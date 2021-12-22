フィギュア全日本 羽生結弦 今季初戦へ SP24番滑走【滑走順】

フィギュアスケートの全日本選手権が今シーズンの初戦となる羽生結弦選手は、22日夜、大会の開会式に出席し、24日行われる男子シングル、ショートプログラムの滑走順は抽せんで出場32選手中、24番目となりました。

羽生 23日午後の公式練習で最終調整か フィギュアスケートの全日本選手権は、来年2月の北京オリンピックの代表選考を兼ねて、23日からさいたま市の「さいたまスーパーアリーナ」で競技が行われます。



羽生選手は先月、右足首のケガのためグランプリシリーズを欠場したため、今大会が今シーズンの初戦となります。



22日は公式練習に姿を見せませんでしたが、午後6時半からの開会式には濃紺のスーツ姿で出席しました。

羽生選手は宇野昌磨選手など大会に出場するほかの選手とあいさつを交わしたあと、24日の男子シングル前半のショートプログラムの滑走順を決める抽せんに参加し、32選手のうち、24番目を引きました。



羽生選手は、23日午後の公式練習で最終調整を行う予定です。

【滑走順男子シングル ショートプログラム】24日16:20～ 1:三浦佳生

2:杉山匠海

3:壷井達也

4:鈴木零偉

5:木科雄登

6:吉岡希

7:大島光翔

8:和田龍京

9:古家龍磨

10:鈴木楽人

11:櫛田一樹

12:中村俊介

13:石塚玲雄

14:古庄優雅

15:山隈太一朗

16:片伊勢武

17:長谷川一輝

18:堀義正

19:早川晃太郎

20:辻村岳也

21:須本光希

22:森口澄士

23:宇野昌磨

24:羽生結弦

25:田中刑事

26:山本草太

27:友野一希

28:三宅星南

29:佐藤駿

30:島田高志郎

31:鍵山優真

32:本田ルーカス剛史

【滑走順 女子シングル ショートプログラム】23日16:20～ :竹野仁奈

2:住吉りをん

3:大庭雅

4:中井亜美

5:森下実咲

6:竹野比奈

7:浦松千聖

8:新田谷凜

9:野口望々花

10:田中梓沙

11:柴山歩

12:松原星

13:吉田陽菜

14:千葉百音

15:本田真凜

16:佐藤伊吹

17:三宅咲綺

18:籠谷歩未

19:樋口新葉

20:白岩優奈

21:三原舞依

22:荒木菜那

23:河辺愛菜

24:坂本花織

25:渡辺倫果

26:宮原知子

27:横井ゆは菜

28:山下真瑚

29:松生理乃

30:青木祐奈

【滑走順 アイスダンス リズムダンス】23日14:50～ 1:平山姫里有・立野在

2:高浪歩未・西山真瑚

3:村元哉中・高橋大輔

4:小松原美里・小松原尊