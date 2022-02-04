オリンピック【速報】フィギュア団体 男子SP 日本は宇野昌磨

＜男子ショートプログラム＞（速報）

1位 金博洋（中国）

得点82.87（技術点: 43.91/演技構成点: 39.96/減点: -1.00）

2位 ミハル・ブレジナ（チェコ）

得点76.77（技術点: 36.63/演技構成点: 40.14）

3位 ローマン・サドフスキー（カナダ）

得点71.06（技術点: 32.27/演技構成点: 38.79）

4位 パウル・フェンツ（ドイツ）

得点68.64（技術点: 33.43/演技構成点: 35.21）