ニューイヤー駅伝2022【速報】男子駅伝 実業団日本一は？

男子駅伝の実業団日本一を決める「ニューイヤー駅伝（＝全日本実業団対抗駅伝）」が群馬県内の7区間、100キロのコースで行われています。

レースの途中経過などを随時更新してお伝えします。

【3区13.6Km】7人が区間新 旭化成の相澤晃が区間賞 【3区 通過順位】

1位 三菱重工01:34:38

2位 旭化成01:34:54

3位 トヨタ紡織01:35:06

4位 マツダ01:35:14

5位 NTT西日本01:35:16

6位 SUBARU01:35:18

7位 トヨタ自動車01:35:31

8位 日立物流01:35:44

9位 カネボウ01:35:45

10位 黒崎播磨01:35:46

11位 富士通01:35:47

12位 トーエネック01:35:48

13位 九電工01:35:53

14位 Honda01:35:56

15位 SGホールディングス01:35:58

16位 中電工01:36:02

17位 YKK01:36:09

18位 ヤクルト01:36:19

19位 GMOインターネットグループ01:36:20

20位 トヨタ自動車九州01:36:30

21位 コニカミノルタ01:36:34

22位 小森コーポレーション01:36:41

23位 JR東日本01:36:46

24位 住友電工01:36:56

25位 サンベルクス01:37:02

26位 愛三工業01:37:03

27位 戸上電機製作所01:37:04

28位 中国電力01:37:08

29位 安川電機01:37:22

30位 大塚製薬01:38:03

31位 中央発條01:38:14

32位 NTN01:38:18

33位 コモディイイダ01:38:26

34位 JFEスチール01:38:27

35位 大阪府警01:39:34

36位 西鉄01:40:02

37位 武田薬品01:45:03



【3区 区間記録】

1位 相澤晃（旭化成）00:37:09（※区間新）

2位 太田智樹（トヨタ自動車）00:37:16（※区間新）

3位 林田洋翔（三菱重工）00:37:17（※区間新）

4位 田村友佑（黒崎播磨）00:37:21（※区間新）

5位 小林歩（NTT西日本）00:37:22（※区間新）

6位 潰滝大記（富士通）00:37:34（※区間新）

7位 難波天（トーエネック）00:37:36（※区間新）

8位 小山直城（Honda）00:37:40

9位 鈴木塁人（SGホールディングス）00:37:46

10位 大池達也（トヨタ紡織）00:37:47

11位 池田耀平（カネボウ）00:37:52

12位 向晃平（マツダ）00:37:53

13位 牟田祐樹（日立物流）00:37:58

13位 右田綺羅（トヨタ自動車九州）00:37:58

15位 中村信一郎（九電工）00:38:10

16位 梶谷瑠哉（SUBARU）00:38:18

17位 小椋裕介（ヤクルト）00:38:24

18位 高木登志夫（サンベルクス）00:38:26

19位 山口浩勢（愛三工業）00:38:27

20位 松村陣之助（コモディイイダ）00:38:30

21位 下田裕太（GMOインターネットグループ）00:38:32

21位 作田将希（JR東日本）00:38:32

23位 清水颯大（大塚製薬）00:38:33

24位 岡原仁志（中電工）00:38:38

25位 北村宙夢（戸上電機製作所）00:38:40

26位 吉田圭太（住友電工）00:38:45

27位 加藤風磨（安川電機）00:38:47

28位 内田光（YKK）00:38:53

29位 坂田昌駿（中央発條）00:38:54

30位 米満怜（コニカミノルタ）00:38:56

31位 藤川拓也（中国電力）00:39:00

32位 金森寛人（小森コーポレーション）00:39:13

33位 上坂優太（JFEスチール）00:39:18

34位 小山陽平（NTN）00:39:28

35位 古賀裕樹（西鉄）00:39:39

36位 芝田俊作（大阪府警）00:40:18

37位 浅野有紀（武田薬品）00:40:36

【2区8.3Km】SUBARUのB・キプランガットが区間賞 【2区 通過順位】

1位 SUBARU

2位 YKK

3位 トヨタ紡織

4位 マツダ

5位 三菱重工

6位 中電工

7位 小森コーポレーション

8位 コニカミノルタ

9位 九電工

10位 旭化成

11位 日立物流

12位 GMOインターネットグループ

13位 カネボウ

14位 NTT西日本

15位 ヤクルト

16位 中国電力

17位 住友電工

18位 トーエネック

19位 SGホールディングスグループ

20位 富士通

21位 JR東日本

22位 トヨタ自動車

23位 Honda

24位 戸上電機製作所

25位 黒崎播磨

26位 トヨタ自動車九州

27位 安川電機

28位 サンベルクス

29位 愛三工業

30位 NTN

31位 JFEスチール

32位 大阪府警

33位 中央発條

34位 大塚製薬

35位 コモディイイダ

36位 西鉄

37位 武田薬品



【2区 区間記録】

1位 B・キプランガット（SUBARU）00:22:03

2位 K・シトニック（小森コーポレーション）00:22:15

3位 E・ケイタニー（トヨタ紡織）00:22:16

4位 S・マサイ（カネボウ）00:22:20

5位 H・モソップ（マツダ）00:22:22

6位 A・クルガト（中電工）00:22:23

7位 C・カンディエ（三菱重工）00:22:25

8位 N・コシンベイ（YKK）00:22:32

9位 J・ムオキ（コニカミノルタ）00:22:34

10位 S・ワイザカ（ヤクルト）00:22:45

11位 N・ワウエル（中国電力）00:22:54

12位 P・ワンブィ（NTT西日本）00:22:57

13位 A・キベット（SGホールディングス）00:22:58

14位 W・ツファ（安川電機）00:22:59

15位 M・B・.モゲニ（旭化成）00:23:00

15位 R・キムニャン（日立物流）00:23:00

15位 J・ムァゥラ（黒崎播磨）00:23:00

18位 遠藤日向（住友電工）00:23:01

18位 河村一輝（トーエネック）00:23:01

20位 B・コエチ（九電工）00:23:02

20位 G・ロノ（GMOインターネットグループ）00:23:02

20位 R・ケモイ（愛三工業）00:23:02

23位 S・カリウキ（戸上電機製作所）00:23:03

24位 J・カベサ（Honda）00:23:16

25位 堀尾謙介（トヨタ自動車）00:23:21

26位 J・ルンガル（中央発條）00:23:22

27位 D・キプランガット（JFEスチール）00:23:23

28位 P・クイラ（JR東日本）00:23:24

28位 E・イエゴ（サンベルクス）00:23:24

30位 C・カマウ（NTN）00:23:26

31位 J・ムリツ（トヨタ自動車九州）00:23:28

32位 C・ロキア（富士通）00:23:29

33位 D・キプケモイ（西鉄）00:23:37

34位 秦将吾（大塚製薬）00:23:38

35位 永信明人（大阪府警）00:24:04

36位 B・キマニ（コモディイイダ）00:24:09

37位 仲山大輝（武田薬品）00:25:09

【1区12.3Km】九電工の舟津彰馬が区間賞 【1区 区間記録】

1位 舟津彰馬（九電工）00:34:41

2位 森山真伍（YKK）00:34:44

3位 松枝博輝（富士通）00:34:44

4位 茂木圭次郎（旭化成）00:34:45

5位 永戸聖（日立物流）00:34:46

6位 村山紘太（GMOインターネットグループ）00:34:46

7位 片西景（JR東日本）00:34:50

8位 田中秀幸（トヨタ自動車）00:34:54

9位 的野遼大（三菱重工）00:34:56

10位 鈴木勝彦（SUBARU）00:34:57

11位 石井優樹（NTT西日本）00:34:57

12位 大隅裕介（マツダ）00:34:59

13位 川瀬翔矢（Honda）00:35:00

14位 三ッ星翔（中電工）00:35:01

15位 服部大暉（トヨタ紡織）00:35:03

16位 大津顕杜（トヨタ自動車九州）00:35:04

17位 名取燎太（コニカミノルタ）00:35:04

18位 加藤淳（住友電工）00:35:10

19位 武田凜太郎（ヤクルト）00:35:10

20位 服部弾馬（トーエネック）00:35:11

21位 比夫見将吾（大阪府警）00:35:12

22位 岡本雄大（サンベルクス）00:35:12

23位 森田佳祐（小森コーポレーション）00:35:13

24位 中島大就（中国電力）00:35:14

25位 湯澤舜（SGホールディングス）00:35:14

26位 岩室天輝戸（上電機製作所）00:35:21

27位 櫻岡駿（NTN）00:35:24

28位 小田部真也（黒崎播磨）00:35:25

29位 鈴木祐希（カネボウ）00:35:33

30位 藤井寛之（愛三工業）00:35:34

31位 岡田浩平（安川電機）00:35:36

32位 川平浩之（JFEスチール）00:35:46

33位 稲田翔威（コモディイイダ）00:35:47

34位 岩佐壱誠（大塚製薬）00:35:52

35位 瀬戸祐希（中央発條）00:35:58

36位 甲斐翔太（西鉄）00:36:46

37位 廣瀬岳（武田薬品）00:39:18

出場37チーム紹介 【東日本】

富士通/Honda/日立物流/ヤクルト/GMOインターネットグループ/カネボウ/SUBARU/小森コーポレーション/JR東日本/コニカミノルタ/サンベルクス/コモディイイダ

【中部】

トヨタ紡織/トヨタ自動車/愛三工業/NTN/トーエネック/中央発條

【北陸】

YKK

【関西】

SGホールディングス/大塚製薬/住友電工/NTT西日本/大阪府警

【中国】

中電工/中国電力/マツダ/JFEスチール/武田薬品

【九州】

旭化成/三菱重工/黒崎播磨/九電工/トヨタ自動車九州/安川電機/

西鉄/戸上電機製作所

コース紹介 7区間100キロ 1区 群馬県庁～高崎市役所12.3Km

2区 高崎市役所～前橋市公田町8.3Km

3区 前橋市公田町～伊勢崎市役所13.6Km

4区 伊勢崎市役所～太田市役所22.4Km

5区 太田市役所～桐生市役所15.8Km

6区 桐生市役所～伊勢崎市西久保町12.1Km

7区 伊勢崎市西久保町～群馬県庁15.5Km