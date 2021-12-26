全国高校駅伝 男子【速報】ことしの都大路を制するのは…

高校生ランナーが冬の京都でたすきをつなぐ「全国高校駅伝」。

男子のレースは午後0時半にスタートしました。

コースは京都市右京区の「たけびしスタジアム京都」をスタートとフィニッシュとした7区間、42.195キロ。都道府県の予選を勝ち抜いた47チームが出場します。

各区間の成績などを随時更新してお伝えします。

【レース経過（速報）】

▽3区中間点

3区の中間地点で1位は広島の世羅高校、2位は京都の洛南高校で変わっていませんが、その差は7秒と少し開きました。世羅のコスマス・ムワンギ選手、洛南の佐藤圭汰選手と大会注目の2人がレースを引っ張る展開です。

▽第2中継所（2区→3区8.1075km）

＜2区通過順位（上位10位）＞

1位世羅 (広島)37分09

2位洛南 (京都)37分13

3位28西脇工 (兵庫)37分18

4位仙台育英 (宮城)37分19

5位佐久長聖 (長野)37分19

6位倉敷 (岡山)37分22

7位学法石川 (福島)37分23

8位八千代松陰 (千葉)37分25

9位一関学院 (岩手)37分27

10位鳥栖工 (佐賀)37分28



＜2区 区間記録＞

1位山中 達貴 (3年) 西脇工 (兵庫)7分59（10人抜き）

2位前田 陽向 (3年) 洛南 (京都)8分08

3位小田切 幹太 (2年) 学法石川 (福島)8分10

4位勝部 愛大 (3年) 米子松蔭 (鳥取)8分12（7人抜き）

5位佐藤 祥樹 (3年) 秋田工 (秋田)8分13

6位小河原 陽琉 (1年) 八千代松陰 (千葉)8分14

6位熊谷 修也 (2年) 青森山田 (青森)8分14

8位花井 日友雅 (2年) 国学院久我山 (東京)8分15

9位小田 武蔵 (3年) 一関学院 (岩手)8分18

9位笠原 大輔 (2年) 鳥栖工 (佐賀)8分18

9位鍵山 光琉 (2年) 埼玉栄 (埼玉)8分18

12位中村 海斗 (2年) 世羅 (広島)8分20

12位入江 聖空 (3年) 滋賀学園 (滋賀)8分20

12位鈴木 千翔 (2年) 伊賀白鳳 (三重)8分20（6人抜き）

15位山内 一宏 (3年) 倉敷 (岡山)8分21

15位松下 俊海 (1年) 出水中央 (鹿児島)8分21

17位横尾 皓 (3年) 九州学院 (熊本)8分23

18位渡邉 駿太朗 (3年) 仙台育英 (宮城)8分24

18位樋口 拓海 (3年) 高岡向陵 (富山)8分24

20位大戸 悠揮 (3年) 大分東明 (大分)8分25

20位木村 快斗 (3年) 東海大山形 (山形)8分25

22位徳本 陽 (1年) 東農大二 (群馬)8分26

22位大塚 直哉 (3年) 豊川 (愛知)8分26

24位田所 夢太郎 (2年) 佐久長聖 (長野)8分28

24位矢部 慎之介 (2年) 東海大相模 (神奈川)8分28

24位新田 涼晴 (2年) 中京 (岐阜)8分28

24位助川 颯都 (2年) 水城 (茨城)8分28

28位小川 栄人 (3年) 松浦 (長崎)8分29

28位成合 洸琉 (1年) 宮崎日大高 (宮崎)8分29

30位阿部 塁 (3年) 自由ケ丘 (福岡)8分30

30位林 祐正 (2年) 清風 (大阪)8分30

32位黒谷 優 (3年) 中越 (新潟)8分31

33位宮里 洸 (3年) 北山 (沖縄)8分32

33位青木 貴也 (3年) 小豆島中央 (香川)8分32

35位賀山 亮成 (2年) 西京 (山口)8分33

35位柏木 優希 (1年) 智弁カレッジ (奈良)8分33

37位望月 瑠希哉 (2年) 山梨学院 (山梨)8分36

38位田川 琉久 (2年) 敦賀気比 (福井)8分38

39位佐々木 一哲 (2年) 平田 (島根)8分39

40位美馬 伊吹 (2年) 遊学館 (石川)8分41

41位竹本 憲伸 (3年) 札幌山の手 (北海道)8分42

42位柘植 貫太 (2年) 浜松日体 (静岡)8分45

43位江口 誠悟 (2年) 高知農 (高知)8分47

44位宮本 大心 (1年) 那須拓陽 (栃木)8分49

44位木村 翔 (3年) 今治北 (愛媛)8分49

46位岩本 侑羽 (3年) 田辺工 (和歌山)8分56

47位横佐古 祐斗 (2年) つるぎ (徳島)9分13

▽第1中継所（1区→2区3km）

＜1区 通過順位（上位10位）＞

1位世羅 (広島)28分49

2位佐久長聖 (長野)28分51

3位仙台育英 (宮城)28分55

4位倉敷 (岡山)29分01

5位洛南 (京都)29分05

6位一関学院 (岩手)29分09

7位鳥栖工 (佐賀)29分10

8位八千代松陰 (千葉)29分11

9位学法石川 (福島)29分13

10位九州学院 (熊本)29分14



＜1区 区間記録＞

1位森下 翔太 (3年) 世羅 (広島)28分49

2位吉岡 大翔 (2年) 佐久長聖 (長野)28分51

3位吉居 駿恭 (3年) 仙台育英 (宮城)28分55

4位南坂 柚汰 (2年) 倉敷 (岡山)29分01

5位溜池 一太 (3年) 洛南 (京都)29分05

6位鈴木 健真 (3年) 一関学院 (岩手)29分09

7位間瀬田 純平 (3年) 鳥栖工 (佐賀)29分10

8位綾 一輝 (2年) 八千代松陰 (千葉)29分11

9位山口 智規 (3年) 学法石川 (福島)29分13

10位竹割 真 (3年) 九州学院 (熊本)29分14

11位斎藤 将也 (3年) 敦賀気比 (福井)29分16

12位中山 拓真 (3年) 青森山田 (青森)29分18

13位長嶋 幸宝 (2年) 西脇工 (兵庫)29分19

14位岸本 遼太郎 (3年) 高知農 (高知)29分21

15位柴戸 遼太 (3年) 大分東明 (大分)29分24

16位西村 真周 (3年) 自由ケ丘 (福岡)29分33

17位湯野川 創 (3年) 東海大相模 (神奈川)29分37

18位石丸 惇那 (3年) 出水中央 (鹿児島)29分40

19位山崎 丞 (3年) 中越 (新潟)29分41

20位久保田 琉月 (2年) 埼玉栄 (埼玉)29分41

21位清水 郁杜 (3年) 米子松蔭 (鳥取)29分41

22位柴田 侑 (2年) 滋賀学園 (滋賀)29分52

23位伊東 夢翔 (3年) 国学院久我山 (東京)29分52

24位佐藤 宏亮 (3年) 秋田工 (秋田)29分54

25位寺井 京 (3年) 田辺工 (和歌山)30分01

26位上原 琉翔 (3年) 北山 (沖縄)30分03

27位山口 翔平 (3年) 西京 (山口)30分19

28位植阪 嶺児 (2年) 智弁カレッジ (奈良)30分21

29位織橋 巧 (2年) 中京 (岐阜)30分23

30位網本 佳悟 (3年) 松浦 (長崎)30分27

31位鎌田 匠馬 (3年) 東海大山形 (山形)30分28

32位松本 颯真 (3年) 伊賀白鳳 (三重)30分30

33位永島 陽介 (3年) 東農大二 (群馬)30分43

34位田原 匠真 (2年) 平田 (島根)30分55

35位森本 喜道 (3年) 小豆島中央 (香川)30分56

36位児玉 空琉 (3年) 浜松日体 (静岡)31分01

37位宮川 虎太朗 (3年) 高岡向陵 (富山)31分10

38位根本 憲佑 (2年) 水城 (茨城)31分13

39位本間 君耶 (3年) 札幌山の手 (北海道)31分15

40位手塚 太一 (3年) 那須拓陽 (栃木)31分22

41位成沢 翔英 (2年) 山梨学院 (山梨)31分31

42位西 優斗 (3年) 宮崎日大高 (宮崎)31分36

43位矢原 倖瑛 (3年) 今治北 (愛媛)31分44

44位田中 裕一朗 (3年) 清風 (大阪)31分52

45位三浦 一真 (2年) 遊学館 (石川)31分54

46位吉村 聡介 (3年) 豊川 (愛知)31分59

▽＜1区7キロ地点＞

男子は雪が舞う中でのレースとなってます。10キロで争われる1区は7キロ地点で、広島の世羅高校や宮城の仙台育英高校、それに京都の洛南高校など優勝候補を含む18チームが5秒差の中で先頭集団をつくっています。

▽＜1区10キロスタート＞

男子のレースが午後0時半にスタートしました。最初の1区は最も長い10キロで、各チームの実力のある選手たちが登場します。東京オリンピックのマラソンで6位に入賞した大迫傑選手も高校時代に1区を走り、区間トップの走りを見せていました。