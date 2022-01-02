箱根駅伝【速報】ことしの往路を制するのは？

【各チームの往路走者】

▽駒沢大学:56年連続56回目

1区 唐澤拓海（出身校:花咲徳栄）

2区 田澤廉（出身校:青森山田）

3区 安原太陽（出身校:滋賀学園）

4区 花尾恭輔（出身校:鎮西学院）

5区 金子伊吹（出身校:藤沢翔陵）



▽創価大学:3年連続5回目

1区 葛西潤（出身校:関西創価）

2区 フィリップ ムルワ（出身校:キタテボーイズ/ケニア）

3区 桑田大輔（出身校:八頭）

4区 嶋津雄大（出身校:若葉総合）

5区 三上雄太（出身校:遊学館）



▽東洋大学:20年連続80回目

1区 児玉悠輔（出身校:東北）

2区 松山和希（出身校:学法石川）

3区 佐藤真優（出身校:東洋大牛久）

4区 木本大地（出身校:東洋大牛久）

5区 宮下隼人（出身校:富士河口湖）



▽青山学院大学:14年連続27回目

1区 志貴勇斗（出身校:山形南）

2区 近藤幸太郎（出身校:豊川工業）

3区 太田蒼生（出身校:大牟田）

4区 飯田貴之（出身校:八千代松陰）

5区 若林宏樹（出身校:洛南）



▽東海大学:9年連続49回目

1区 市村朋樹（出身校:埼玉栄）

2区 松崎咲人（出身校:佐久長聖）

3区 神薗竜馬（出身校:鹿児島実業）

4区 本間敬大（出身校:佐久長聖）

5区 吉田響（出身校:東海大静岡翔洋）



▽早稲田大学:46年連続91回目

1区 井川龍人（出身校:九州学院）

2区 中谷雄飛（出身校:佐久長聖）

3区 太田直希（出身校:浜松日体）

4区 石塚陽士（出身校:早稲田実業）

5区 伊藤大志（出身校:佐久長聖）



▽順天堂大学:11年連続63回目

1区 平駿介（出身校:白石）

2区 三浦龍司（出身校:洛南）

3区 伊豫田達弥（出身校:舟入）

4区 石井一希（出身校:八千代松陰）

5区 四釜峻佑（出身校:山形中央）



▽帝京大学:15年連続23回目

1区 小野隆一朗（出身校:北海道栄）

2区 中村風馬（出身校:草津東）

3区 遠藤大地（出身校:古川工業）

4区 寺嶌渓一（出身校:前橋育英）

5区 細谷翔馬（出身校:東北）



▽国学院大学:6年連続15回目

1区 藤木宏太（出身校:北海道栄）

2区 伊地知賢造（出身校:松山）

3区 山本歩夢（出身校:自由ケ丘）

4区 中西大翔（出身校:金沢龍谷）

5区 殿地琢朗（出身校:益田清風）



▽東京国際大学:5年連続6回目

1区 山谷昌也（出身校:水城）

2区 イェゴン ヴィンセント（出身校:チェビルベレク/ケニア）

3区 丹所健（出身校:湘南工大附属）

4区 堀畑佳吾（出身校:清風）

5区 倉掛響（出身校:小林）



▽明治大学:4年連続63回目

1区 手嶋杏丞（出身校:宮崎日大）

2区 鈴木聖人（出身校:水城）

3区 児玉真輝（出身校:鎌倉学園）

4区 小澤大輝（出身校:韮山）

5区 下條乃將（出身校:東京実業）



▽中央大学:5年連続95回目

1区 吉居大和（出身校:仙台育英）

2区 手島駿（出身校:國學院久我山）

3区 三浦拓朗（出身校:西脇工業）

4区 中野翔太（出身校:世羅）

5区 阿部陽樹（出身校:西京）



▽日本体育大学:74年連続74回目

1区 高津浩揮（出身校:九州学院）

2区 藤本珠輝（出身校:西脇工業）

3区 大畑怜士（出身校:島田）

4区 分須尊紀（出身校:東農大二）

5区 吉冨純也（出身校:大牟田）



▽山梨学院大学:2年連続35回目

1区 木山達哉（出身校:尽誠学園）

2区 ポール オニエゴ（出身校:モゴンガ/ケニア）

3区 高田尚暉（出身校:花輪）

4区 伊東大暉（出身校:鹿児島実業）

5区 成毛志優（出身校:富里）



▽神奈川大学:12年連続53回目

1区 巻田理空（出身校:松山商業）

2区 西方大珠（出身校:浜松商業）

3区 宇津野篤（出身校:佐久長聖）

4区 小林政澄（出身校:東農大二）

5区 山崎諒介（出身校:鳥栖工業）



▽法政大学:7年連続82回目

1区 内田隼太（出身校:法政二）

2区 鎌田航生（出身校:法政二）

3区 小泉樹（出身校:国学院久我山）

4区 河田太一平（出身校:韮山）

5区 細迫海気（出身校:世羅）



▽中央学院大学:2年ぶり22回目

1区 栗原啓吾（出身校:東農大二）

2区 吉田礼志（出身校:拓大紅陵）

3区 武川流以名（出身校:島田樟誠）

4区 伊藤秀虎（出身校:四日市工業）

5区 吉本光希（出身校:中央学院）



▽駿河台大学:初出場

1区 清野太成（出身校:飯能南）

2区 ジェームズ ブヌカ（出身校:リルタセントラル/ケニア）

3区 町田康誠（出身校:白鴎大足利）

4区 今井隆生（出身校:都立大泉）

5区 永井竜二（出身校:武蔵越生）



▽専修大学:2年連続70回目

1区 木村暁仁（出身校:佐久長聖）

2区 高瀬桂（出身校:鳥栖工業）

3区 ダンカン キサイサ（出身校:大分東明）

4区 水谷勇登（出身校:敦賀気比）

5区 野下稜平（出身校:鳥栖工業）



▽国士舘大学:6年連続50回目

1区 木榑杏祐（出身校:沼田）

2区 ライモイ ヴィンセント（出身校:モチョンゴイ/ケニア）

3区 荻原陸斗（出身校:西武台千葉）

4区 三代和弥（出身校:大分東明）

5区 山本雷我（出身校:敦賀気比）



▽関東学生連合

1区 中山雄太（日本薬科大学）（出身校:花咲徳栄）

2区 並木寧音（東京農業大学）（出身校:東京実業）

3区 斎藤俊輔（立教大学）（出身校:秦野）

4区 村上航大（上武大学）（出身校:札幌山の手）

5区 福谷颯太（筑波大学）（出身校:日野台）