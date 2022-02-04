【フィギュアスケート】
10:55 団体 - 男子シングル - ショートプログラム（宇野昌磨）
12:35 団体 - アイスダンス - リズムダンス（小松原美里＆小松原尊）
14:15 団体 - ペア - ショートプログラム（三浦璃来＆木原龍一）
北京オリンピック 2月4日（金）の競技予定
北京オリンピックは4日、現地午後8時（日本時間午後9時）から、北京の国家スタジアム（愛称：鳥の巣）で開会式が行われます。
開会式に先立って、日本が初のメダルを目指すフィギュアスケートの団体が始まります。この日は男子シングルとペアのショートプログラム、そしてアイスダンスのリズムダンスが行われます。
このほか、カーリングの混合ダブルス予選リーグは7試合、アイスホッケー女子の予選リーグは試合が行われます。
（※北京との時差は1時間。日本時間-1時間が現地時間です）
4日の競技予定（時間は日本時間）
【カーリング】
9:35 混合ダブルス予選リーグ（スウェーデン×オーストラリア、カナダ×スイス、イタリア×ノルウェー）
14:35 混合ダブルス予選リーグ（チェコ×イタリア、中国×カナダ、イギリス×オーストラリア、スウェーデン×アメリカ）
9:35 混合ダブルス予選リーグ（スウェーデン×オーストラリア、カナダ×スイス、イタリア×ノルウェー）
14:35 混合ダブルス予選リーグ（チェコ×イタリア、中国×カナダ、イギリス×オーストラリア、スウェーデン×アメリカ）
【アイスホッケー】
13:10 女子予選リーグ - グループ B（デンマーク×中国）
13:10 女子予選リーグ - グループ A（ROC×スイス）
13:10 女子予選リーグ - グループ B（デンマーク×中国）
13:10 女子予選リーグ - グループ A（ROC×スイス）