東京パラリンピック【日程】大会6日目 29日の競技予定

東京パラリンピックは大会6日目。

陸上では27日に陸上男子400メートル車いすのクラスで金メダルを獲得した佐藤友祈選手が1500メートルに出場し今大会2冠を狙います。

（28日午後11時半現在。競技の開始時間などは進行状況により変更になる可能性があります）

トライアスロン トライアスロンには、8回目のパラリンピックとなる土田和歌子選手が出場します。土田選手は、今大会、トライアスロンと陸上の車いすマラソンの2つの競技に出場する異例の二刀流の挑戦が注目を集めていて、まずはトライアスロンでの成績が注目されます。また8年前、東京大会を招致するプレゼンテーションで、スポーツの価値を訴えた谷真海選手が運動機能障害のクラスに出場します。

午前6:30 男子 PTWC(車いす) 決勝（木村 潤平）

午前6:31 女子 PTWC(車いす) 決勝（土田 和歌子）

午前8:31 女子 PTS5(運動機能) 決勝（谷 真海）

車いすフェンシング 午前8:30 男子フルーレ団体グループA 日本-フランス

午前10:30 男子フルーレ団体グループA 日本-ポーランド

午後0:30 男子フルーレ団体グループA 日本-中国

ゴールボール 男女の予選が行われます。このうち男子は初出場ながらすでに予選リーグ3連勝で準々決勝進出を決めていて29日は前回大会、銅メダルで世界1位のブラジルと対戦します。

午前9:00 男子 予選リーグ グループA 日本-ブラジル

午前10:30 女子 予選リーグ グループD 日本-エジプト

ブラインドサッカー 午前9:00 男子 予選リーグ グループA 日本-フランス

競泳 競泳は、男子100メートル平泳ぎの知的障害のクラスには、この種目の世界記録を持つ山口尚秀選手が出場します。また、決勝のやり直しが行われる女子50メートル自由形の視覚障害が最も重いクラスには、石浦智美選手が出場します。

午前9:15 男子100m平泳ぎ SB14(知的) 予選（山口 尚秀）

午前9:22 女子100m平泳ぎ SB14(知的) 予選（芹澤 美希香）

午前9:30 男子50m自由形 S9(運動機能) 予選（山田 拓朗）

午前10:06 女子50m自由形 S13(視覚) 予選（辻内 彩野）

午前10:24 女子100m平泳ぎ SB4(運動機能) 予選（成田 真由美）

午後7:18 女子50m自由形 S11(視覚) 決勝（石浦 智美）

ボート 午前9:30 女子シングルスカル 決勝（市川 友美）

午前10:30 混合舵手つきフォア 決勝

（八尾 陽夏、木村 由、西岡 利拡、有安 諒平、立田 寛之）

陸上 陸上では、日本のエースで車いすのクラスの佐藤友祈選手が登場します。27日は400メートルでパラリンピック初の金メダルを獲得し29日の1500メートルではみずからが持つ世界記録を更新しての金メダルを狙います。同じレースには、400メートルで銅メダルを獲得した上与那原寛和選手も出場します。

午前9:30 女子走り幅跳び T12(視覚) 決勝（澤田 優蘭）

午前11:25 男子400m T53(車いす) 予選（伊藤 智也）

午後8:42 男子1500m T52(車いす) 決勝（上与那原 寛和、佐藤 友祈）

午後9:23 男子100m T64(運動機能・義足) 予選（大島 健吾）

午後9:41 男子100m T63(運動機能・義足) 予選（山本 篤、小須田 潤太）

アーチェリー 午前9:34 女子個人コンパウンド オープン 1回戦（永野 美穂）

午後0:10 混合団体コンパウンド オープン 1回戦 日本-イタリア

柔道 柔道には、男子100キロを超えるクラスに正木健人選手が出場します。正木選手は、2012年のロンドン大会で金メダル、前回のリオデジャネイロ大会では銅メダルを獲得していて、

午前10:48 男子90キロ級 1回戦（廣瀬 悠）

午前10:48 女子70キロ級 1回戦（小川 和紗）

午前11:00 男子100キロ級 準々決勝2（松本 義和）

午前11:48 男子100キロ超級 準々決勝4（正木 健人）

午前11:54 女子70キロ超級 準々決勝3（土屋 美奈子）

車いすテニス 午前11:00 女子ダブルス 準々決勝（上地 結衣、大谷 桃子）

午前11:00 男子シングルス 2回戦（眞田 卓）

午後3:00 クアードダブルス 準決勝（諸石 光照、菅野 浩二）

午後3:00 女子ダブルス 準々決勝（高室 冴綺、田中 愛美）

午後3:00 男子シングルス 2回戦（荒井 大輔）

午後3:00 男子シングルス 2回戦（三木 拓也）

午後3:00 男子ダブルス 2回戦（国枝 慎吾、眞田 卓）

午後3:00 男子ダブルス 2回戦（荒井 大輔、三木 拓也）

車いすバスケットボール 午前11:15 女子 予選リーグ グループA 日本-ドイツ

ボッチャ 午後1:20 個人 BC2(運動機能) 予選 グループF（廣瀬 隆喜）

午後4:00 個人 BC4(運動機能) 予選 グループC（江崎 駿）

午後5:10 個人 BC1(運動機能) 予選 グループA（中村 拓海）

午後5:10 個人 BC1(運動機能) 予選 グループD（藤井 友里子）

午後6:25 個人 BC3(運動機能) 予選 グループA（高橋 和樹）

午後6:25 個人 BC3(運動機能) 予選 グループC（河本 圭亮）

午後7:50 個人 BC2(運動機能) 予選 グループB（杉村 英孝）

車いすラグビー 車いすラグビーでは日本が3位決定戦に臨み2大会連続の銅メダルをかけて、オーストラリアと対戦します。

午後2:00 3位決定戦 日本-オーストラリア

馬術 午後6:00 団体

午後7:14 団体

シッティングバレーボール 午後6:30 男子 予選リーグ グループ A 日本-エジプト

午後8:30 女子 予選リーグ グループ A 日本-ブラジル