【随時更新】箱根駅伝 往路 5区間107.5km

【区間順位】（区間最高 2007年 東海大 佐藤悠基 1:01:06） 1 法政大 鎌田航生 1:03:00 2 東海大 塩沢稀夕 1:03:05 3 創価大 福田悠一 1:03:15 4 神奈川大 呑村大樹 1:03:16 5 早稲田大 井川龍人 1:03:17 6 青山学院大 吉田圭太 1:03:18 7 城西大 砂岡拓磨 1:03:21 8 日本体育大 藤本珠輝 1:03:22 9 東洋大 児玉悠輔 1:03:24 10 順天堂大 三浦龍司 1:03:31 11 拓殖大 合田椋 1:03:31 12 国学院大 藤木宏太 1:03:32 13 帝京大 小野寺悠 1:03:35 14 東京国際大 丹所健 1:03:45 15 駒沢大 白鳥哲汰 1:03:47 16 明治大 児玉真輝 1:04:06 17 中央大 千守倫央 1:04:17 18 国士舘大 山本龍神 1:04:34 19 専修大 高瀬桂 1:04:59 20 山梨学院大 新本駿 1:05:04 （参考）関東学生連合 難波天 1:03:26

第97回 箱根駅伝

【コース】

▽総距離（217.1km）

・往路1月2日（107.5km）

第1区（21.3km）大手町 読売新聞社前～鶴見

第2区（23.1km）鶴見～戸塚

第3区（21.4km）戸塚～平塚

第4区（20.9km）平塚～小田原

第5区（20.8km）小田原～箱根町 芦ノ湖駐車場入口



・復路1月3日（109.6km）

第6区（20.8km）箱根町 芦ノ湖駐車場入口～小田原

第7区（21.3km）小田原～平塚

第8区（21.4km）平塚～戸塚

第9区（23.1km）戸塚～鶴見

第10区（23.0km）鶴見～日本橋～大手町 読売新聞社前



【出場校】20校＋1チーム

青山学院大

東海大

国学院大

帝京大

東京国際大

明治大

早稲田大

駒沢大

創価大

東洋大

順天堂大

中央大

城西大

神奈川大

国士舘大

日本体育大

山梨学院大

法政大

拓殖大

専修大

関東学生連合

（関東学生連合チームはオープン参加。記録はチーム、個人ともに参考記録）