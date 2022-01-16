津波注意報の地域

北海道太平洋沿岸東部では、▽釧路港が午前4時2分ごろ、▽根室市花咲が午前4時5分ごろ、▽根室港が午前3時53分ごろ、▽浜中町が午前3時50分ごろです。



北海道太平洋沿岸中部では、▽浦河町が午前4時8分ごろ、▽広尾町十勝港が午前3時55分ごろ、▽えりも町が午前3時56分ごろです。



北海道太平洋沿岸西部では、▽函館港が午前3時47分ごろ、▽苫小牧西港が午前4時4分ごろ、▽福島町が午前4時34分ごろ、▽苫小牧東港と白老町が午前4時5分ごろ、▽森町が午前4時21分ごろ、▽室蘭港が午前4時15分ごろです。



青森県日本海沿岸では、▽外ヶ浜町龍飛が午前3時33分ごろです。



青森県太平洋沿岸では、▽むつ市関根浜が午前3時43分ごろ、▽むつ小川原港が午前3時58分ごろ、▽八戸港が午前3時56分ごろです。



宮城県では、▽石巻市鮎川が午前4時17分ごろ、▽仙台港が午前4時10分ごろ、▽石巻港が午前4時14分ごろです。



福島県では、▽いわき市小名浜港が午前4時30分ごろ、▽相馬港が午前4時22分ごろです。



茨城県では、▽大洗港が午前4時32分ごろ、▽鹿島港が午前4時43分ごろです。



千葉県九十九里・外房では、▽銚子市が午前4時46分ごろ、▽勝浦市が午前4時53分ごろです。



千葉県内房では、▽館山市が午前4時57分ごろです。



伊豆諸島では、▽伊豆大島が午前5時8分ごろ、▽三宅島の坪田が午前5時21分ごろ、▽八丈島の八重根が午前5時35分ごろ、▽伊豆諸島の神津島が午前5時35分ごろ、▽三宅島の阿古が午前5時26分ごろ、▽八丈島の神湊が午前5時30分ごろです。



小笠原諸島では、▽父島が午前6時2分ごろです。



相模湾・三浦半島では、▽小田原市が午前5時7分ごろ、▽三浦市三崎漁港と三浦市油壷がともに午前5時8分ごろです。



静岡県では、▽沼津市が午前5時33分ごろ、▽静岡市の清水港が午前5時34分ごろ、▽南伊豆町が午前5時39分ごろ、▽御前崎港が午前5時41分ごろ、▽浜松市舞阪が午前5時59分ごろ、▽下田市が午前5時29分ごろ、▽伊東市が午前5時13分ごろ、▽西伊豆町が午前5時37分ごろ、▽焼津市が午前5時39分ごろです。



愛知県外海では、▽田原市が午前5時39分ごろです。



伊勢湾・三河湾では、▽名古屋港が午前5時45分ごろ、▽愛知県半田市衣浦港が午前5時47分ごろ、▽三重県の四日市港が午前5時45分ごろ、▽愛知県豊橋市三河港が午前5時42分ごろです。



三重県南部では、▽鳥羽市が午前5時54分ごろ、▽尾鷲港と熊野市でともに午前5時49分ごろです。



和歌山県では、▽那智勝浦町で午前5時50分ごろ、▽串本町で午前5時55分ごろ、▽和歌山港で午前6時25分ごろ、▽御坊市で午前5時56分ごろ、▽白浜町で午前5時53分ごろです。



徳島県では、▽小松島港で午前6時16分ごろ、▽美波町で午前5時54分ごろです。



高知県では、▽室戸市で午前5時58分ごろ、▽高知港で午前5時59分ごろ、▽土佐清水市で午前6時2分ごろ、▽須崎港と中土佐町でともに午前5時58分ごろです。



長崎県西方では▽長崎港松が枝が午前7時52分ごろ、▽南島原市口之津で午前8時27分ごろ、▽五島列島福江港で午前8時1分ごろ、▽佐世保港で午前8時17分ごろ、▽長崎港小瀬戸で午前7時53分ごろ、▽平戸市で午前8時36分ごろです。



宮崎県では、▽日向市細島港が午前6時9分ごろ、▽日南市油津港で午前6時10分ごろ、▽宮崎港で午前6時3分ごろです。



鹿児島県東部では、▽南大隅町で午前6時42分ごろ、▽志布志港で午前6時12分ごろです。



種子島・屋久島地方では、▽西之表港で午前6時47分ごろ、▽熊野で午前6時13分ごろです。



鹿児島県西部では、▽枕崎市で午前7時3分ごろ、▽鹿児島港で午前6時55分ごろ、▽阿久根市で午前7時35分ごろです。



沖縄本島地方では、▽那覇港で午前7時5分ごろ、▽久米島で午前6時56分ごろ、▽沖縄市中城湾港で午前6時41分ごろ、▽南城市で午前6時42分ごろです。



大東島地方では、▽南大東島で午前6時32分ごろです。



宮古島・八重山地方では、▽西表島で午前7時12分ごろ、▽与那国島で午前7時27分ごろ、▽石垣島で午前7時18分ごろ、▽宮古島で午前7時20分ごろです。