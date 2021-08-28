東京パラリンピック【日程】大会5日目 28日の競技予定

東京パラリンピックは大会5日目。

陸上では走り幅跳び、義足のクラスに中西麻耶選手と山本篤選手の男女の第一人者がそろって出場します。またパラ独自の競技、ボッチャも始まり、トライアスロンや卓球、柔道など多くの競技に日本選手が登場します。

（28日午前0時現在。競技の開始時間などは進行状況により変更になる可能性があります）

【トライアスロン】

運動機能障害のクラスにリオ大会6位の秦由加子選手やパラリンピック初出場の宇田秀生選手が出場し、メダル獲得をねらいます。

午前6:30 男子 PTS4(運動機能) 決勝（宇田 秀生）

午前6:31 女子 PTS2(運動機能) 決勝（秦 由加子）

午前8:30 男子 PTVI(視覚) 決勝（米岡 聡）

午前8:31 女子 PTVI(視覚) 決勝（円尾 敦子）

【競泳】 競泳では男子150メートル個人メドレー、運動機能障害のクラスに鈴木孝幸選手が出場します。鈴木選手は今大会ですでに金と銅、2つのメダルを獲得していて、3つ目のメダル獲得なるか注目です。

午前9:00 男子100m平泳ぎ SB6(運動機能) 予選（中村 智太郎）

午前9:16 男子100m自由形 S10(運動機能) 予選（南井 瑛翔）

午前9:32 男子150m個人メドレー SM4(運動機能) 予選（鈴木 孝幸）

午前10:33 女子100m背泳ぎ S11(視覚) 予選（小野 智華子）

午前10:43 男子200m個人メドレー SM8(運動機能) 予選（荻原 虎太郎）

午前11:13 女子100m平泳ぎ SB5(運動機能) 予選（由井 真緒里）

【車いすフェンシング】

午前9:00 男子フルーレ個人 カテゴリーA グループA（加納 慎太郎）

午前9:00 男子フルーレ個人 カテゴリーB グループA（恩田 竜二）

午前9:00 男子フルーレ個人 カテゴリーB グループB（藤田 道宣）

午前11:00 女子フルーレ個人 カテゴリーB グループA（阿部 知里）

午前11:00 女子フルーレ個人 カテゴリーB グループB（櫻井 杏理）

午前11:00 女子フルーレ個人 カテゴリーA グループB（松本 美恵子）

【ボート】

午前9:30 女子シングルスカル 敗者復活戦（市川 友美）

午前11:30 混合舵手(だしゅ)つきフォア 敗者復活戦

（八尾 陽夏・木村 由・西岡 利拡・有安 諒平・立田 寛之）



【卓球】

午前11:00 女子シングルス クラス11(知的) 準決勝（伊藤 槙紀）



【ゴールボール】

午後1:15 女子 予選リーグ - グループD 日本-アメリカ

午後2:45 男子 予選リーグ - グループA 日本-リトアニア

【ボッチャ】 ボールをどれだけ的の近くに寄せることできるかを競うパラ独自の競技、ボッチャ。リオ大会で銀メダルを獲得した団体のメンバーの杉村英孝選手や廣瀬隆喜選手が個人戦に登場します。

午前9:30 個人 BC4(運動機能) 予選 - グループC（江崎 駿）

午前10:40 個人 BC1(運動機能) 予選 - グループA（中村 拓海）

午前11:55 個人 BC3(運動機能) 予選 - グループA（高橋 和樹）

午前11:55 個人 BC3(運動機能) 予選 - グループC（河本 圭亮）

午後1:20 個人 BC2(運動機能) 予選 - グループB（杉村 英孝）

午後5:10 個人 BC1(運動機能) 予選 - グループD（藤井 友里子）

午後7:50 個人 BC2(運動機能) 予選 - グループF（廣瀬 隆喜）

【陸上】 走り幅跳び義足のクラスに女子は中西麻耶選手、男子は山本篤選手が出場するほか、女子400メートル腕に障害のあるクラスに前回、リオデジャネイロパラリンピック銅メダリストの辻沙絵選手が出場します。

午前10:38 女子100m T38(脳性まひなど) 予選（高松 佑圭）

午前10:42 女子走り幅跳び T64(運動機能・義足) 決勝（高桑 早生・中西 麻耶）

午後7:51 男子走り幅跳び T63(運動機能・義足) 決勝（小須田 潤太・山本 篤）

午後8:24 男子5000m T54(車いす) 決勝（樋口 政幸）

午後9:07 女子400m T47(切断・運動機能) 決勝（辻 沙絵）

【柔道】

午前10:42 男子81キロ級 1回戦（北薗 新光）＝27日に「欠場」を発表

午前10:48 男子73キロ級 1回戦（永井 崇匡）

午前11:00 女子57キロ級 1回戦（廣瀬 順子）

午前11:00 女子63キロ級 1回戦（工藤 博子）

【車いすテニス】 男子シングルスに第一人者の国枝慎吾選手、女子シングルスにリオ大会銅メダルの上地結衣選手が今大会、初めて登場する予定です。

午前11:00 女子シングルス 1回戦（上地 結衣）

午前11:00 クアードシングルス 1回戦（菅野 浩二）

午前11:00 男子シングルス 2回戦（国枝 慎吾）

午後3:00 女子シングルス 1回戦（大谷 桃子）

午後3:00 女子シングルス 1回戦（田中 愛美）

午後3:00 女子シングルス 1回戦（高室 冴綺）

午後3:00 クアードシングルス 1回戦（諸石 光照）

午後3:00 男子ダブルス 1回戦（荒井 大輔・三木 拓也）

【車いすラグビー】 世界ランキング1位のオーストラリアを破って予選リーグ3連勝、グループ1位で突破し、イギリスとの準決勝に臨みます。