東京パラリンピック【日程】大会8日目 31日の競技予定

東京パラリンピックは大会8日目。

（30日午後11時現在。競技の開始時間などは進行状況により変更になる可能性があります）

【自転車】 午前8:00 男子個人ロードタイムトライアル C2（運動機能）決勝（川本翔大）

午前8:55 女子個人ロードタイムトライアル C1-3（運動機能）決勝（杉浦佳子・藤井美穂）

午後2:21 男子個人ロードタイムトライアル C3（運動機能）決勝（藤田征樹）

【ブラインドサッカー】 午前9:00 男子予選リーグ 日本-中国

【競泳】 午前9:28 男子200m個人メドレー SM14（知的）予選（中島啓智・東海林大・山口尚秀）

午前9:41 女子200m個人メドレー SM14（知的）予選（井上舞美）

午前10:30 男子100mバタフライ S10（運動機能）予選（南井瑛翔）

【陸上】 午前9:38 男子1500m T11（視覚）決勝（唐澤剣也・和田伸也）

午前10:30 女子100m T13（視覚）予選（佐々木真菜）

午前11:20 男子400m T36（脳性まひなど）決勝（松本武尊）

午前11:46 男子1500m T54（車いす）決勝（鈴木朋樹）

午後8:38 女子400m T20（知的）決勝（外山愛美）

【アーチェリー】 午前9:51 男子個人コンパウンド オープン 3回戦（宮本リオン）

午後5:30 女子個人 W1（四肢）1回戦（岡崎愛子）

【ボッチャ】 午前10:45 個人 BC2（運動機能）準々決勝（杉村英孝）

【車いすテニス】 午前11:00 女子シングルス準々決勝（大谷桃子）

午前11:00 女子シングルス準々決勝（上地結衣）

午前11:00 クアードシングルス準決勝（菅野浩二）

【卓球】 午前11:30 男子団体 クラス6-7（立位）1回戦 日本-ブラジル

【ゴールボール】 午後1:15 男子準々決勝 日本-中国

【シッティングバレーボール】 午後8:30 男子予選リーグ 日本-ボスニア・ヘルツェゴビナ