【随時更新】競泳 日本選手権 第4日 タイムライン

東京オリンピック本番の会場、東京アクアティクスセンターで開かれている競泳の日本選手権。

大会第4日、最終日の各種目の結果などを随時更新でお伝えします。

女子200m背泳ぎ 予選 酒井がトップ 1 酒井夏海 2:11.36

2 古林毬菜 2:11.59

3 小西杏奈 2:12.07

4 白井璃緒 2:12.14

5 松宮真衣 2:13.17

6 又木愛紗 2:13.57

7 秀野由光 2:13.84

8 関口真穂 2:13.95

9 鈴木彩心 2:14.19

10 伊藤亜香利 2:14.69

11 渡会円香 2:14.86

12 赤瀬紗也香 2:15.23

13 今野凜々香 2:15.49

14 竹葉智子 2:15.89

15 弘中花音 2:15.94

16 小川真菜 2:16.52

17 諸貫瑛美 2:16.60

18 井田真由 2:16.88

19 石川珠妃 2:17.10

20 松浦可苗 2:17.37

男子50m自由形 予選 トップは松井 2位塩浦（午前10時20分ごろ） 男子50メートル自由形の予選は、この種目の日本記録保持者、塩浦慎理選手が全体の2位で決勝へ。今大会、100メートルは予選落ちだった自由形のスペシャリストの巻き返しなるか決勝も注目です。



1 松井浩亮 22.30

2 塩浦慎理 22.34

3 中村克 22.50

4 関海哉 22.56

5 難波暉 22.57

6 中村優介 22.60

7 坂井孝士郎 22.61

8 川根正大 22.65

9 石黒智基 22.82

10 岸田真幸 22.85

11 樋口陽太 22.88

11 川崎駿 22.88

13 甲斐耕輔 22.92

14 金子竜大 22.95

15 木野和樹 22.98

16 今城拓海 23.07

16 中尾駿一 23.07

18 伊東隼汰 23.10

19 村上雅弥 23.11

20 オルティスブルーノ 23.12

21 市川光太 23.24

22 大山知章 23.28

23 猿山翔太 23.32

24 山口慶矢 23.33

25 福重智成 23.38

26 麻生剛弘 23.60

27 北山晃河 23.62

28 塚口弘之 23.82

女子50m自由形 予選 大本がトップで決勝へ（午前10時10分ごろ） 女子50メートル自由形の予選は、去年、世界選手権に出場した大本里佳選手が25秒27のタイムでトップです。

予選通過は上位8人ですが、8位に3人の選手が同タイムで並んでいるため、後ほど、決勝進出をかけたレースが行われます。



1 大本里佳 25.27

2 五十嵐千尋 25.35

3 山本茉由佳 25.51

4 込山瞳 25.67

5 神野ゆめ 25.69

6 土井香凜 25.87

7 田嶋玲奈 25.91

8 高橋美紀 25.93

8 佐藤綾 25.93

8 荒川葵 25.93

11 青木智美 25.98

12 野呂優花 25.99

13 今牧まりあ 26.07

14 松本弥生 26.08

15 長尾佳音 26.16

16 賀部寿音 26.17

17 内田愛理 26.23

18 大内紗雪 26.34

19 松永爽羽 26.37

19 鈴木莉緒 26.37

21 戸田菜月 26.49

22 長澤未波 26.50

22 船越彩椰 26.50

24 望月絹子 26.61

25 森万柚子 26.62

26 松村多恵 26.72