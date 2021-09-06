新型コロナ 33都道府県の感染状況 5指標7項目（9月5日時点）

政府の「新型コロナウイルス感染症対策分科会」は、感染状況を示す4つのステージのうちどのステージにあるか判断するための指標として「医療のひっ迫具合」「療養者数」「PCR検査の陽性率」「新規感染者数」「感染経路が不明な人の割合」の5つを示しています。

このうち「医療のひっ迫具合」は「病床使用率」「入院率」「重症者用病床の使用率」の3つの項目があります。

内閣官房のまとめによりますと、今月5日時点で、▽緊急事態宣言が出されている北海道、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県、沖縄県の21都道府県と、▽まん延防止等重点措置が適用されている12県の、合わせて33都道府県のほとんどで、最も深刻な「ステージ4」に相当する項目があります。

なお、病床関連の指標については、自治体の中にはすぐに受け入れることができる「即応病床数」などをもとに、異なる値を公表しているところもあります。

医療ひっ迫 病床使用率 医療のひっ迫具合です。

病床使用率はステージ3が20％以上、ステージ4は50％以上が目安です。



病床全体の使用率は、

▼北海道で39％、

▼宮城県で51％、

▼茨城県で57％、

▼栃木県で56％、

▼群馬県で66％、

▼埼玉県で70％、

▼千葉県で69％、

▼東京都で66％、

▼神奈川県で77％、

▼岐阜県で68％、

▼静岡県で56％、

▼愛知県で61％、

▼三重県で64％、

▼滋賀県で64％、

▼京都府で82％、

▼大阪府で78％、

▼兵庫県で75％、

▼岡山県で43％、

▼広島県で55％、

▼福岡県で62％、

▼沖縄県で81％、

▼福島県で50％、

▼富山県で39％、

▼石川県で38％、

▼山梨県で50％、

▼香川県で49％、

▼愛媛県で35％、

▼高知県で40％、

▼佐賀県で47％、

▼長崎県で31％、

▼熊本県で45％、

▼宮崎県で50％、

▼鹿児島県で54％となっています。

医療ひっ迫 入院率 入院率はステージ3が40％以下、ステージ4が25％以下が目安です。



入院率は、

▼北海道で22％、

▼宮城県は適用外、

▼茨城県は適用外、

▼栃木県で21％、

▼群馬県で19％、

▼埼玉県で11％、

▼千葉県で8％、

▼東京都で15％、

▼神奈川県で11％、

▼岐阜県は適用外、

▼静岡県で10％、

▼愛知県は適用外、

▼三重県で8％、

▼滋賀県は適用外、

▼京都府で10％、

▼大阪府で10％、

▼兵庫県で12％、

▼岡山県は適用外、

▼広島県は適用外、

▼福岡県は適用外、

▼沖縄県で11％、

▼福島県で52％、

▼富山県は適用外、

▼石川県で34％、

▼山梨県は適用外、

▼香川県で26％、

▼愛媛県は適用外、

▼高知県で17％、

▼佐賀県は適用外、

▼長崎県は28％、

▼熊本県で22％、

▼宮崎県は適用外、

▼鹿児島県は適用外です。



＜「適用外」について＞

「入院率」は、すべての療養者に占める入院できている人の割合です。



新型コロナウイルスの患者が増加すると本来は入院する必要があるのに入院できずに自宅や施設で療養する人が増えることから、「入院率」は数値が低いほど、受け入れることができない患者が増えている、つまり医療がひっ迫している可能性があることになります。



ただ、政府の「新型コロナウイルス感染症対策分科会」は以下の場合には適用されないとしています。

▼療養者数が、人口10万人当たり10人未満の場合。

▼新規陽性者数のうち入院が必要な人が発生届の翌日までに入院できている場合です。

こうした自治体についてはステージの判断は行われません。

医療ひっ迫 重症者 重症者の病床使用率はステージ3が20％以上、ステージ4は50％以上が目安です。



重症者用の病床使用率は、

▼北海道で18％、

▼宮城県で57％、

▼茨城県で43％、

▼栃木県で41％、

▼群馬県で41％、

▼埼玉県で62％、

▼千葉県で72％、

▼東京都で95％、

▼神奈川県79％、

▼岐阜県で37％、

▼静岡県で52％、

▼愛知県で46％、

▼三重県で54％、

▼滋賀県で54％、

▼京都府で61％、

▼大阪府で49％、

▼兵庫県で55％、

▼岡山県で29％、

▼広島県で29％、

▼福岡県で18％、

▼沖縄県で99％、

▼福島県で29％、

▼富山県で39％、

▼石川県で10％、

▼山梨県で13％、

▼香川県で32％、

▼愛媛県で19％、

▼高知県で16％、

▼佐賀県で4％、

▼長崎県で5％、

▼熊本県で25％、

▼宮崎県で24％、

▼鹿児島県で18％となっています。

療養者数 療養者数は、人口10万人当たりステージ3が20人以上、ステージ4は30人以上が目安です。



▼北海道で67人、

▼宮城県で70人、

▼茨城県で68人、

▼栃木県で64人、

▼群馬県で85人、

▼埼玉県で163人、

▼千葉県で200人、

▼東京都で202人、

▼神奈川県で163人、

▼岐阜県で118人、

▼静岡県で119人、

▼愛知県で289人、

▼三重県で215人、

▼滋賀県で271人、

▼京都府で192人、

▼大阪府で297人、

▼兵庫県で138人、

▼岡山県で81人、

▼広島県で92人、

▼福岡県で198人、

▼沖縄県で426人、

▼福島県で33人、

▼富山県で59人、

▼石川県で43人、

▼山梨県で62人、

▼香川県で51人、

▼愛媛県で27人、

▼高知県で80人、

▼佐賀県で68人、

▼長崎県で45人、

▼熊本県で84人、

▼宮崎県で72人、

▼鹿児島県で58人でした。

検査陽性率 最近1週間のPCR検査などの陽性率です。ステージ3が5％以上、ステージ4が10％以上が目安です。



▼北海道で5.6％、

▼宮城県で10.6％、

▼茨城県で13.6％、

▼栃木県で8.0％、

▼群馬県で14.4％、

▼埼玉県で12.3％、

▼千葉県で28.7％、

▼東京都で15.2％、

▼神奈川県で35.6％、

▼岐阜県で13.0％、

▼静岡県で24.3％、

▼愛知県で17.3％、

▼三重県で18.5％、

▼滋賀県で18.5％、

▼京都府で18.0％、

▼大阪府で11.8％、

▼兵庫県で24.9％、

▼岡山県で11.3％、

▼広島県で2.5％、

▼福岡県で12.7％、

▼沖縄県で13.8％、

▼福島県で3.2％、

▼富山県で15.8％、

▼石川県で2.6％、

▼山梨県で9.2％、

▼香川県で5.0％、

▼愛媛県で3.7％、

▼高知県で16.2％、

▼佐賀県で7.9％、

▼長崎県は報告なし、

▼熊本県で10.4％、

▼宮崎県で8.5％、

▼鹿児島県で7.9％となっています。

新規感染者数 人口10万人当たりの直近1週間の新規感染者はステージ3が15人以上、ステージ4は25人以上が目安です。



▼北海道で37人、

▼宮城県で34人、

▼茨城県で56人、

▼栃木県で42人、

▼群馬県で49人、

▼埼玉県で98人、

▼千葉県で128人、

▼東京都で128人、

▼神奈川県で127人、

▼岐阜県で81人、

▼静岡県で70人、

▼愛知県で153人、

▼三重県で81人、

▼滋賀県で69人、

▼京都府で113人、

▼大阪府で181人、

▼兵庫県で105人、

▼岡山県で60人、

▼広島県で58人、

▼福岡県で100人、

▼沖縄県で227人、

▼福島県で21人、

▼富山県で26人、

▼石川県で22人、

▼山梨県で40人、

▼香川県で34人、

▼愛媛県で18人、

▼高知県で62人、

▼佐賀県で53人、

▼長崎県で28人、

▼熊本県で61人、

▼宮崎県で43人、

▼鹿児島県で33人となっています。