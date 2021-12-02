【詳細】ゴールデン・グラブ賞 広島 菊池涼介が最多9回目受賞

プロ野球で守備の優れた選手に贈られる「ゴールデン・グラブ賞」が発表され、広島の菊池涼介選手がセカンドで9年連続9回目の受賞を果たしました。セカンドで9回の受賞は両リーグ通じて最多です。

「ゴールデン・グラブ賞」はプロ野球を担当する記者などの投票で決まり、セ・パ両リーグからポジション別に合わせて18人が選ばれました。



受賞した選手です。

セ・リーグ ▽ピッチャーは中日の柳裕也投手が5年目で初めて受賞しました。



▽キャッチャーはヤクルトの中村悠平選手が6年ぶり2回目。



▽ファーストは中日のビシエド選手が2年連続2回目。



▽セカンドは広島の菊池選手が9年連続9回目の受賞となりました。

セカンドでの9回の受賞は西武の辻発彦選手の8回を上回り、両リーグ通じて最多となりました。



▽サードは巨人の岡本和真選手が7年目で初めての受賞。



▽ショートは巨人の坂本勇人選手が3年連続5回目の受賞となりました。



▽外野手の3人は

▼広島の鈴木誠也選手が3年連続5回目、

▼阪神の近本光司選手が3年目で初めての受賞、

▼中日の大島洋平選手は4年連続9回目の受賞となりました。

パ・リーグ ▽ピッチャーはオリックスの山本由伸投手が5年目で初めて受賞しました。



▽キャッチャーはソフトバンクの甲斐拓也選手が両リーグ通じて最多の254票で5年連続5回目の受賞です。



▽ファーストはソフトバンクの中村晃選手が2年連続2回目。



▽セカンドはロッテの中村奨吾選手が3年ぶり2回目。



▽サードはオリックスの7年目、宗佑磨選手が初めての受賞。



▽ショートは西武の源田壮亮選手が4年連続4回目の受賞となりました。



▽外野手の3人は

▼ロッテの荻野貴司選手が2年ぶり2回目、

▼楽天の3年目、辰己涼介選手は初めての受賞、

▼ソフトバンクの柳田悠岐選手は2年連続6回目の受賞となりました。



「ゴールデン・グラブ賞」の表彰式は、今月16日に都内で行われます。

セ・リーグ投票結果【詳細】 ＜投票権保有者:294名、有効投票者数:292名、無効投票者数:0名＞



【ピッチャー】 （有資格者35名）

★柳裕也（中日）206票（初受賞）

森下暢仁（広島）29票

青柳晃洋（阪神）16票

大瀬良大地（広島）9票

西勇輝（阪神）8票

清水昇（ヤクルト）5票

Ｒ.スアレス（阪神）5票

大野雄大（中日）4票

九里亜蓮（広島）3票

栗林良吏（広島）3票

又吉克樹（中日）1票

（セ・リーグ投手該当者なし:3票 ）



【キャッチャー】（有資格者4名）

★中村悠平（ヤクルト）167票（6年ぶり2回目）

木下拓哉（中日）84票

梅野隆太郎（阪神）25票

大城卓三（巨人）12票

（セ・リーグ捕手該当者なし:4票）



【ファースト】（有資格者4名）

★Ｄ.ビシエド（中日）155票（2年連続2回目）

Ｊ.マルテ（阪神）48票

Ｎ.ソト（DeNA）28票

Ｊ.オスナ（ヤクルト）20票

（セ・リーグ一塁手該当者なし:41票）



【セカンド】（有資格者5名）

★菊池涼介（広島）173票（9年連続9回目）

山田哲人（ヤクルト）81票

吉川尚輝（巨人）35票

牧秀悟（DeNA）2票

（セ・リーグ二塁手該当者なし:1票）



【サード】（有資格者6名）

★岡本和真（巨人）188票（初受賞）

宮崎敏郎（DeNA）37票

村上宗隆（ヤクルト）35票

高橋周平（中日）27票

林晃汰（広島）1票

（セ・リーグ三塁手該当者なし:4票）



【ショート】（有資格者7名）

★坂本勇人（巨人）222票（3年連続5回目）

中野拓夢（阪神）30票

京田陽太（中日）29票

小園海斗（広島）9票

西浦直亨（ヤクルト）1票

（セ・リーグ遊撃手該当者なし:1票）



【外野手】（有資格者20名）

★鈴木誠也（広島）233票（3年連続5回目）

★近本光司（阪神）210票（初受賞）

★大島洋平（中日）125票（4年連続9回目）

丸佳浩（巨人）83票

塩見泰隆（ヤクルト）64票

松原聖弥（巨人）46票

青木宣親（ヤクルト）33票

桑原将志（DeNA）28票

西川龍馬（広島）20票

Ｔ.オースティン（DeNA）11票

佐野恵太（DeNA）4票

佐藤輝明（阪神）3票

野間峻祥（広島）2票

山崎晃大朗（ヤクルト）1票

渡邉大樹（ヤクルト）1票

Ｊ.サンズ（阪神）1票

（セ・リーグ外野手該当者なし:11票）