ・ミシナ/アレクサンドル・ガリアモフ（ROC）
5 程彭/金楊（中国）
2 三浦璃来/木原龍一（日本）
3 アレクサ・クニエリム/ブランドン・フレイジャー（アメリカ）
4 アナスタシヤ・ミシナ/アレクサンドル・ガリアモフ（ROC）
5 程彭/金楊（中国）
＜アイスダンス フリーダンス滑走順＞
1 小松原美里/小松原尊（日本）
2 柳キン宇/王詩ゲツ（中国）
3 パイパー・ギレス/ポール・ポワリエ（カナダ）
4 ビクトリヤ・シニツィナ/ニキータ・カツァラポフ（ROC）
5 マディソン・チョーク/エバン・ベイツ（アメリカ）
2 柳キン宇/王詩ゲツ（中国）
3 パイパー・ギレス/ポール・ポワリエ（カナダ）
4 ビクトリヤ・シニツィナ/ニキータ・カツァラポフ（ROC）
5 マディソン・チョーク/エバン・ベイツ（アメリカ）
＜女子シングル フリー滑走順＞
1 朱易（中国）
2 カレン・チェン（アメリカ）
3 シーザス・マデリン（カナダ）
4 坂本花織（日本）
5 カミラ・ワリエワ（ROC）
2 カレン・チェン（アメリカ）
3 シーザス・マデリン（カナダ）
4 坂本花織（日本）
5 カミラ・ワリエワ（ROC）
＜団体 6日の男子フリー終了時点の順位＞
1位 ROC:合計ポイント45
2位 アメリカ:合計ポイント42
3位 日本:合計ポイント39
4位 カナダ:合計ポイント30
5位 中国:合計ポイント29
2位 アメリカ:合計ポイント42
3位 日本:合計ポイント39
4位 カナダ:合計ポイント30
5位 中国:合計ポイント29