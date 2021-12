フィギュア全日本【3日目 速報】アイスダンス 小松原組が優勝

北京オリンピックの代表選考基準

来年2月に行われる北京オリンピックのフィギュアスケートの日本の代表枠は、男女のシングルがそれぞれ3枠、ペアとアイスダンスはそれぞれ1枠です。

このうちペアは、三浦璃来選手と木原龍一選手のペアがすでに代表に内定しています。カナダに練習拠点を置く三浦選手と木原選手のペアは、新型コロナウイルスの水際対策が強化されたことから、日本との行き来が難しいため、今シーズンのグランプリシリーズで2回、表彰台に上がっている実績を評価して代表に内定しました。



【男女シングル 代表選考基準】

1:全日本選手権優勝者を選考。

2:以下のいずれかを満たす者から総合的に判断して1名選考。

A 全日本選手権2位、3位の選手

B ISU(=国際スケート連盟)グランプリファイナル出場権獲得者(男子:鍵山優真選手・宇野昌磨選手、女子:坂本花織選手)

C 全日本選手権終了時点でのISUシーズンベストスコア上位3名(男子:宇野選手・鍵山選手・佐藤駿選手、女子:坂本選手・三原舞依選手・宮原知子選手)

3:以下のいずれかを満たす者から総合的に判断し、1、2で選考された選手を含め

3名に達するまで選考。

A 2のA、B、Cに該当し、2の選考から漏れた選手

B 全日本選手権終了時点でのISUワールドスタンディング上位3名

C 全日本選手権終了時点でのISUシーズンワールドランキング上位3名

D 全日本選手権までに派遣した国際競技会、および(日本スケート連盟の)強化部が指定した国内競技会におけるシーズンベストテクニカルスコア上位2名



【アイスダンス】

以下のいずれかを満たす組から総合的に判断して選考する。

A 全日本選手権の最上位組

B 全日本選手権終了時点でのISUワールドスタンディング最上位組(小松原美里選手・小松原尊選手組)

C 全日本選手権終了時点でのISUシーズンワールドランキング最上位組(村元哉中選手・高橋大輔選手組)

D 全日本選手権終了時点でのISUシーズンベストスコアの最上位組(村元選手・高橋選手組)



※最終選考会である全日本選手権への参加は必須。ただし、過去に世界選手権で3位以内に入賞した実績のある選手が、けが等のやむをえない理由で全日本選手権へ参加できなかった場合、不参加の理由となったけが等の事情の発生前における同選手の成績を上記選考基準に照らして評価し、大会時の状態を見通しつつ、選考することがある。