1位 金博洋（中国）
得点82.87（技術点: 43.91/演技構成点: 39.96/減点: -1.00）
2位 ミハル・ブレジナ（チェコ）
得点76.77（技術点: 36.63/演技構成点: 40.14）
3位 ローマン・サドフスキー（カナダ）
得点71.06（技術点: 32.27/演技構成点: 38.79）
4位 パウル・フェンツ（ドイツ）
得点68.64（技術点: 33.43/演技構成点: 35.21）
オリンピック【速報】フィギュア団体 男子SP 日本は宇野昌磨
北京オリンピックは、4日、フィギュアスケート団体の予選が始まりました。
最初の種目は男子ショートプログラムで日本は、2大会連続でエントリーした宇野昌磨選手が滑走順で6番目に登場します。
各種目の結果などを随時更新してお伝えします。
【競技経過】
＜男子ショートプログラム＞（速報）
【各種目のエントリー】
【男子シングル ショートプログラムの滑走順】
1 パウル・フェンツ（ドイツ）
2 ローマン・サドフスキー（カナダ）
3 ミハル・ブレジナ（チェコ）
4 金博洋（中国）
5 マルク・コンドラチュク（ROC）
6 宇野昌磨（日本）
7 モリス・クビテラシビリ（ジョージア）
8 ネイサン・チェン（アメリカ）
9 ダニエル・グラスル（イタリア）
【アイスダンス リズムダンスの滑走順】日本時間12:35～
1 小松原美里・小松原尊（日本）
2 ナターリエ・タシュレロバー/フィリプ・タシュラー（チェコ）
3 カタリナ・ミューラー/ティム・ディーク（ドイツ）
4 マリア・カザコア/ゲオルギー・レビヤ（ジョージア）
5 アレクサンドラ・ナザロワ/マクシム・ニキーチン（ウクライナ）
6 柳キン宇/王詩ゲツ（中国）
7 マディソン・ハベル/ザカリー・ダナヒュー（アメリカ）
8 パイパー・ギレス/ポール・ポワリエ（カナダ）
9 シャルレーヌ・ギニャール/マルコ・ファブリ（イタリア）
10 ビクトリヤ・シニツィナ/ニキータ・カツァラポフ（ROC）
【ペア ショートプログラムの滑走順】日本時間14:15～
1 ソフィア・ポリチェンコ/アルチョム・ダレンスキー（ウクライナ）
2 エリザベタ・ズコバー/マルティン・ビダジュ（チェコ）
3 カリナ・サフィナ/ルカ・ベルラワ（ジョージア）
4 アレクサ・クニエリム/ブランドン・フレイジャー（アメリカ）
5 三浦璃来/木原龍一（日本）i
6 ニコル・デラ モニカ/マテオ・グアリゼ（イタリア）
7 カーステン・ムーア タワーズ/マイケル・マリナロ（カナダ）
8 隋文静/韓聡（中国）
9 アナスタシヤ・ミシナ/アレクサンドル・ガリアモフ（ROC）
1 パウル・フェンツ（ドイツ）
2 ローマン・サドフスキー（カナダ）
3 ミハル・ブレジナ（チェコ）
4 金博洋（中国）
5 マルク・コンドラチュク（ROC）
6 宇野昌磨（日本）
7 モリス・クビテラシビリ（ジョージア）
8 ネイサン・チェン（アメリカ）
9 ダニエル・グラスル（イタリア）
【アイスダンス リズムダンスの滑走順】日本時間12:35～
1 小松原美里・小松原尊（日本）
2 ナターリエ・タシュレロバー/フィリプ・タシュラー（チェコ）
3 カタリナ・ミューラー/ティム・ディーク（ドイツ）
4 マリア・カザコア/ゲオルギー・レビヤ（ジョージア）
5 アレクサンドラ・ナザロワ/マクシム・ニキーチン（ウクライナ）
6 柳キン宇/王詩ゲツ（中国）
7 マディソン・ハベル/ザカリー・ダナヒュー（アメリカ）
8 パイパー・ギレス/ポール・ポワリエ（カナダ）
9 シャルレーヌ・ギニャール/マルコ・ファブリ（イタリア）
10 ビクトリヤ・シニツィナ/ニキータ・カツァラポフ（ROC）
【ペア ショートプログラムの滑走順】日本時間14:15～
1 ソフィア・ポリチェンコ/アルチョム・ダレンスキー（ウクライナ）
2 エリザベタ・ズコバー/マルティン・ビダジュ（チェコ）
3 カリナ・サフィナ/ルカ・ベルラワ（ジョージア）
4 アレクサ・クニエリム/ブランドン・フレイジャー（アメリカ）
5 三浦璃来/木原龍一（日本）i
6 ニコル・デラ モニカ/マテオ・グアリゼ（イタリア）
7 カーステン・ムーア タワーズ/マイケル・マリナロ（カナダ）
8 隋文静/韓聡（中国）
9 アナスタシヤ・ミシナ/アレクサンドル・ガリアモフ（ROC）