【日程】東京オリンピック大会9日目 31日（土）の予定

東京オリンピックは大会9日目。大会9日目。今大会、すでに9個の金メダルを獲得している柔道は、新種目の混合団体でオリンピック初代王者を狙います。

日本代表の競技予定です。

（30日午後10時20分現在。競技の開始時間などは進行状況により変更になる可能性があります）

【ゴルフ】

ゴルフ男子は天候の影響で順延された第2ラウンドの残りをプレーしたあと、第3ラウンドが行われます。日本の松山英樹選手が通算8アンダーで首位と3打差の暫定3位に浮上し、金メダルを狙える位置につけています。



7:30 男子第3ラウンド（松山 英樹・星野 陸也）



【トライアスロン】

午前7:30 混合リレー決勝（高橋 侑子・ニナー 賢治・岸本 新菜・小田倉 真）



【馬術】

午前8:30 総合馬術個人 馬場馬術2日目(3組)（大岩 義明・戸本一真・田中利幸）



【射撃】

午前9:00 混合トラップ予選（大山 重隆・中山 由起枝）

午後0:00 女子ライフル3姿勢予選（平田 しおり）



【ハンドボール】

午前9:00 女子予選リーグ（日本対アンゴラ）



【7人制ラグビー】

午前9:00 女子11-12位決定戦（日本対ブラジル）

【陸上】

陸上では、男子100メートル予選が行われます。9秒95の日本記録を持つ山縣亮太選手と、中盤から後半にかけての爆発力がある小池祐貴選手、それに▽世界トップレベルのスタートダッシュが持ち味の多田修平選手が登場します。



午前9:40 男子棒高跳び予選（江島 雅紀・山本 聖途）

午前10:45 女子100mハードル予選（木村 文子・青木 益未・寺田 明日香）

午後7:10 男子走り幅跳び予選（橋岡 優輝・城山 正太郎・津波 響樹）

午後7:45 男子100m予選（山縣亮太・多田修平・小池祐貴）



【フェンシング】

午前10:00 女子サーブル団体T（日本対チュニジア）



【ホッケー】

午前10:00 女子グループ B（日本対スペイン）

【自転車】

午前10:10 女子BMXフリースタイル シーディングラン（大池 水杜）

午前11:20 男子BMXフリースタイル シーディングラン’（中村 輪夢）



【アーチェリー】

午前10:48 男子個人3回戦（古川 高晴）



【ビーチバレー】

午前11:00 男子予選（石島 雄介・白鳥 勝浩）



【ボクシング】

午前11:15 男子フライ級２回戦（田中 亮明）

午後6:36 男子ライト級２回戦（成松 大介）



【柔道】

柔道は30日、女子78キロを超えるクラスで、素根輝選手が金メダルを獲得しました。今大会、日本の柔道の金メダルは9個となり、2004年のアテネ大会の8個を上まわって最多になりました。31日はオリンピックでは初めて採用された1チーム男女3人ずつの混合団体が行われ、日本は初代王者とともに大会10個目の金メダルを狙います。

午前11:50 混合団体準々決勝（日本）

【野球】

午後0:00 予選リーグ（日本対メキシコ）



【セーリング】

午後0:05 49er級レース 10（高橋 稜・小泉 維吹）

午後0:05 フィン級レース 7（瀬川 和正）

午後0:05 49erFX級レース 10（山崎 アンナ・高野 芹奈）

午後0:05 混合フォイリングナクラ級レース 7（飯束 潮吹・畑山 絵里）

午後1:00 49erFX級レース 11（山崎 アンナ・高野 芹奈）

午後1:00 混合フォイリングナクラ級レース 8（飯束 潮吹・畑山 絵里）

午後1:00 49er級レース 11（高橋 稜・小泉 維吹）

午後1:20 フィン級レース 8（瀬川 和正）

午後1:55 49erFX級レース 12（山崎 アンナ・高野 芹奈）

午後1:55 混合フォイリングナクラ級レース 9（飯束 潮吹・畑山 絵里）

午後1:55 49er級レース 12（高橋 稜・小泉 維吹）



【トランポリン】

午後1:00 男子予選（岸 大貴・堺 亮介）



【飛び込み】

午後3:00 女子板飛び込み準決勝（三上 紗也可・榎本 遼香）