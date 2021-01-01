【随時更新】全日本実業団駅伝 ことし最初の日本一は?

男子駅伝の実業団日本一を決める「全日本実業団駅伝」。前橋市の群馬県庁前をスタートとフィニッシュとする7区間、100キロのコースでレースが午前9時15分から行われています。

各区間の記録などを随時更新でお伝えします。

第3区13.6Km 【通過順位（上位10位まで）】

1 GMOインターネットグループ 1:35:48

2 旭化成 1:35:51

3 富士通 1:35:52

4 安川電機 1:36:06

5 日立物流 1:36:12

6 三菱重工 1:36:13

7 ヤクルト 1:36:18

8 トヨタ自動車 1:36:20

9 JR東日本 1:36:22

10 トヨタ紡織 1:36:28

【区間順位】

1 田村和希 住友電工 37:39 ※区間タイ記録

2 大六野秀畝 旭化成 37:45

3 古賀淳紫 安川電機 37:52

4 野中優志 大阪ガス 37:57

5 渡邉利典 GMOインターネット 37:59

6 坂東悠汰 富士通 38:03

7 延藤潤 マツダ 38:14

8 今井篤弥 トヨタ自動車九州 38:23

9 作田将希 JR東日本 38:24

9 大池達也 トヨタ紡織 38:24

9 相葉直紀 中電工 38:24

12 的野遼大 三菱重工 38:30

13 栃木渡 日立物流 38:35

14 西山雄介 トヨタ自動車 38:36

15 荻久保寛也 ヤクルト 38:41

16 阪口竜平 SGホールディングス 38:46

17 中山顕 Honda 38:49

18 松村和樹 愛知製鋼 38:54

19 岡本直己 中国電力 39:04

20 田村友佑 黒崎播磨 39:07

20 西澤卓弥 トーエネック 39:07

22 岡本雄大 サンベルクス 39:08

23 島田匠海 埼玉医科大学G 39:09

24 小松巧弥 NTT西日本 39:19

25 川端千都 コニカミノルタ 39:21

26 國行麗生 大塚製薬 39:25

27 竹内颯 中央発條 39:40

28 福本真 大九電工 39:43

29 大森樹 JFEスチール 39:45

30 石川裕之 愛三工業 39:57

31 上田結也 ひらまつ病院 40:03

32 北村宙夢 戸上電機製作所 40:06

33 齋藤諒 NDソフト 40:16

34 宮本甲斐 コモディイイダ 40:34

35 及川佑太 YKK 40:56

36 高山侑大 日本製鉄瀬戸内 42:53

第2区8.3Km 【通過順位（上位10位まで）】

1 日立物流 57:37

2 ヤクルト 57:37

3 三菱重工 57:43

4 トヨタ自動車 57:44

5 九電工 57:46

6 富士通 57:49

7 GMOインターネットグループ 57:49

8 NDソフト 57:53

9 JR東日本 57:58

10 NTT西日本 57:59

【区間順位】

1 ベナードコエチ 九電工 21:53 ※区間新

2 スタンネリーワイザカ ヤクルト 21:54 ※区間タイ記録

3 リチャードキムニャン 日立物流 22:03

4 ビクターコリルキプキルイ GMOインターネット 22:05

5 アレクサンダームティソ NDソフト 22:08

6 ポールクイラ JR東日本 22:12

6 クレオファスカンディエ 三菱重工 22:12

8 ビダンカロキ トヨタ自動車 22:14

8 パトリックワンブィ NTT西日本 22:14

10 ドミニクランガット コニカミノルタ 22:16

11 エバンスケイタニー トヨタ紡織 22:18

12 ワンブアタイタス 埼玉医科大学G 22:19

13 ベナードキメリ 富士通 22:21

14 キプランガットダン JFEスチール 22:30

15 ジャスティスソゲット Honda 22:32

16 トゥルメルガ 安川電機 22:33

17 サイモンムシオ 中央発條 22:34

18 アモスクルガト 中電工 22:35

19 マゴマベヌエルモゲニ 旭化成 22:37

20 ギデオンキプゲティッチ マツダ 22:39

21 ジョエルムァゥラ 黒崎播磨 22:42

22 フィレモンキプラガット 愛三工業 22:43

23 アンティパスキベット SGホールディングス 22:45

24 ディランゴサムソン サンベルクス 22:48

24 サイモンカリウキ 戸上電機製作所 22:48

26 マチャリアディラング 愛知製鋼 22:52

27 ジョンムリツ トヨタ自動車九州 22:55

28 ベナードキマニ コモディイイダ 23:14

29 西川雄一朗 住友電工 23:24

29 河村一輝トー エネック 23:24

31 ヴィンセントキプケモイ YKK 23:29

32 秦将吾 大塚製薬 23:30

33 今崎俊樹 大阪ガス 23:36

33 ワークナーデレセ ひらまつ病院 23:36

35 キプルトビクター 中国電力 23:46

36 見川壮太 日本製鉄瀬戸内 25:20

第1区12.3Km 1 松枝博輝 富士通 35:28

2 茂木圭次郎 旭化成 35:29

3 田中秀幸 トヨタ自動車 35:30

4 定方俊樹 三菱重工 35:31

5 小山直城 Honda 35:33

6 永戸聖 日立物流 35:34

7 鈴木大貴 YKK 35:34

8 渡邉奏太 サンベルクス 35:38

9 梶原有高 ひらまつ病院 35:41

10 加藤風磨 安川電機 35:41

11 松村陣之助 コモディイイダ 35:42

12 武田凜太郎 ヤクルト 35:43

13 清谷匠 中国電力 35:43

14 倉田翔平 GMOインターネット 35:44

15 坂田昌駿 中央発條 35:44

16 阿部弘輝 住友電工 35:44

17 石井優樹 NTT西日本 35:45

18 照井明人 NDソフト 35:45

19 小野田勇次 トヨタ紡織 35:46

20 片西景 JR東日本 35:46

21 山本雄大 マツダ 35:47

22 竹内大地 トーエネック 35:47

23 松本葵 大塚製薬 35:48

24 志水佑守 トヨタ自動車九州 35:51

25 吉山侑佑戸 上電機製作所 35:52

26 三田眞司 埼玉医科大学G 35:52

27 中村友哉 大阪ガス 35:52

28 舟津彰馬 九電工 35:53

29 西池和人 コニカミノルタ 35:54

30 堤悠生 JFEスチール 35:56

31 秋山清 仁愛知製鋼 35:58

32 關颯人 SGホールディングス 36:00

33 山口浩勢 愛三工業 36:03

34 中村優吾 黒崎播磨 36:04

35 東優汰 中電工 36:10

36 江浪修平 瀬戸内 36:12