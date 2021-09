人生に定年なし！90歳現役インストラクター

90歳 次なる夢は

現在、タキミカさんは、朝は3時半に起きて、4時からトレーニングを始めています。まだ誰もいない早朝の堤防沿いを、ウォーキングを4キロ、ランニングは3キロ、そして、後ろ歩きで1キロ。雨の日以外、このトレーニングを欠かしません。体を動かせば食べても太らなくなったというタキミカさん。朝は毎日、納豆を。夕食では、たっぷりの野菜に、肉や魚でたんぱく質をしっかり取ることを心がけています。自身が続けているトレーニングをベースに、100歳まで健康に生きる体づくりを目標にした「タキミカ体操」を仲間のインストラクターと考案。コロナ禍の今は、主にオンラインでのレッスンに取り組んでいます。そして、タキミカさんの挑戦は、運動にとどまりません。





(古谷)

お話を伺っていると、タキミカさんは単に体を動かすだけじゃない、メンタルっていうんですか、心の持ち方からして違うなと思ったんですよね。

(タキミカ)

そうですか。今コロナのためにストレスがたまったとか、落ち込んでるとか、暗くなっちゃった方がいっぱいいると思うんですよね。これから先、コロナが落ち着いたら、47都道府県のそういう方を元の明るさに持っていきたいですよね。世の中を明るくしたいですよね。

それから、アメリカのほうはスポーツが盛んでしょ。新しいものが向こうから入ってくるくらいですから。どんなトレーニングなのか、やってみたいなぁと。夢ですけどね。それには、英語もできないといけないってね。だから、英語もちょっと勉強中なんですけども。

(古谷)

勉強してるんですか?

よろしかったら、ちょっと今やってみていただけますか?

(タキミカ)

はい。I was born 1931. I am 90 years old. Age does not matter. Age is just a number. Our credo ”がんばりましょう“(私は1931年に生まれました。90歳です。年齢は重要じゃない。ただの数字です。私たちの信条は、”がんばりましょう“)

(古谷)

おおー! もうバッチリじゃないですか。

(タキミカ)

いやいや、バッチリじゃない。まだまだ勉強中です。

(古谷)

タキミカさん、今日は、元気をいただきました。ありがとうございます。

(タキミカ)

よかったです。ありがとうございました。ほんとに、元気をいただいたっていうその言葉、うれしいです。ほんと、年齢はただの数字です。絶対に諦めないでくださいね。

(古谷)

はい。

(タキミカ)

頑張りましょう!





『インタビューここから 瀧島未香』

放送は、9月20日(月)午前6時30分~(総合テレビ)

https://www.nhk.jp/p/a-holiday/ts/M29X69KZ1G/episode/te/1V56GRQN6G/