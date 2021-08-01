【日程】東京オリンピック大会9日目 8月1日（日）の予定

東京オリンピックは大会10日目。ゴルフ男子は最終ラウンドが行われ松山英樹選手が首位と1打差の2位から逆転で金メダルを目指します。

日本代表の競技予定です。

（31日午後11時現在。競技の開始時間などは進行状況により変更になる可能性があります）

【ゴルフ】

ゴルフ男子は第3ラウンドまで松山選手が通算13アンダーとして、首位に1打差の単独2位につけています。メダル争いは首位から3打差までに8人がひしめく大混戦で、松山選手が海外メジャー「マスターズ・トーナメント」に続いて、オリンピックの金メダルというビッグタイトル獲得を目指します。



午前8:14 男子最終ラウンド（星野 陸也）

午前11:09 男子最終ラウンド（松山 英樹）



【馬術】

午前7:45 総合馬術個人・団体 クロスカントリー（戸本 一真・田中 利幸・大岩 義明）



【射撃】

午前8:30 男子ラピッドファイアピストル予選（吉岡 大）



【ハンドボール】

午前9:00 男子予選リーグ（日本対ポルトガル）

【陸上】

午前9:40 女子3000m障害予選（山中 柚乃）

午前10:45 男子400m予選（ウォルシュ ジュリアン）

午後7:10 男子走り高跳び決勝（戸邉 直人）

午後7:45 女子100mハードル準決勝（寺田 明日香）

午後9:05 男子400mハードル準決勝（山内 大夢）

【自転車】

男子のBMXフリースタイルパークの決勝では、中学生でプロに転向した19歳の中村輪夢選手にメダル獲得の期待がかかります。



午前10:10 女子BMXフリースタイル決勝（大池 水杜）

午前11:20 男子BMXフリースタイル決勝（中村 輪夢）



【フェンシング】

午前10:45 男子フルーレ団体準々決勝（日本対イタリア）



【レスリング】

午前11:00 男子グレコローマンスタイル60キロ級1回戦（文田 健一郎）

午前11:28 女子76キロ級1回戦（皆川 博恵）

【競泳】

競泳は最終日。2012年のロンドン大会以来の決勝進出となった競泳女子400メートルメドレーリレーに、池江璃花子選手が出場します。日本は、全体6位のタイムで決勝進出を決めています。



午前11:15 女子400mメドレーリレー決勝（小西 杏奈・渡部 香生子・池江 璃花子・五十嵐 千尋）

午前11:36 男子400mメドレーリレー決勝（入江 陵介・武良 竜也・水沼 尚輝・中村 克）



【セーリング】

午後0:05 女子470級レース7（吉田 愛・吉岡 美帆）

午後0:05 混合フォイリングナクラ級レース10（飯束 潮吹・畑山 絵里）

午後0:15 男子470級レース7（岡田 奎樹・外薗 潤平）

午後1:00 混合フォイリングナクラ級レース11（飯束 潮吹・畑山 絵里）

午後1:20 女子470級レース8（吉田 愛・吉岡 美帆）

午後1:30 男子470級レース8（岡田 奎樹・外薗 潤平）

午後1:55 混合フォイリングナクラ級レース12（飯束 潮吹・畑山 絵里）



【バスケットボール】

バスケットボール男子は予選リーグの最終戦でアルゼンチンと対戦します。NBA＝アメリカプロバスケットボールでプレーする八村塁選手と渡邊雄太選手を擁する日本はここまで2連敗中ですが、45年ぶりの勝利を目指します。



午後1:40 男子予選リーグ（日本対アルゼンチン）