【日程】東京オリンピック大会7日目 29日（木）の予定

東京オリンピックは大会6日目。日本代表の競技予定です。

（28日午後11時現在。競技の開始時間などは進行状況により変更になる可能性があります）

【ゴルフ】

午前7:30 男子第1ラウンド（松山 英樹／星野 陸也）



【射撃】

午前9:00 女子25mピストル予選 精密射撃（山田 聡子／佐々木 千鶴）

午前9:00 女子トラップ予選 - 2 日目（中山 由起枝）

午前9:50 男子トラップ予選 - 2 日目（大山 重隆）

【バドミントン】

午前9:00 混合ダブルス準決勝（渡辺 勇大・東野 有紗）

午前9:45 女子シングルス1回戦（奥原 希望）

午前11:25 男子ダブルス準々決勝（園田 啓悟・嘉村 健士）

午後0:15 男子ダブルス準々決勝（渡辺 勇大・遠藤 大由）

午後0:15 女子シングルス1回戦（山口 茜）



【自転車】

午前10:03 男子BMXレーシング準々決勝（長迫 吉拓）

午前10:24 女子BMXレーシング準々決勝（畠山 紗英）



【7人制ラグビー】

午前10:30 女子（日本対オーストラリア）

午後6:00 女子グループ C（日本対アメリカ）

【競泳】

午前10:44 男子200m平泳ぎ決勝（武良 竜也）

午前11:04 男子200m背泳ぎ準決勝（入江 陵介／砂間 敬太）

午後0:08 男子200m個人メドレー準決勝（瀬戸 大也・萩野 公介）

午後7:00 女子800m自由形予選（難波 実夢・小堀 倭加）

午後7:43 男子100mバタフライ予選（水沼 尚輝・川本 武史）

午後8:21 混合400mメドレーリレー予選



【フェンシング】

午前10:50 女子フルーレ団体準々決勝（日本対アメリカ）



【ボクシング】

午前11:00 男子ミドル級２回戦（森脇 唯人）

午後7:24 女子フライ級２回戦（並木 月海）

【卓球】

午後0:00 女子シングルス準決勝（伊藤 美誠）



【セーリング】

午後0:05 49er級レース 5（高橋 稜・小泉 維吹）

午後0:05 レーザー級レース 7（南里 研二）

午後0:05 女子470級レース 3（吉田 愛・吉岡 美帆）

午後0:05 混合フォイリングナクラ級レース 4（飯束 潮吹・畑山 絵里）

午後0:15 レーザーラジアル級レース 7（土居 愛実）

午後1:00 49er級レース 6（高橋 稜・小泉 維吹）

午後1:00 混合フォイリングナクラ級レース 5（飯束 潮吹・畑山 絵里）

午後1:05 女子RSX級レース 10（須長 由季）

午後1:20 レーザー級レース 8（南里 研二）

午後1:20 女子470級レース 4（吉田 愛・吉岡 美帆）

午後1:30 レーザーラジアル級レース 8（土居 愛実）

午後1:55 女子RSX級レース 11（須長 由季）

午後1:55 混合フォイリングナクラ級レース 6（飯束 潮吹・畑山 絵里）

午後2:35 フィン級レース 5（瀬川 和正）

午後2:45 女子RSX級レース 12（須長 由季）

午後3:05 男子470級レース 3（岡田 奎樹・外薗 潤平）

午後3:20 男子RSX級レース 10（富澤 慎）

午後3:50 フィン級レース 6（瀬川 和正）

午後4:10 男子RSX級レース 11（富澤 慎）

午後4:20 男子470級レース 4（岡田 奎樹・外薗 潤平）

午後5:00 男子RSX級レース 12（富澤 慎）

【柔道】

午後0:24 男子100キロ級2回戦（ウルフ アロン）

午後0:24 女子78キロ級2回戦（濱田 尚里）



【バスケットボール】

午後1:40 男子予選リーグ（日本対スロベニア）



【ハンドボール】

午後2:15 女子予選リーグ（日本対韓国）



【テニス】

午後3:00 混合ダブルス準々決勝（柴原 瑛菜・マクラクラン 勉）

午後3:00 男子シングルス準々決勝（錦織 圭）



【水球】

午後6:20 男子予選リーグ（日本対ギリシャ）



【バレーボール】

午後7:40 女子予選リーグ（日本対ブラジル）