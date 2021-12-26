全国高校駅伝 女子【速報】仙台育英が優勝 2年ぶり5回目

高校生ランナーが冬の京都でたすきをつなぐ「全国高校駅伝」。

女子は、宮城の仙台育英高校が1区からトップを守り続け、2年ぶり5回目の優勝を果たしました。5回目の優勝は単独最多となります。

各区間の成績などをお伝えします。

仙台育英 作戦どおりの展開で圧倒 仙台育英高校は、1区からトップを守り続けて2年ぶり5回目の優勝を果たしました。



仙台育英はチームのダブルエース、米澤奈々香選手を1区、杉森心音選手を2区にすえ、先行逃げ切りを狙う作戦でレースの臨みました。



1区では米澤選手がスタート直後から先頭に立つと後続を大きく突き放し、30秒の差をつけてトップでたすきをつなぎました。



2区の杉森選手も会心の走りで、リードをさらに広げ、2区を終えた時点で、2位との差は1分近くまで広がりました。



このあとも、おととしの優勝を経験している3区の山中菜摘選手が3人連続となる区間トップの走りを見せ、4区と5区も中継所でたすきを落とすミスもありましたが、1年生がしっかりと走り抜きました。



仙台育英は、作戦どおりの展開で圧倒的な強さを見せて優勝を果たしました。

【レース経過（速報）】

＜フィニッシュ＞

1位仙台育英 (宮城)1時間07分16

2位大阪薫英女 (大阪)1時間08分23

3位神村学園 (鹿児島)1時間08分23

4位立命館宇治 (京都)1時間08分59

5位興譲館 (岡山)1時間09分45

6位須磨学園 (兵庫)1時間09分46

7位長野東 (長野)1時間09分51

8位諫早 (長崎)1時間09分54

9位北九州市立 (福岡)1時間09分57

10位千原台 (熊本)1時間10分14

11位安城学園 (愛知)1時間10分27

12位山田 (高知)1時間10分42

13位旭川龍谷 (北海道)1時間10分44

14位順天 (東京)1時間10分48

15位学法石川 (福島)1時間10分54

16位青森山田 (青森)1時間11分10

17位大分東明 (大分)1時間11分12

18位宇都宮文星女 (栃木)1時間11分17

19位常磐 (群馬)1時間11分46

20位日体大柏 (千葉)1時間11分53

21位小林 (宮崎)1時間12分01

22位1白石 (佐賀)1時間12分02

23位浜松市立 (静岡)1時間12分15

24位白鵬女 (神奈川)1時間12分15

25位埼玉栄 (埼玉)1時間12分30

26位美濃加茂 (岐阜)1時間12分32

27位茨城キリスト (茨城)1時間12分50

28位智弁カレッジ (奈良)1時間12分51

29位八幡浜 (愛媛)1時間13分01

30位平田 (島根)1時間13分02

31位世羅 (広島)1時間13分20

32位富山商 (富山)1時間13分40

33位十日町 (新潟)1時間13分50

34位山梨学院 (山梨)1時間14分17

35位比叡山 (滋賀)1時間14分20

36位智弁和歌山 (和歌山)1時間14分23

37位富岡東 (徳島)1時間14分28

38位西京 (山口)1時間14分34

39位大曲 (秋田)1時間14分43

40位盛岡誠桜 (岩手)1時間14分58

41位宇治山田商 (三重)1時間15分09

42位東海大山形 (山形)1時間15分19

43位遊学館 (石川)1時間15分33

44位鳥取城北 (鳥取)1時間15分54

45位四学大香川西 (香川)1時間16分00

46位鯖江 (福井)1時間18分17

47位北山 (沖縄)1時間19分35



＜5区 区間記録＞

1位ワングイ エスター (3年) 興譲館 (岡山)15分14（ 13人抜き）

2位カリバ カロライン (1年) 神村学園 (鹿児島)15分20

3位スーサン カモソ (2年) 大分東明 (大分)15分49（7人抜き）

4位水本 佳菜 (2年) 大阪薫英女 (大阪)15分55

5位須郷 柚菜 (1年) 仙台育英 (宮城)16分04

6位太田 咲雪 (2年) 立命館宇治 (京都)16分29

6位戸田 彩矢奈 (2年) 北九州市立 (福岡)16分29

8位西村 美月 (2年) 千原台 (熊本)16分33

9位吉松 真穂 (2年) 山田 (高知)16分34

10位藤田 あい (3年) 小林 (宮崎)16分36

11位中野 芽衣 (1年) 旭川龍谷 (北海道)16分40

12位杉浦 花音 (3年) 安城学園 (愛知)16分41

13位山口 咲栄 (3年) 白石 (佐賀)16分44

14位牧内 大華 (1年) 長野東 (長野)16分45

14位田中 咲蘭 (2年) 諫早 (長崎)16分45

14位小島 彩乃 (3年) 学法石川 (福島)16分45

14位岡 夢乃 (2年) 白鵬女 (神奈川)16分45

18位林 凜華 (2年) 順天 (東京)16分52

19位徳山 和 (3年) 八幡浜 (愛媛)16分57

20位土屋 実耶弥 (2年) 西京 (山口)16分58（5人抜き）

21位岡本 藍里 (1年) 智弁カレッジ (奈良)17分01

22位田村 優芽 (2年) 須磨学園 (兵庫)17分08

22位對馬 千紘 (2年) 青森山田 (青森)17分08

22位菅原 桜 (3年) 常磐 (群馬)17分08

25位星野 梨歩 (2年) 宇都宮文星女 (栃木)17分10

26位角 桃子 (2年) 平田 (島根)17分16

27位伊藤 果矢 (3年) 浜松市立 (静岡)17分17

27位ルブラス 恵美里 (2年) 山梨学院 (山梨)17分17（5人抜き）

29位中村 愛莉 (3年) 鯖江 (福井)17分21

30位前田 七海 (2年) 埼玉栄 (埼玉)17分22

31位袴塚 乙愛 (2年) 茨城キリスト (茨城)17分24

32位瀧田 はな (3年) 遊学館 (石川)17分26

33位田坂 望愛 (2年) 美濃加茂 (岐阜)17分30

34位小倉 侑々 (2年) 智弁和歌山 (和歌山)17分32

35位細迫 由野 (3年) 世羅 (広島)17分34

36位谷 純花 (2年) 富山商 (富山)17分35

37位山田 寿々菜 (1年) 十日町 (新潟)17分43

38位藤原 亜瑚 (2年) 宇治山田商 (三重)17分46

39位石田 遥花 (3年) 比叡山 (滋賀)17分47

40位安藤 悠乃 (2年) 日体大柏 (千葉)17分48

41位原 稚捺 (3年) 大曲 (秋田)17分51

41位森 伽音 (3年) 東海大山形 (山形)17分51

43位濱上 小杏実 (2年) 鳥取城北 (鳥取)18分20

44位田中 美希 (3年) 四学大香川西 (香川)18分22

45位仲村 奈穂 (1年) 北山 (沖縄)18分28

46位若狹 愛友奈 (3年) 盛岡誠桜 (岩手)18分32

47位西内 心瑠 (3年) 富岡東 (徳島)18分33

▽第4中継所（4区→最終5区5km）

宮城の仙台育英高校がトップを守って最後の5区に入りました。大阪薫英女学院が順位を3つあげて2位でたすきをつなぎましたが、仙台育英との差は1分16秒あります。3位は京都の立命館宇治高校、4位は兵庫の須磨学園と関西勢が続いています。アンカーに、実力のある留学生、カリバ・カロライン選手を置く鹿児島の神村学園は、5位にあがりましたが、トップとの差は1分51秒あります。



＜総合順位（10位まで）＞

1位仙台育英 (宮城)51分12

2位大阪薫英女 (大阪)52分28

3位立命館宇治 (京都)52分30

4位須磨学園 (兵庫)52分38

5位神村学園 (鹿児島)53分03

6位長野東 (長野)53分06

7位諫早 (長崎)53分09

8位北九州市立 (福岡)53分28

9位千原台 (熊本)53分41

10位安城学園 (愛知)53分46

▽第3中継所（3区→4区3km）

3区を終えて、宮城の仙台育英高校が2位との差を1分15秒まで広げてトップを守っています。2位は兵庫の須磨学園、さらに1秒差の3位は京都の立命館宇治高校で順位は変わっていません。長崎の諌早高校が順位を2つあげて、4位に浮上しました。



＜総合順位（10位まで）＞

1位仙台育英 (宮城)41分49

2位須磨学園 (兵庫)43分04

3位立命館宇治 (京都)43分05

4位諫早 (長崎)43分10

5位大阪薫英女 (大阪)43分11

6位長野東 (長野)43分23

7位神村学園 (鹿児島)43分31

8位北九州市立 (福岡)43分35

9位千原台 (熊本)43分8

10位3順天 (東京)43分57



＜3区 区間記録＞

1位山中 菜摘 (3年) 仙台育英 (宮城)9分53

2位川口 幸奈 (3年) 諫早 (長崎)9分58

3位石黒 碧海 (2年) 大阪薫英女 (大阪)10分00

4位佐藤 美空 (1年) 学法石川 (福島)10分04（5人抜き）

5位上野 優月 (2年) 神村学園 (鹿児島)10分07

5位南 日向 (3年) 順天 (東京)10分07

7位林 美怜 (3年) 立命館宇治 (京都)10分10

7位大橋 日茉理 (2年) 日体大柏 (千葉)10分10（5人抜き）

9位大西 文香 (2年) 須磨学園 (兵庫)10分12

10位足澤 花南 (3年) 旭川龍谷 (北海道)10分16

11位柳井 綾音 (3年) 北九州市立 (福岡)10分17

12位濱崎 莉央 (2年) 千原台 (熊本)10分18

12位吉原 莉胡 (2年) 青森山田 (青森)10分18

12位橋本 奏 (2年) 白石 (佐賀)10分18（6人抜き）

15位土屋 舞琴 (3年) 興譲館 (岡山)10分20

16位仁科 玲美 (2年) 長野東 (長野)10分23

17位山口 晏音衣 (2年) 鯖江 (福井)10分25

18位竹田 実紗 (3年) 安城学園 (愛知)10分27

19位宮田 怜奈 (2年) 浜松市立 (静岡)10分29

20位河野 愛沙美 (1年) 常磐 (群馬)10分30

21位渡邉 珠有 (2年) 茨城キリスト (茨城)10分34

21位鈴木 ちさと (1年) 富山商 (富山)10分34

23位榎木 颯月 (2年) 小林 (宮崎)10分37

24位福井 凜 (3年) 宇都宮文星女 (栃木)10分39

24位三島 柚姫 (2年) 美濃加茂 (岐阜)10分39

24位中澤 咲絵子 (3年) 埼玉栄 (埼玉)10分39

27位田所 纏 (3年) 山田 (高知)10分42

27位佐々 遥菜 (3年) 宇治山田商 (三重)10分42

29位門脇 花音 (1年) 平田 (島根)10分45

30位丸谷 海友 (3年) 世羅 (広島)10分46

30位佐山 早矢 (3年) 比叡山 (滋賀)10分46

32位嶌田 咲希 (1年) 智弁カレッジ (奈良)10分47

33位岩船 未來 (2年) 盛岡誠桜 (岩手)10分48

34位萩原 美優 (2年) 山梨学院 (山梨)10分51

35位ベレイ フィレヒヨット (2年) 白鵬女 (神奈川)10分54

35位小野 鈴花 (2年) 八幡浜 (愛媛)10分54

37位高木 環 (3年) 東海大山形 (山形)10分56

38位中島 ひな子 (2年) 十日町 (新潟)10分58

38位河本 乙花 (1年) 鳥取城北 (鳥取)10分58

40位中野 絢心 (1年) 大曲 (秋田)10分59

41位高松 朔良 (3年) 遊学館 (石川)11分01

42位関谷 萌伽 (3年) 西京 (山口)11分03

43位浅倉 愛 (2年) 大分東明 (大分)11分04

44位谷 綾乃 (3年) 富岡東 (徳島)11分08

45位佐々木 咲 (1年) 四学大香川西 (香川)11分12

46位出崎 香菜 (1年) 智弁和歌山 (和歌山)11分17

47位嶋袋 碧海 (3年) 北山 (沖縄)12分01

▽第2中継所（2区→3区3km）

2区を終えて、宮城の仙台育英高校がトップを守っています。1区を走った米澤奈々香選手と並び、チームのダブルエースと位置づけられている杉森心音選手が力強い走りで2位との差を56秒に広げました。2位は4つ順位を上げた兵庫の須磨学園、さらに3秒差で、京都の立命館宇治高校と関西勢が続いています。



＜2区 通過順位（10位まで）＞

1位仙台育英 (宮城)31分56

2位須磨学園 (兵庫)32分52

3位立命館宇治 (京都)32分55

4位長野東 (長野)33分00

5位大阪薫英女 (大阪)33分11

6位諫早 (長崎)33分12

7位北九州市立 (福岡)33分18

8位神村学園 (鹿児島)33分24

9位千原台 (熊本)33分30

10位山田 (高知)33分32



＜2区 区間記録＞

1位杉森 心音 (2年) 仙台育英 (宮城)12分41

2位道清 愛紗 (3年) 須磨学園 (兵庫)12分54

3位水谷 陽菜 (3年) 諫早 (長崎)13分02（9人抜き）

3位田島 愛梨 (2年) 神村学園 (鹿児島)13分02（9人抜き）

5位澤田 結弥 (1年) 浜松市立 (静岡)13分09（6人抜き）

6位細谷 愛子 (2年) 立命館宇治 (京都)13分10

7位名和 夏乃子 (1年) 長野東 (長野)13分11

8位薮谷 奈瑠 (2年) 大阪薫英女 (大阪)13分14

9位山下 彩菜 (3年) 千原台 (熊本)13分21（5人抜き）

10位多田 妃奈 (2年) 大分東明 (大分)13分22（5人抜き）

11位下森 美咲 (1年) 北九州市立 (福岡)13分23

12位白木 ひなの (2年) 山田 (高知)13分26

12位鈴木 美海 (1年) 順天 (東京)13分26（5人抜き）

14位三科 文 (2年) 学法石川 (福島)13分28（6人抜き）

15位戎井 那奈 (2年) 富岡東 (徳島)13分30（10人抜き）

16位深澤 雫月 (1年) 宇都宮文星女 (栃木)13分32

17位石川 苺 (2年) 旭川龍谷 (北海道)13分35

17位塩野 愛梨花 (3年) 日体大柏 (千葉)13分35

19位ムンフサイハン ノミン (3年) 鳥取城北 (鳥取)13分38

20位小山 愛結 (3年) 安城学園 (愛知)13分41

21位山村 心弥 (1年) 白鵬女 (神奈川)13分42

22位丹野 菜々美 (1年) 埼玉栄 (埼玉)13分44

23位樋口 ほのか (2年) 美濃加茂 (岐阜)13分47

24位来間 美月 (3年) 平田 (島根)13分49

24位末本 愛菜 (3年) 鯖江 (福井)13分49

26位吉川 真央 (3年) 大曲 (秋田)13分51

27位續子 鈴央菜 (1年) 世羅 (広島)13分52

28位小野 真緒 (2年) 茨城キリスト (茨城)13分54

29位原田 紗希 (3年) 小林 (宮崎)13分55

30位高橋 くるみ (1年) 常磐 (群馬)13分56

30位山腰 亜依 (2年) 遊学館 (石川)13分56

32位星野黒 由唯 (3年) 富山商 (富山)13分57

33位川端 愛実 (1年) 比叡山 (滋賀)13分58

34位山本 瑚春 (2年) 八幡浜 (愛媛)14分00

34位福原 陽 (2年) 十日町 (新潟)14分00

36位白仁田 萌花 (1年) 白石 (佐賀)14分01

37位今 絵里南 (2年) 青森山田 (青森)14分02

37位八幡 羽生 (3年) 智弁和歌山 (和歌山)14分02

39位中原 涼那 (2年) 西京 (山口)14分04

40位石井 れいな (2年) 山梨学院 (山梨)14分07

41位樋口 美桜 (1年) 興譲館 (岡山)14分08

42位福井 実夏 (2年) 智弁カレッジ (奈良)14分15

43位菱沼 ななみ (1年) 東海大山形 (山形)14分16

44位福田 杏理 (2年) 盛岡誠桜 (岩手)14分18

45位香川 莉々 (1年) 四学大香川西 (香川)14分27

46位畑 まどか (3年) 宇治山田商 (三重)14分47

47位呉屋 優梨愛 (3年) 北山 (沖縄)14分51

▽2区中間点

仙台育英（宮城）の杉森心音選手が先頭で通過。2位は地元京都の立命館宇治でその差は48秒です。

▽第1中継所＜1区→2区4.0975km＞

1区を終えて、宮城の仙台育英高校が米澤奈々香選手の積極的な走りで2位に30秒の差をつけてトップに立ちました。2位は、京都の立命館宇治高校、さらに4秒遅れた3位に長野東高校が続いています。このあとの2区は4キロあまりで争われます。



＜1区 区間記録＞

1位米澤奈々香(3年)仙台育英(宮城)19分15

2位村松結(3年)立命館宇治(京都)19分45

3位村岡美玖(2年)長野東(長野)19分49

4位野田真理耶(2年)4北九州市立(福岡)19分55

5位西澤茉鈴(2年)大阪薫英女(大阪)19分57

6位石松愛朱加(3年)須磨学園(兵庫)19分58

7位伊藤瑠音(3年)青森山田(青森)20分00

8位磯部早良(3年)安城学園(愛知)20分01

9位瀬木彩花(2年)美濃加茂(岐阜)20分04

10位奥本菜瑠海(1年)興譲館(岡山)20分06

11位尾崎光(3年)山田(高知)20分06

12位山田未唯(2年)宇都宮文星女(栃木)20分07

13位並木美乃(3年)常磐(群馬)20分08

14位池田こまち(3年)千原台(熊本)20分09

15位蔦野萌々香(2年)諫早(長崎)20分10

16位山本望結(1年)旭川龍谷(北海道)20分21

17位久保心優(3年)神村学園(鹿児島)20分22

18位小川陽香(2年)順天(東京)20分24

19位高橋葵(3年)日体大柏(千葉)20分28

20位竹原さくら(3年)大分東明(大分)20分29

21位上田琴葉(3年)八幡浜(愛媛)20分40

22位田中希実(2年)埼玉栄(埼玉)20分48

23位田中那奈(2年)小林(宮崎)20分49

24位土谷朱里(3年)智弁カレッジ(奈良)20分54

25位兼子心晴(3年)浜松市立(静岡)20分54

26位平島ゆゆ(3年)白石(佐賀)20分58

27位岡本姫渚乃(1年)白鵬女(神奈川)20分58

28位大河原萌花(3年)学法石川(福島)20分58

29位田中希歩(2年)盛岡誠桜(岩手)20分59

30位後藤凜那(2年)茨城キリスト(茨城)21分00

31位瀬戸朱莉(3年)智弁和歌山(和歌山)21分03

32位山田依茉(1年)世羅(広島)21分03

33位村山愛美沙(2年)十日町(新潟)21分04

34位辻田詩央(3年)富岡東(徳島)21分04

35位森山紗仁美(1年)平田(島根)21分11

36位青沼麗后(2年)山梨学院(山梨)21分21

37位澤井風月(2年)宇治山田商(三重)21分26

38位前野美優(3年)四学大香川西(香川)21分27

39位菅原苺波(1年)大曲(秋田)21分27

40位石正彩綾(2年)富山商(富山)21分33

41位荒田悠良(2年)比叡山(滋賀)21分49

42位星美月(3年)東海大山形(山形)22分01

43位生本鈴菜(3年)西京(山口)22分09

44位土橋心暖(3年)鳥取城北(鳥取)22分35

45位船登菜月(3年)遊学館(石川)22分42

46位関口七夏海(3年)北山(沖縄)22分47

47位酒井心希(2年)鯖江(福井)26分31

▽＜1区中間点＞

仙台育英（宮城）の米澤奈々香選手が先頭を独走。最初の1キロを3分2秒で通過した米澤選手は、中間点の3キロを9分17秒で通過しました。2位は7秒差で常盤（群馬）の並木美乃選手です。

▽＜1区6キロスタート＞

女子のレースがスタートしました。都道府県の予選を勝ち抜いた47チームが出場し、マラソンの半分となる21キロあまりを5人でたすきをつなぎます。最初の1区は最も長い6キロで、多くのチームのエースが登場します。東京オリンピックに出場した新谷仁美選手が区間記録を持っています。