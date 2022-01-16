岩手県では
▽宮古港が午後1時34分ごろ
▽大船渡港が午後1時40分ごろ
▽釜石港が午後1時40分ごろ
▽久慈港が午後1時28分ごろです。
津波 16日の各地の満潮時刻は【警報 注意報の地域】
これから各地で満潮時刻となります。各地の満潮時刻は次の通りです。
【津波警報の地域】
【津波注意報の地域】
北海道太平洋沿岸東部では
▽釧路港が午後1時9分ごろ
▽根室港が午後1時11分ごろです。
北海道太平洋沿岸中部では
▽浦河町が午後1時29分ごろ
▽広尾町十勝港が午後1時22分ごろ
▽えりも町が午後1時21分ごろです。
北海道太平洋沿岸西部では
▽函館港が午後2時1分ごろ
▽苫小牧西港が午後1時31分ごろ
▽白老町が午後1時32分ごろ
▽室蘭港が午後1時36分ごろです。
青森県日本海沿岸では
▽外ヶ浜町龍飛が午後2時10分ごろです。
青森県太平洋沿岸では
▽むつ小川原港が午後1時57分ごろ
▽八戸港が午後1時31分ごろです。
宮城県では
▽仙台港が午後1時57分ごろ
▽石巻港が午後1時52分ごろです。
福島県では
▽相馬港が午後2時ごろです。
▽釧路港が午後1時9分ごろ
▽根室港が午後1時11分ごろです。
北海道太平洋沿岸中部では
▽浦河町が午後1時29分ごろ
▽広尾町十勝港が午後1時22分ごろ
▽えりも町が午後1時21分ごろです。
北海道太平洋沿岸西部では
▽函館港が午後2時1分ごろ
▽苫小牧西港が午後1時31分ごろ
▽白老町が午後1時32分ごろ
▽室蘭港が午後1時36分ごろです。
青森県日本海沿岸では
▽外ヶ浜町龍飛が午後2時10分ごろです。
青森県太平洋沿岸では
▽むつ小川原港が午後1時57分ごろ
▽八戸港が午後1時31分ごろです。
宮城県では
▽仙台港が午後1時57分ごろ
▽石巻港が午後1時52分ごろです。
福島県では
▽相馬港が午後2時ごろです。
まだ潮位が上昇している場所もあり、今後の情報に注意してください。
警報が出ている地域では決して油断せず、避難を続けて下さい。
警報が出ている地域では決して油断せず、避難を続けて下さい。