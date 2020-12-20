【随時更新】全国高校駅伝 男子 午後0時半スタート

冬の京都で高校生ランナーがたすきをつなぐ「全国高校駅伝」。

男子のレースは午後0時半にスタートしました。

各区間の順位などを随時更新でお伝えします。

3区 世羅がトップに 【通過順位 10位まで】

1位 世羅 (広島)1時間00分06

2位 洛南 (京都)1時間01分01

3位 佐久長聖 (長野)1時間01分09

4位 倉敷 (岡山)1時間01分16

5位 仙台育英 (宮城)1時間01分25

6位 九州学院 (熊本)1時間01分27

7位 大牟田 (福岡)1時間01分53

8位 大分東明 (大分)1時間01分56

9位 滋賀学園 (滋賀)1時間02分05

10位 須磨学園 (兵庫)1時間02分09

2区 九州学院が1位で通過 2区を終えて熊本の九州学院がトップを守っています。

8秒差の2位に長野の佐久長聖高校。さらに6秒差の3位に京都の洛南高校が続いています。



【通過順位 10位まで】

1位 九州学院 (熊本)37分07

2位 佐久長聖 (長野)37分15

3位 洛南 (京都)37分21

4位 仙台育英 (宮城)37分25

5位 世羅 (広島)37分27

6位 須磨学園 (兵庫)37分36

7位 滋賀学園 (滋賀)37分37

8位 大牟田 (福岡)37分39

9位 浜松商 (静岡)37分47

10位 智弁カレッジ (奈良)37分50



【2区 区間記録】

1位 村尾 雄己 (2年) 佐久長聖 (長野)8分01

2位 大森 駿斗 (3年) 智弁カレッジ (奈良)8分04

3位 小山 翔也 (1年) 埼玉栄 (埼玉)8分06

4位 後藤 謙昌 (3年) 仙台育英 (宮城)8分08

5位 吉本 真啓 (3年) 世羅 (広島)8分09

5位 中西 洸貴 (3年) 国学院久我山 (東京)8分09

7位 大塚 直哉 (2年) 豊川 (愛知)8分10

8位 木實 優斗 (3年) 九州学院 (熊本)8分11

9位 太田 祐貴 (3年) 倉敷 (岡山)8分14

9位 村上 大樹 (3年) 青森山田 (青森)8分14

11位 小牧 波亜斗 (3年) 洛南 (京都)8分15

11位 大野 雅也 (3年) 八千代松陰 (千葉)8分15

13位 林 虎大朗 (3年) 大牟田 (福岡)8分16

13位 工藤 信太朗 (1年) 一関学院 (岩手)8分16

15位 林田 蒼生 (2年) 須磨学園 (兵庫)8分18

15位 小田切 幹太 (1年) 学法石川 (福島)8分18

17位 大野 聖登 (1年) 秋田工 (秋田)8分20

17位 平山 喜一朗 (3年) 鎮西学院 (長崎)8分20

19位 柴田 侑 (1年) 滋賀学園 (滋賀)8分22

20位 田村 一智 (3年) 大阪 (大阪)8分23

20位 根本 憲佑 (1年) 水城 (茨城)8分23

22位 佐藤 伶音 (2年) 東海大山形 (山形)8分24

22位 濱口 直人 (3年) 相洋 (神奈川)8分24

24位 重山 弘徳 (1年) 西京 (山口)8分25

24位 荒尾 波瑠 (1年) 大分東明 (大分)8分25

26位 高木 葉 (3年) 敦賀気比 (福井)8分26

26位 高木 晃瑠 (3年) 小林 (宮崎)8分26

28位 高木 優輔 (2年) 高岡向陵 (富山)8分33

28位 品田 滉人 (2年) 中越 (新潟)8分33

30位 坂本 翔伍 (3年) 四日市工 (三重)8分34

31位 宮本 優希 (1年) 智弁和歌山 (和歌山)8分35

32位 宮里 洸 (2年) 北山 (沖縄)8分36

32位 千代島 宗汰 (3年) 鳥栖工 (佐賀)8分36

34位 東泉 大河 (2年) 東農大二 (群馬)8分37

34位 大橋 正昊 (1年) 札幌山の手 (北海道)8分37

34位 松谷 海誠 (2年) つるぎ (徳島)8分37

34位 望月 瑠希哉 (1年) 山梨学院 (山梨)8分37

34位 手塚 啓介 (3年) 那須拓陽 (栃木)8分37

39位 オットゴン アナラ (2年) 鳥取城北 (鳥取)8分38

40位 石丸 朋弥 (2年) 益田清風 (岐阜)8分40

41位 白石 翔馬 (2年) 高知中央 (高知)8分41

41位 三浦 一真 (1年) 遊学館 (石川)8分41

43位 佐々木 一哲 (1年) 平田 (島根)8分43

44位 中川 力 (3年) 浜松商 (静岡)8分45

44位 安藤 風羽 (3年) 鹿児島実 (鹿児島)8分45

46位 岡野 裕斗 (2年) 宇和島東 (愛媛)8分46

47位 森田 琉雅 (3年) 小豆島中央 (香川)8分49

1区 10km 区間賞は鶴川正也（九州学院） 1区は、熊本の九州学院が28分56秒でトップに立ちました。6秒差の2位に静岡の浜松商業。さらに4秒差の3位に京都の洛南高校が続いています。

男子5000メートルの高校記録を持つ石田洸介選手が出場した東農大二高はトップと37秒差の14位と出遅れました。



【1区 区間順位】

1位 鶴川 正也 (3年) 九州学院 (熊本)28分56

2位 尾崎 健斗 (3年) 浜松商 (静岡)29分02

3位 若林 宏樹 (3年) 洛南 (京都)29分06

4位 徳丸 寛太 (3年) 鹿児島実 (鹿児島)29分12

5位 伊藤 大志 (3年) 佐久長聖 (長野)29分14

6位 梶谷 優斗 (3年) 滋賀学園 (滋賀)29分15

7位 吉居 駿恭 (2年) 仙台育英 (宮城)29分17

8位 喜多村 慧 (3年) 須磨学園 (兵庫)29分18

9位 森下 翔太 (2年) 世羅 (広島)29分18

10位 太田 蒼生 (3年) 大牟田 (福岡)29分23

11位 梅崎 蓮 (3年)3宇和島東 (愛媛)29分29

12位 東原 豪輝 (3年) 大阪 (大阪)29分31

13位 田中 悠登 (3年) 敦賀気比 (福井)29分33

14位 石田 洸介 (3年) 東農大二 (群馬)29分33

15位 中川 雄太 (3年) 秋田工 (秋田)29分36

16位 長塩 寛至 (3年) 倉敷 (岡山)29分36

17位 上原 琉翔 (2年) 北山 (沖縄)29分45

18位 山下 結 (2年) 智弁カレッジ (奈良)29分46

19位 島田 拓 (3年) 札幌山の手 (北海道)29分47

20位 竹中 博駿 (3年) 高岡向陵 (富山)29分52

21位 阿部 陽樹 (3年) 西京 (山口)29分56

22位 鎌田 匠馬 (2年) 東海大山形 (山形)30分02

23位 岩島 共汰 (3年) 益田清風 (岐阜)30分04

24位 鈴木 健真 (2年) 一関学院 (岩手)30分04

25位 安藤 圭佑 (3年) 豊川 (愛知)30分08

26位 冨永 昌輝 (3年) 小林 (宮崎)30分10

27位 油谷 航亮 (3年) 八千代松陰 (千葉)30分10

28位 山崎 丞 (2年) 中越 (新潟)30分21

29位 佐藤 榛紀 (3年) 四日市工 (三重)30分22

30位 柴戸 遼太 (2年) 大分東明 (大分)30分27

31位 山口 智規 (2年) 学法石川 (福島)30分27

32位 高島 侑翔 (3年) 埼玉栄 (埼玉)30分31

33位 下津 開生 (3年) 智弁和歌山 (和歌山)30分32

34位 亘理 魁 (3年) 水城 (茨城)30分32

35位 小林 大晟 (3年) 鎮西学院 (長崎)30分33

36位 園田 勢 (3年) 鳥栖工 (佐賀)30分45

37位 平島 龍斗 (2年) 相洋 (神奈川)30分47

38位 伊東 夢翔 (2年) 国学院久我山 (東京)30分57

39位 和田 倖明 (3年) つるぎ (徳島)31分09

40位 岩田 真之 (2年) 鳥取城北 (鳥取)31分12

41位 桑田 泰我 (2年) 青森山田 (青森)31分14

男子は7区間42.195km コースは、京都市の「たけびしスタジアム京都」をスタートとフィニッシュとする例年と同じコースで、男子はマラソンと同じ42.195キロを7人でたすきをつなぎます。



▼1区10km

全コースのほぼ4分の1をしめる10kmの区間。3kmすぎ、5kmすぎと上り坂が続き、後半3kmは下りになる。ここからは、オリンピックでマラソンを走るようなランナーを数多く生み出しており、「花の1区」という名前が定着している。

（区間最高記録）

27分48秒 ジュリアス ギタヒ【仙台育英(宮城)】46回(1995年)



▼2区3km

3kmの区間。下り坂でスピードが出る。

（区間最高記録）

7分55秒 佐藤清治【佐久長聖(長野)】49回(1998年)



▼3区8.1075km

8.1075kmのレース上重要な区間。上り・下りのあと終盤6kmを過ぎたあたりで、こ線橋を通過する。この橋のアップダウンに来たときに、余裕を残しているかどうかが勝負を分ける。

（区間最高記録）

22分40秒 サムエル ワンジル【仙台育英(宮城)】55回(2004年)



▼4区8.0875km

3区を逆に走る8.0875kmの区間。全体としては下り。

（区間最高記録）

22分32秒 ビタン カロキ【世羅(広島)】59回(2008年)/ジョン ムワニキ【世羅(広島)】69回(2018年)



▼5区3 km

3kmの区間。往路の2区とは逆に上りのコース。

（区間最高記録）

8分22秒 浅井利雄【小出(新潟)】23回(1972年)



▼6区5km

5kmの区間。順位争いが激しくなる6区はカーブも多く、上り下りもある。カーブでは大回りせずに最短でコーナーをついていくことが大切。後半、下りを少し余裕をもってむかえられるかどうかがポイント。

（区間最高記録）

14分06秒 ムチリ ディラング【仙台育英(宮城)】70回(2019年)



▼7区5km

最終区間の7区・5kmは西大路を下り、五条通、そして西京極陸上競技場へ戻ってくる。最初に競技場へ顔を見せるのはどのチームか？

（区間最高記録）

13分58秒 森口祐介【西脇工(兵庫)】49回(1998年)