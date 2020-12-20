【通過順位 10位まで】
1位 世羅 (広島)1時間00分06
2位 洛南 (京都)1時間01分01
3位 佐久長聖 (長野)1時間01分09
4位 倉敷 (岡山)1時間01分16
5位 仙台育英 (宮城)1時間01分25
6位 九州学院 (熊本)1時間01分27
7位 大牟田 (福岡)1時間01分53
8位 大分東明 (大分)1時間01分56
9位 滋賀学園 (滋賀)1時間02分05
10位 須磨学園 (兵庫)1時間02分09
【随時更新】全国高校駅伝 男子 午後0時半スタート
冬の京都で高校生ランナーがたすきをつなぐ「全国高校駅伝」。
男子のレースは午後0時半にスタートしました。
各区間の順位などを随時更新でお伝えします。
3区 世羅がトップに
2区 九州学院が1位で通過
2区を終えて熊本の九州学院がトップを守っています。
8秒差の2位に長野の佐久長聖高校。さらに6秒差の3位に京都の洛南高校が続いています。
【通過順位 10位まで】
1位 九州学院 (熊本)37分07
2位 佐久長聖 (長野)37分15
3位 洛南 (京都)37分21
4位 仙台育英 (宮城)37分25
5位 世羅 (広島)37分27
6位 須磨学園 (兵庫)37分36
7位 滋賀学園 (滋賀)37分37
8位 大牟田 (福岡)37分39
9位 浜松商 (静岡)37分47
10位 智弁カレッジ (奈良)37分50
【2区 区間記録】
1位 村尾 雄己 (2年) 佐久長聖 (長野)8分01
2位 大森 駿斗 (3年) 智弁カレッジ (奈良)8分04
3位 小山 翔也 (1年) 埼玉栄 (埼玉)8分06
4位 後藤 謙昌 (3年) 仙台育英 (宮城)8分08
5位 吉本 真啓 (3年) 世羅 (広島)8分09
5位 中西 洸貴 (3年) 国学院久我山 (東京)8分09
7位 大塚 直哉 (2年) 豊川 (愛知)8分10
8位 木實 優斗 (3年) 九州学院 (熊本)8分11
9位 太田 祐貴 (3年) 倉敷 (岡山)8分14
9位 村上 大樹 (3年) 青森山田 (青森)8分14
11位 小牧 波亜斗 (3年) 洛南 (京都)8分15
11位 大野 雅也 (3年) 八千代松陰 (千葉)8分15
13位 林 虎大朗 (3年) 大牟田 (福岡)8分16
13位 工藤 信太朗 (1年) 一関学院 (岩手)8分16
15位 林田 蒼生 (2年) 須磨学園 (兵庫)8分18
15位 小田切 幹太 (1年) 学法石川 (福島)8分18
17位 大野 聖登 (1年) 秋田工 (秋田)8分20
17位 平山 喜一朗 (3年) 鎮西学院 (長崎)8分20
19位 柴田 侑 (1年) 滋賀学園 (滋賀)8分22
20位 田村 一智 (3年) 大阪 (大阪)8分23
20位 根本 憲佑 (1年) 水城 (茨城)8分23
22位 佐藤 伶音 (2年) 東海大山形 (山形)8分24
22位 濱口 直人 (3年) 相洋 (神奈川)8分24
24位 重山 弘徳 (1年) 西京 (山口)8分25
24位 荒尾 波瑠 (1年) 大分東明 (大分)8分25
26位 高木 葉 (3年) 敦賀気比 (福井)8分26
26位 高木 晃瑠 (3年) 小林 (宮崎)8分26
28位 高木 優輔 (2年) 高岡向陵 (富山)8分33
28位 品田 滉人 (2年) 中越 (新潟)8分33
30位 坂本 翔伍 (3年) 四日市工 (三重)8分34
31位 宮本 優希 (1年) 智弁和歌山 (和歌山)8分35
32位 宮里 洸 (2年) 北山 (沖縄)8分36
32位 千代島 宗汰 (3年) 鳥栖工 (佐賀)8分36
34位 東泉 大河 (2年) 東農大二 (群馬)8分37
34位 大橋 正昊 (1年) 札幌山の手 (北海道)8分37
34位 松谷 海誠 (2年) つるぎ (徳島)8分37
34位 望月 瑠希哉 (1年) 山梨学院 (山梨)8分37
34位 手塚 啓介 (3年) 那須拓陽 (栃木)8分37
39位 オットゴン アナラ (2年) 鳥取城北 (鳥取)8分38
40位 石丸 朋弥 (2年) 益田清風 (岐阜)8分40
41位 白石 翔馬 (2年) 高知中央 (高知)8分41
41位 三浦 一真 (1年) 遊学館 (石川)8分41
43位 佐々木 一哲 (1年) 平田 (島根)8分43
44位 中川 力 (3年) 浜松商 (静岡)8分45
44位 安藤 風羽 (3年) 鹿児島実 (鹿児島)8分45
46位 岡野 裕斗 (2年) 宇和島東 (愛媛)8分46
47位 森田 琉雅 (3年) 小豆島中央 (香川)8分49
8秒差の2位に長野の佐久長聖高校。さらに6秒差の3位に京都の洛南高校が続いています。
【通過順位 10位まで】
1位 九州学院 (熊本)37分07
2位 佐久長聖 (長野)37分15
3位 洛南 (京都)37分21
4位 仙台育英 (宮城)37分25
5位 世羅 (広島)37分27
6位 須磨学園 (兵庫)37分36
7位 滋賀学園 (滋賀)37分37
8位 大牟田 (福岡)37分39
9位 浜松商 (静岡)37分47
10位 智弁カレッジ (奈良)37分50
【2区 区間記録】
1位 村尾 雄己 (2年) 佐久長聖 (長野)8分01
2位 大森 駿斗 (3年) 智弁カレッジ (奈良)8分04
3位 小山 翔也 (1年) 埼玉栄 (埼玉)8分06
4位 後藤 謙昌 (3年) 仙台育英 (宮城)8分08
5位 吉本 真啓 (3年) 世羅 (広島)8分09
5位 中西 洸貴 (3年) 国学院久我山 (東京)8分09
7位 大塚 直哉 (2年) 豊川 (愛知)8分10
8位 木實 優斗 (3年) 九州学院 (熊本)8分11
9位 太田 祐貴 (3年) 倉敷 (岡山)8分14
9位 村上 大樹 (3年) 青森山田 (青森)8分14
11位 小牧 波亜斗 (3年) 洛南 (京都)8分15
11位 大野 雅也 (3年) 八千代松陰 (千葉)8分15
13位 林 虎大朗 (3年) 大牟田 (福岡)8分16
13位 工藤 信太朗 (1年) 一関学院 (岩手)8分16
15位 林田 蒼生 (2年) 須磨学園 (兵庫)8分18
15位 小田切 幹太 (1年) 学法石川 (福島)8分18
17位 大野 聖登 (1年) 秋田工 (秋田)8分20
17位 平山 喜一朗 (3年) 鎮西学院 (長崎)8分20
19位 柴田 侑 (1年) 滋賀学園 (滋賀)8分22
20位 田村 一智 (3年) 大阪 (大阪)8分23
20位 根本 憲佑 (1年) 水城 (茨城)8分23
22位 佐藤 伶音 (2年) 東海大山形 (山形)8分24
22位 濱口 直人 (3年) 相洋 (神奈川)8分24
24位 重山 弘徳 (1年) 西京 (山口)8分25
24位 荒尾 波瑠 (1年) 大分東明 (大分)8分25
26位 高木 葉 (3年) 敦賀気比 (福井)8分26
26位 高木 晃瑠 (3年) 小林 (宮崎)8分26
28位 高木 優輔 (2年) 高岡向陵 (富山)8分33
28位 品田 滉人 (2年) 中越 (新潟)8分33
30位 坂本 翔伍 (3年) 四日市工 (三重)8分34
31位 宮本 優希 (1年) 智弁和歌山 (和歌山)8分35
32位 宮里 洸 (2年) 北山 (沖縄)8分36
32位 千代島 宗汰 (3年) 鳥栖工 (佐賀)8分36
34位 東泉 大河 (2年) 東農大二 (群馬)8分37
34位 大橋 正昊 (1年) 札幌山の手 (北海道)8分37
34位 松谷 海誠 (2年) つるぎ (徳島)8分37
34位 望月 瑠希哉 (1年) 山梨学院 (山梨)8分37
34位 手塚 啓介 (3年) 那須拓陽 (栃木)8分37
39位 オットゴン アナラ (2年) 鳥取城北 (鳥取)8分38
40位 石丸 朋弥 (2年) 益田清風 (岐阜)8分40
41位 白石 翔馬 (2年) 高知中央 (高知)8分41
41位 三浦 一真 (1年) 遊学館 (石川)8分41
43位 佐々木 一哲 (1年) 平田 (島根)8分43
44位 中川 力 (3年) 浜松商 (静岡)8分45
44位 安藤 風羽 (3年) 鹿児島実 (鹿児島)8分45
46位 岡野 裕斗 (2年) 宇和島東 (愛媛)8分46
47位 森田 琉雅 (3年) 小豆島中央 (香川)8分49
1区 10km 区間賞は鶴川正也（九州学院）
1区は、熊本の九州学院が28分56秒でトップに立ちました。6秒差の2位に静岡の浜松商業。さらに4秒差の3位に京都の洛南高校が続いています。
男子5000メートルの高校記録を持つ石田洸介選手が出場した東農大二高はトップと37秒差の14位と出遅れました。
【1区 区間順位】
1位 鶴川 正也 (3年) 九州学院 (熊本)28分56
2位 尾崎 健斗 (3年) 浜松商 (静岡)29分02
3位 若林 宏樹 (3年) 洛南 (京都)29分06
4位 徳丸 寛太 (3年) 鹿児島実 (鹿児島)29分12
5位 伊藤 大志 (3年) 佐久長聖 (長野)29分14
6位 梶谷 優斗 (3年) 滋賀学園 (滋賀)29分15
7位 吉居 駿恭 (2年) 仙台育英 (宮城)29分17
8位 喜多村 慧 (3年) 須磨学園 (兵庫)29分18
9位 森下 翔太 (2年) 世羅 (広島)29分18
10位 太田 蒼生 (3年) 大牟田 (福岡)29分23
11位 梅崎 蓮 (3年)3宇和島東 (愛媛)29分29
12位 東原 豪輝 (3年) 大阪 (大阪)29分31
13位 田中 悠登 (3年) 敦賀気比 (福井)29分33
14位 石田 洸介 (3年) 東農大二 (群馬)29分33
15位 中川 雄太 (3年) 秋田工 (秋田)29分36
16位 長塩 寛至 (3年) 倉敷 (岡山)29分36
17位 上原 琉翔 (2年) 北山 (沖縄)29分45
18位 山下 結 (2年) 智弁カレッジ (奈良)29分46
19位 島田 拓 (3年) 札幌山の手 (北海道)29分47
20位 竹中 博駿 (3年) 高岡向陵 (富山)29分52
21位 阿部 陽樹 (3年) 西京 (山口)29分56
22位 鎌田 匠馬 (2年) 東海大山形 (山形)30分02
23位 岩島 共汰 (3年) 益田清風 (岐阜)30分04
24位 鈴木 健真 (2年) 一関学院 (岩手)30分04
25位 安藤 圭佑 (3年) 豊川 (愛知)30分08
26位 冨永 昌輝 (3年) 小林 (宮崎)30分10
27位 油谷 航亮 (3年) 八千代松陰 (千葉)30分10
28位 山崎 丞 (2年) 中越 (新潟)30分21
29位 佐藤 榛紀 (3年) 四日市工 (三重)30分22
30位 柴戸 遼太 (2年) 大分東明 (大分)30分27
31位 山口 智規 (2年) 学法石川 (福島)30分27
32位 高島 侑翔 (3年) 埼玉栄 (埼玉)30分31
33位 下津 開生 (3年) 智弁和歌山 (和歌山)30分32
34位 亘理 魁 (3年) 水城 (茨城)30分32
35位 小林 大晟 (3年) 鎮西学院 (長崎)30分33
36位 園田 勢 (3年) 鳥栖工 (佐賀)30分45
37位 平島 龍斗 (2年) 相洋 (神奈川)30分47
38位 伊東 夢翔 (2年) 国学院久我山 (東京)30分57
39位 和田 倖明 (3年) つるぎ (徳島)31分09
40位 岩田 真之 (2年) 鳥取城北 (鳥取)31分12
41位 桑田 泰我 (2年) 青森山田 (青森)31分14
男子5000メートルの高校記録を持つ石田洸介選手が出場した東農大二高はトップと37秒差の14位と出遅れました。
【1区 区間順位】
1位 鶴川 正也 (3年) 九州学院 (熊本)28分56
2位 尾崎 健斗 (3年) 浜松商 (静岡)29分02
3位 若林 宏樹 (3年) 洛南 (京都)29分06
4位 徳丸 寛太 (3年) 鹿児島実 (鹿児島)29分12
5位 伊藤 大志 (3年) 佐久長聖 (長野)29分14
6位 梶谷 優斗 (3年) 滋賀学園 (滋賀)29分15
7位 吉居 駿恭 (2年) 仙台育英 (宮城)29分17
8位 喜多村 慧 (3年) 須磨学園 (兵庫)29分18
9位 森下 翔太 (2年) 世羅 (広島)29分18
10位 太田 蒼生 (3年) 大牟田 (福岡)29分23
11位 梅崎 蓮 (3年)3宇和島東 (愛媛)29分29
12位 東原 豪輝 (3年) 大阪 (大阪)29分31
13位 田中 悠登 (3年) 敦賀気比 (福井)29分33
14位 石田 洸介 (3年) 東農大二 (群馬)29分33
15位 中川 雄太 (3年) 秋田工 (秋田)29分36
16位 長塩 寛至 (3年) 倉敷 (岡山)29分36
17位 上原 琉翔 (2年) 北山 (沖縄)29分45
18位 山下 結 (2年) 智弁カレッジ (奈良)29分46
19位 島田 拓 (3年) 札幌山の手 (北海道)29分47
20位 竹中 博駿 (3年) 高岡向陵 (富山)29分52
21位 阿部 陽樹 (3年) 西京 (山口)29分56
22位 鎌田 匠馬 (2年) 東海大山形 (山形)30分02
23位 岩島 共汰 (3年) 益田清風 (岐阜)30分04
24位 鈴木 健真 (2年) 一関学院 (岩手)30分04
25位 安藤 圭佑 (3年) 豊川 (愛知)30分08
26位 冨永 昌輝 (3年) 小林 (宮崎)30分10
27位 油谷 航亮 (3年) 八千代松陰 (千葉)30分10
28位 山崎 丞 (2年) 中越 (新潟)30分21
29位 佐藤 榛紀 (3年) 四日市工 (三重)30分22
30位 柴戸 遼太 (2年) 大分東明 (大分)30分27
31位 山口 智規 (2年) 学法石川 (福島)30分27
32位 高島 侑翔 (3年) 埼玉栄 (埼玉)30分31
33位 下津 開生 (3年) 智弁和歌山 (和歌山)30分32
34位 亘理 魁 (3年) 水城 (茨城)30分32
35位 小林 大晟 (3年) 鎮西学院 (長崎)30分33
36位 園田 勢 (3年) 鳥栖工 (佐賀)30分45
37位 平島 龍斗 (2年) 相洋 (神奈川)30分47
38位 伊東 夢翔 (2年) 国学院久我山 (東京)30分57
39位 和田 倖明 (3年) つるぎ (徳島)31分09
40位 岩田 真之 (2年) 鳥取城北 (鳥取)31分12
41位 桑田 泰我 (2年) 青森山田 (青森)31分14
男子は7区間42.195km
コースは、京都市の「たけびしスタジアム京都」をスタートとフィニッシュとする例年と同じコースで、男子はマラソンと同じ42.195キロを7人でたすきをつなぎます。
▼1区10km
全コースのほぼ4分の1をしめる10kmの区間。3kmすぎ、5kmすぎと上り坂が続き、後半3kmは下りになる。ここからは、オリンピックでマラソンを走るようなランナーを数多く生み出しており、「花の1区」という名前が定着している。
（区間最高記録）
27分48秒 ジュリアス ギタヒ【仙台育英(宮城)】46回(1995年)
▼2区3km
3kmの区間。下り坂でスピードが出る。
（区間最高記録）
7分55秒 佐藤清治【佐久長聖(長野)】49回(1998年)
▼3区8.1075km
8.1075kmのレース上重要な区間。上り・下りのあと終盤6kmを過ぎたあたりで、こ線橋を通過する。この橋のアップダウンに来たときに、余裕を残しているかどうかが勝負を分ける。
（区間最高記録）
22分40秒 サムエル ワンジル【仙台育英(宮城)】55回(2004年)
▼4区8.0875km
3区を逆に走る8.0875kmの区間。全体としては下り。
（区間最高記録）
22分32秒 ビタン カロキ【世羅(広島)】59回(2008年)/ジョン ムワニキ【世羅(広島)】69回(2018年)
▼5区3 km
3kmの区間。往路の2区とは逆に上りのコース。
（区間最高記録）
8分22秒 浅井利雄【小出(新潟)】23回(1972年)
▼6区5km
5kmの区間。順位争いが激しくなる6区はカーブも多く、上り下りもある。カーブでは大回りせずに最短でコーナーをついていくことが大切。後半、下りを少し余裕をもってむかえられるかどうかがポイント。
（区間最高記録）
14分06秒 ムチリ ディラング【仙台育英(宮城)】70回(2019年)
▼7区5km
最終区間の7区・5kmは西大路を下り、五条通、そして西京極陸上競技場へ戻ってくる。最初に競技場へ顔を見せるのはどのチームか？
（区間最高記録）
13分58秒 森口祐介【西脇工(兵庫)】49回(1998年)
▼1区10km
全コースのほぼ4分の1をしめる10kmの区間。3kmすぎ、5kmすぎと上り坂が続き、後半3kmは下りになる。ここからは、オリンピックでマラソンを走るようなランナーを数多く生み出しており、「花の1区」という名前が定着している。
（区間最高記録）
27分48秒 ジュリアス ギタヒ【仙台育英(宮城)】46回(1995年)
▼2区3km
3kmの区間。下り坂でスピードが出る。
（区間最高記録）
7分55秒 佐藤清治【佐久長聖(長野)】49回(1998年)
▼3区8.1075km
8.1075kmのレース上重要な区間。上り・下りのあと終盤6kmを過ぎたあたりで、こ線橋を通過する。この橋のアップダウンに来たときに、余裕を残しているかどうかが勝負を分ける。
（区間最高記録）
22分40秒 サムエル ワンジル【仙台育英(宮城)】55回(2004年)
▼4区8.0875km
3区を逆に走る8.0875kmの区間。全体としては下り。
（区間最高記録）
22分32秒 ビタン カロキ【世羅(広島)】59回(2008年)/ジョン ムワニキ【世羅(広島)】69回(2018年)
▼5区3 km
3kmの区間。往路の2区とは逆に上りのコース。
（区間最高記録）
8分22秒 浅井利雄【小出(新潟)】23回(1972年)
▼6区5km
5kmの区間。順位争いが激しくなる6区はカーブも多く、上り下りもある。カーブでは大回りせずに最短でコーナーをついていくことが大切。後半、下りを少し余裕をもってむかえられるかどうかがポイント。
（区間最高記録）
14分06秒 ムチリ ディラング【仙台育英(宮城)】70回(2019年)
▼7区5km
最終区間の7区・5kmは西大路を下り、五条通、そして西京極陸上競技場へ戻ってくる。最初に競技場へ顔を見せるのはどのチームか？
（区間最高記録）
13分58秒 森口祐介【西脇工(兵庫)】49回(1998年)
出場47チーム
ことしの出場は、都道府県の予選を勝ち抜いた47チーム。
宮城の仙台育英高校が予選で最も速い2時間2分台をマークし、連覇に向けて順調な仕上がりを見せているほか、去年3位の長野の佐久長聖高校などを中心にハイレベルなレースが予想されています。
また、ことし男子5000メートルの高校記録を塗り替えた群馬の東農大二高の石田洸介選手の走りにも注目が集まります。
1 札幌山の手(北海道) 出場回数:2年連続12回目
2 青森山田(青森) 出場回数:5年連続26回目
3 一関学院(岩手) 出場回数:26年連続30回目
4 仙台育英(宮城) 出場回数:7年連続31回目
5 秋田工(秋田) 出場回数:8年連続26回目
6 東海大山形(山形) 出場回数:4年連続18回目
7 学法石川(福島) 出場回数:10年連続12回目
8 水城(茨城) 出場回数:12年連続15回目
9 那須拓陽(栃木) 出場回数:3年連続11回目
10 東農大二(群馬) 出場回数:2年連続29回目
11 埼玉栄(埼玉) 出場回数:4年連続40回目
12 八千代松陰(千葉) 出場回数:3年連続13回目
13 国学院久我山(東京) 出場回数:2年連続23回目
14 相洋(神奈川) 出場回数:初出場
15 山梨学院(山梨) 出場回数:10年連続20回目
16 中越(新潟) 出場回数:2年連続16回目
17 佐久長聖(長野) 出場回数:23年連続23回目
18 高岡向陵(富山) 出場回数:2年ぶり20回目
19 遊学館(石川) 出場回数:12年連続13回目
20 敦賀気比(福井) 出場回数:2年連続2回目
21 浜松商(静岡) 出場回数:4年ぶり17回目
22 豊川(愛知) 出場回数:7年連続8回目
23 四日市工(三重) 出場回数:2年連続18回目
24 益田清風(岐阜) 出場回数:13年ぶり5回目
25 滋賀学園(滋賀) 出場回数:3年連続13回目
26 洛南(京都) 出場回数:6年連続27回目
27 大阪(大阪) 出場回数:3年ぶり3回目
28 須磨学園(兵庫) 出場回数:2年連続7回目
29 智弁カレッジ(奈良) 出場回数:4年連続4回目
30 智弁和歌山(和歌山) 出場回数:2年連続2回目
31 鳥取城北(鳥取) 出場回数:6年連続7回目
32 平田(島根) 出場回数:初出場
33 倉敷(岡山) 出場回数:43年連続43回目
34 世羅(広島) 出場回数:17年連続50回目
35 西京(山口) 出場回数:28年連続33回目
36 小豆島中央(香川) 出場回数:5年連続5回目
37 つるぎ(徳島) 出場回数:2年ぶり29回目
38 宇和島東(愛媛) 出場回数:5年ぶり8回目
39 高知中央(高知) 出場回数:初出場
40 大牟田(福岡) 出場回数:3年連続43回目
41 鳥栖工(佐賀) 出場回数:11年連続45回目
42 鎮西学院(長崎) 出場回数:3年ぶり15回目
43 大分東明(大分) 出場回数:10年連続19回目
44 九州学院(熊本) 出場回数:17年連続40回目
45 小林(宮崎) 出場回数:3年ぶり57回目
46 鹿児島実(鹿児島) 出場回数:2年連続51回目
47 北山(沖縄) 出場回数:2年連続9回目
宮城の仙台育英高校が予選で最も速い2時間2分台をマークし、連覇に向けて順調な仕上がりを見せているほか、去年3位の長野の佐久長聖高校などを中心にハイレベルなレースが予想されています。
また、ことし男子5000メートルの高校記録を塗り替えた群馬の東農大二高の石田洸介選手の走りにも注目が集まります。
1 札幌山の手(北海道) 出場回数:2年連続12回目
2 青森山田(青森) 出場回数:5年連続26回目
3 一関学院(岩手) 出場回数:26年連続30回目
4 仙台育英(宮城) 出場回数:7年連続31回目
5 秋田工(秋田) 出場回数:8年連続26回目
6 東海大山形(山形) 出場回数:4年連続18回目
7 学法石川(福島) 出場回数:10年連続12回目
8 水城(茨城) 出場回数:12年連続15回目
9 那須拓陽(栃木) 出場回数:3年連続11回目
10 東農大二(群馬) 出場回数:2年連続29回目
11 埼玉栄(埼玉) 出場回数:4年連続40回目
12 八千代松陰(千葉) 出場回数:3年連続13回目
13 国学院久我山(東京) 出場回数:2年連続23回目
14 相洋(神奈川) 出場回数:初出場
15 山梨学院(山梨) 出場回数:10年連続20回目
16 中越(新潟) 出場回数:2年連続16回目
17 佐久長聖(長野) 出場回数:23年連続23回目
18 高岡向陵(富山) 出場回数:2年ぶり20回目
19 遊学館(石川) 出場回数:12年連続13回目
20 敦賀気比(福井) 出場回数:2年連続2回目
21 浜松商(静岡) 出場回数:4年ぶり17回目
22 豊川(愛知) 出場回数:7年連続8回目
23 四日市工(三重) 出場回数:2年連続18回目
24 益田清風(岐阜) 出場回数:13年ぶり5回目
25 滋賀学園(滋賀) 出場回数:3年連続13回目
26 洛南(京都) 出場回数:6年連続27回目
27 大阪(大阪) 出場回数:3年ぶり3回目
28 須磨学園(兵庫) 出場回数:2年連続7回目
29 智弁カレッジ(奈良) 出場回数:4年連続4回目
30 智弁和歌山(和歌山) 出場回数:2年連続2回目
31 鳥取城北(鳥取) 出場回数:6年連続7回目
32 平田(島根) 出場回数:初出場
33 倉敷(岡山) 出場回数:43年連続43回目
34 世羅(広島) 出場回数:17年連続50回目
35 西京(山口) 出場回数:28年連続33回目
36 小豆島中央(香川) 出場回数:5年連続5回目
37 つるぎ(徳島) 出場回数:2年ぶり29回目
38 宇和島東(愛媛) 出場回数:5年ぶり8回目
39 高知中央(高知) 出場回数:初出場
40 大牟田(福岡) 出場回数:3年連続43回目
41 鳥栖工(佐賀) 出場回数:11年連続45回目
42 鎮西学院(長崎) 出場回数:3年ぶり15回目
43 大分東明(大分) 出場回数:10年連続19回目
44 九州学院(熊本) 出場回数:17年連続40回目
45 小林(宮崎) 出場回数:3年ぶり57回目
46 鹿児島実(鹿児島) 出場回数:2年連続51回目
47 北山(沖縄) 出場回数:2年連続9回目