【通過順位（上位10位まで）】
1 GMOインターネットグループ 1:35:48
2 旭化成 1:35:51
3 富士通 1:35:52
4 安川電機 1:36:06
5 日立物流 1:36:12
6 三菱重工 1:36:13
7 ヤクルト 1:36:18
8 トヨタ自動車 1:36:20
9 JR東日本 1:36:22
10 トヨタ紡織 1:36:28
【区間順位】
1 田村和希 住友電工 37:39 ※区間タイ記録
2 大六野秀畝 旭化成 37:45
3 古賀淳紫 安川電機 37:52
4 野中優志 大阪ガス 37:57
5 渡邉利典 GMOインターネット 37:59
6 坂東悠汰 富士通 38:03
7 延藤潤 マツダ 38:14
8 今井篤弥 トヨタ自動車九州 38:23
9 作田将希 JR東日本 38:24
9 大池達也 トヨタ紡織 38:24
9 相葉直紀 中電工 38:24
12 的野遼大 三菱重工 38:30
13 栃木渡 日立物流 38:35
14 西山雄介 トヨタ自動車 38:36
15 荻久保寛也 ヤクルト 38:41
16 阪口竜平 SGホールディングス 38:46
17 中山顕 Honda 38:49
18 松村和樹 愛知製鋼 38:54
19 岡本直己 中国電力 39:04
20 田村友佑 黒崎播磨 39:07
20 西澤卓弥 トーエネック 39:07
22 岡本雄大 サンベルクス 39:08
23 島田匠海 埼玉医科大学G 39:09
24 小松巧弥 NTT西日本 39:19
25 川端千都 コニカミノルタ 39:21
26 國行麗生 大塚製薬 39:25
27 竹内颯 中央発條 39:40
28 福本真 大九電工 39:43
29 大森樹 JFEスチール 39:45
30 石川裕之 愛三工業 39:57
31 上田結也 ひらまつ病院 40:03
32 北村宙夢 戸上電機製作所 40:06
33 齋藤諒 NDソフト 40:16
34 宮本甲斐 コモディイイダ 40:34
35 及川佑太 YKK 40:56
36 高山侑大 日本製鉄瀬戸内 42:53
【随時更新】全日本実業団駅伝 ことし最初の日本一は?
男子駅伝の実業団日本一を決める「全日本実業団駅伝」。前橋市の群馬県庁前をスタートとフィニッシュとする7区間、100キロのコースでレースが午前9時15分から行われています。
各区間の記録などを随時更新でお伝えします。
第3区13.6Km
第2区8.3Km
【通過順位（上位10位まで）】
1 日立物流 57:37
2 ヤクルト 57:37
3 三菱重工 57:43
4 トヨタ自動車 57:44
5 九電工 57:46
6 富士通 57:49
7 GMOインターネットグループ 57:49
8 NDソフト 57:53
9 JR東日本 57:58
10 NTT西日本 57:59
【区間順位】
1 ベナードコエチ 九電工 21:53 ※区間新
2 スタンネリーワイザカ ヤクルト 21:54 ※区間タイ記録
3 リチャードキムニャン 日立物流 22:03
4 ビクターコリルキプキルイ GMOインターネット 22:05
5 アレクサンダームティソ NDソフト 22:08
6 ポールクイラ JR東日本 22:12
6 クレオファスカンディエ 三菱重工 22:12
8 ビダンカロキ トヨタ自動車 22:14
8 パトリックワンブィ NTT西日本 22:14
10 ドミニクランガット コニカミノルタ 22:16
11 エバンスケイタニー トヨタ紡織 22:18
12 ワンブアタイタス 埼玉医科大学G 22:19
13 ベナードキメリ 富士通 22:21
14 キプランガットダン JFEスチール 22:30
15 ジャスティスソゲット Honda 22:32
16 トゥルメルガ 安川電機 22:33
17 サイモンムシオ 中央発條 22:34
18 アモスクルガト 中電工 22:35
19 マゴマベヌエルモゲニ 旭化成 22:37
20 ギデオンキプゲティッチ マツダ 22:39
21 ジョエルムァゥラ 黒崎播磨 22:42
22 フィレモンキプラガット 愛三工業 22:43
23 アンティパスキベット SGホールディングス 22:45
24 ディランゴサムソン サンベルクス 22:48
24 サイモンカリウキ 戸上電機製作所 22:48
26 マチャリアディラング 愛知製鋼 22:52
27 ジョンムリツ トヨタ自動車九州 22:55
28 ベナードキマニ コモディイイダ 23:14
29 西川雄一朗 住友電工 23:24
29 河村一輝トー エネック 23:24
31 ヴィンセントキプケモイ YKK 23:29
32 秦将吾 大塚製薬 23:30
33 今崎俊樹 大阪ガス 23:36
33 ワークナーデレセ ひらまつ病院 23:36
35 キプルトビクター 中国電力 23:46
36 見川壮太 日本製鉄瀬戸内 25:20
1 日立物流 57:37
2 ヤクルト 57:37
3 三菱重工 57:43
4 トヨタ自動車 57:44
5 九電工 57:46
6 富士通 57:49
7 GMOインターネットグループ 57:49
8 NDソフト 57:53
9 JR東日本 57:58
10 NTT西日本 57:59
【区間順位】
1 ベナードコエチ 九電工 21:53 ※区間新
2 スタンネリーワイザカ ヤクルト 21:54 ※区間タイ記録
3 リチャードキムニャン 日立物流 22:03
4 ビクターコリルキプキルイ GMOインターネット 22:05
5 アレクサンダームティソ NDソフト 22:08
6 ポールクイラ JR東日本 22:12
6 クレオファスカンディエ 三菱重工 22:12
8 ビダンカロキ トヨタ自動車 22:14
8 パトリックワンブィ NTT西日本 22:14
10 ドミニクランガット コニカミノルタ 22:16
11 エバンスケイタニー トヨタ紡織 22:18
12 ワンブアタイタス 埼玉医科大学G 22:19
13 ベナードキメリ 富士通 22:21
14 キプランガットダン JFEスチール 22:30
15 ジャスティスソゲット Honda 22:32
16 トゥルメルガ 安川電機 22:33
17 サイモンムシオ 中央発條 22:34
18 アモスクルガト 中電工 22:35
19 マゴマベヌエルモゲニ 旭化成 22:37
20 ギデオンキプゲティッチ マツダ 22:39
21 ジョエルムァゥラ 黒崎播磨 22:42
22 フィレモンキプラガット 愛三工業 22:43
23 アンティパスキベット SGホールディングス 22:45
24 ディランゴサムソン サンベルクス 22:48
24 サイモンカリウキ 戸上電機製作所 22:48
26 マチャリアディラング 愛知製鋼 22:52
27 ジョンムリツ トヨタ自動車九州 22:55
28 ベナードキマニ コモディイイダ 23:14
29 西川雄一朗 住友電工 23:24
29 河村一輝トー エネック 23:24
31 ヴィンセントキプケモイ YKK 23:29
32 秦将吾 大塚製薬 23:30
33 今崎俊樹 大阪ガス 23:36
33 ワークナーデレセ ひらまつ病院 23:36
35 キプルトビクター 中国電力 23:46
36 見川壮太 日本製鉄瀬戸内 25:20
第1区12.3Km
1 松枝博輝 富士通 35:28
2 茂木圭次郎 旭化成 35:29
3 田中秀幸 トヨタ自動車 35:30
4 定方俊樹 三菱重工 35:31
5 小山直城 Honda 35:33
6 永戸聖 日立物流 35:34
7 鈴木大貴 YKK 35:34
8 渡邉奏太 サンベルクス 35:38
9 梶原有高 ひらまつ病院 35:41
10 加藤風磨 安川電機 35:41
11 松村陣之助 コモディイイダ 35:42
12 武田凜太郎 ヤクルト 35:43
13 清谷匠 中国電力 35:43
14 倉田翔平 GMOインターネット 35:44
15 坂田昌駿 中央発條 35:44
16 阿部弘輝 住友電工 35:44
17 石井優樹 NTT西日本 35:45
18 照井明人 NDソフト 35:45
19 小野田勇次 トヨタ紡織 35:46
20 片西景 JR東日本 35:46
21 山本雄大 マツダ 35:47
22 竹内大地 トーエネック 35:47
23 松本葵 大塚製薬 35:48
24 志水佑守 トヨタ自動車九州 35:51
25 吉山侑佑戸 上電機製作所 35:52
26 三田眞司 埼玉医科大学G 35:52
27 中村友哉 大阪ガス 35:52
28 舟津彰馬 九電工 35:53
29 西池和人 コニカミノルタ 35:54
30 堤悠生 JFEスチール 35:56
31 秋山清 仁愛知製鋼 35:58
32 關颯人 SGホールディングス 36:00
33 山口浩勢 愛三工業 36:03
34 中村優吾 黒崎播磨 36:04
35 東優汰 中電工 36:10
36 江浪修平 瀬戸内 36:12
2 茂木圭次郎 旭化成 35:29
3 田中秀幸 トヨタ自動車 35:30
4 定方俊樹 三菱重工 35:31
5 小山直城 Honda 35:33
6 永戸聖 日立物流 35:34
7 鈴木大貴 YKK 35:34
8 渡邉奏太 サンベルクス 35:38
9 梶原有高 ひらまつ病院 35:41
10 加藤風磨 安川電機 35:41
11 松村陣之助 コモディイイダ 35:42
12 武田凜太郎 ヤクルト 35:43
13 清谷匠 中国電力 35:43
14 倉田翔平 GMOインターネット 35:44
15 坂田昌駿 中央発條 35:44
16 阿部弘輝 住友電工 35:44
17 石井優樹 NTT西日本 35:45
18 照井明人 NDソフト 35:45
19 小野田勇次 トヨタ紡織 35:46
20 片西景 JR東日本 35:46
21 山本雄大 マツダ 35:47
22 竹内大地 トーエネック 35:47
23 松本葵 大塚製薬 35:48
24 志水佑守 トヨタ自動車九州 35:51
25 吉山侑佑戸 上電機製作所 35:52
26 三田眞司 埼玉医科大学G 35:52
27 中村友哉 大阪ガス 35:52
28 舟津彰馬 九電工 35:53
29 西池和人 コニカミノルタ 35:54
30 堤悠生 JFEスチール 35:56
31 秋山清 仁愛知製鋼 35:58
32 關颯人 SGホールディングス 36:00
33 山口浩勢 愛三工業 36:03
34 中村優吾 黒崎播磨 36:04
35 東優汰 中電工 36:10
36 江浪修平 瀬戸内 36:12
【各区間】
第1区12.3Km 群馬県庁～高崎市役所
第2区8.3Km 高崎市役所～前橋市公田町
第3区13.6Km 前橋市公田町～伊勢崎市役所
第4区22.4Km 伊勢崎市役所～太田市役所
第5区15.8Km 太田市役所～桐生市役所
第6区12.1Km 桐生市役所～伊勢崎市西久保町
第7区15.5Km 伊勢崎市西久保町～群馬県庁
第2区8.3Km 高崎市役所～前橋市公田町
第3区13.6Km 前橋市公田町～伊勢崎市役所
第4区22.4Km 伊勢崎市役所～太田市役所
第5区15.8Km 太田市役所～桐生市役所
第6区12.1Km 桐生市役所～伊勢崎市西久保町
第7区15.5Km 伊勢崎市西久保町～群馬県庁