箱根駅伝【復路 速報】98回目の箱根を制するのは？

【各チーム復路の走者】

▽青山学院大学（往路1位）

6区 高橋勇輝（出身校:長野日大）

7区 岸本大紀（出身校:三条）

8区 佐藤一世（出身校:八千代松陰）

9区 中村唯翔（出身校:流経大柏）

10区 中倉啓敦（出身校:愛知）



▽帝京大学（往路2位）

6区 北野開平（出身校:須磨学園）

7区 福島渉太（出身校:小林）

8区 橋本尚斗（出身校:鳴門）

9区 森田瑛介（出身校:前橋育英）

10区 西脇翔太（出身校:名経大高蔵）



▽駒沢大学（往路3位）

6区 佃康平（出身校:市立船橋）

7区 白鳥哲汰（出身校:埼玉栄）

8区 鈴木芽吹（出身校:佐久長聖）

9区 山野力（出身校:宇部鴻城）

10区 青柿響（出身校:聖望学園）



▽国学院大学（往路4位）

6区 原秀寿（出身校:新居浜東）

7区 木付琳（出身校:大分東明）

8区 石川航平（出身校:日体大柏）

9区 平林清澄（出身校:美方）

10区 相澤龍明（出身校:藤沢翔陵）



▽順天堂大学（往路5位）

6区 牧瀬圭斗（出身校:白石）

7区 西澤侑真（出身校:浜松日体）

8区 津田将希（出身校:福岡大大濠）

9区 野村優作（出身校:田辺工業）

10区 近藤亮太（出身校:島原）



▽中央大学（往路6位）

6区 若林陽大（出身校:倉敷）

7区 居田優太（出身校:草津東）

8区 中澤雄大（出身校:学法石川）

9区 湯浅仁（出身校:宮崎日大）

10区 井上大輝（出身校:須磨学園）



▽東京国際大学（往路7位）

6区 林優策（出身校:滋賀学園）

7区 冨永昌輝（出身校:小林）

8区 村松敬哲（出身校:浜松商業）

9区 宗像聖（出身校:学法石川）

10区 野澤巧理（出身校:白鴎大足利）



▽創価大学（往路8位）

6区 濱野将基（出身校:佐久長聖）

7区 新家裕太郎（出身校:大阪）

8区 吉田凌（出身校:学法石川）

9区 中武泰希（出身校:向上）

10区 松田爽汰（出身校:滋賀学園）



▽東洋大学（往路9位）

6区 九嶋恵舜（出身校:小林）

7区 梅崎蓮（出身校:宇和島東）

8区 蝦夷森章太（出身校:愛知）

9区 前田義弘（出身校:東洋大牛久）

10区 清野太雅（出身校:喜多方）



▽東海大学（往路10位）

6区 川上勇士（出身校:市立船橋）

7区 越陽汰（出身校:佐久長聖）

8区 入田優希（出身校:九州学院）

9区 竹村拓真（出身校:秋田工業）

10区 吉冨裕太（出身校:大牟田）



▽早稲田大学（往路11位）

6区 柳本匡哉（出身校:豊川）

7区 鈴木創士（出身校:浜松日体）

8区 千明龍之佑（出身校:東農大二）

9区 佐藤航希（出身校:宮崎日大）

10区 山口賢助（出身校:鶴丸）



▽神奈川大学（往路12位）

6区 横澤清己（出身校:新栄）

7区 川口慧（出身校:美方）

8区 大泉真尋（出身校:東海大山形）

9区 小林篤貴（出身校:四日市工業）

10区 有村祐亮（出身校:鹿児島城西）



▽法政大学（往路13位）

6区 武田和馬（出身校:一関学院）

7区 中園慎太朗（出身校:八千代松陰）

8区 稲毛崇斗（出身校:東北）

9区 清家陸（出身校:八幡浜）

10区 川上有生（出身校:東北）



▽国士舘大学（往路14位）

6区 福井大夢（出身校:水戸工業）

7区 清水拓斗（出身校:長野日大）

8区 山本龍神（出身校:米子松蔭）

9区 綱島辰弥（出身校:湘南学院）

10区 望月武（出身校:富士宮西）



▽山梨学院大学（往路15位 ）

6区 矢島洸一（出身校:山梨学院）

7区 川口航士郎（出身校:東海大山形）

8区 橘田大河（出身校:山梨学院）

9区 石部夏希（出身校:相洋）

10区 篠原楓（出身校:新居浜東）



▽日本体育大学（往路16位）

6区 盛本聖也（出身校:洛南）

7区 漆畑徳輝（出身校:山梨学院）

8区 九嶋大雅（出身校:伊賀白鳳）

9区 大内宏樹（出身校:松山商業）

10区 佐藤慎巴（出身校:埼玉栄）



▽明治大学（往路17位）

6区 杉本龍陽（出身校:札幌日大）

7区 富田峻平（出身校:八千代松陰）

8区 櫛田佳希（出身校:学法石川）

9区 加藤大誠（出身校:鹿児島実業）

10区 橋本大輝（出身校:須磨学園）



▽中央学院大学（往路18位）

6区 工藤巧夢（出身校:那須拓陽）

7区 松井尚希（出身校:花咲徳栄）

8区 馬場竜之介（出身校:摂津）

9区 吉田光汰（出身校:拓大紅陵）

10区 中島稜貴（出身校:市立船橋）



▽専修大学（往路19位）

6区 横山佑羽（出身校:三浦学苑）

7区 国増治貴（出身校:豊浦）

8区 岩間暁（出身校:専大松戸）

9区 服部友太（出身校:専大松戸）

10区 中山敦貴（出身校:湘南工大附属）



▽駿河台大学（往路20位）

6区 小泉謙（出身校:開志国際）

7区 新山舜心（出身校:鹿児島）

8区 出仙龍之介（出身校:鯖江）

9区 田尻健（出身校:開新）

10区 阪本大貴（出身校:西脇工業）



▽関東学生連合

6区 鈴木康也（麗澤大学）（出身校:拓大紅陵）

7区 田島公太郎（慶應義塾大学）（出身校:九州学院）

8区 大野陽人（大東文化大学）（出身校:九里学園）

9区 竹井祐貴（亜細亜大学）（出身校:鹿児島中央）

10区 諸星颯大（育英大学）（出身校:前橋育英）