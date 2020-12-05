【随時更新】競泳 日本選手権 第3日 タイムライン

東京オリンピック本番の会場、東京アクアティクスセンターで開かれている競泳の日本選手権。

大会第3日の各種目の結果などを随時更新でお伝えします。

男子200m個人メドレー予選 萩野がトップで決勝へ 1 萩野公介 1:59.42

2 松本周也 1:59.84

3 砂間敬太 2:00.12

4 宮本一平 2:00.31

5 藤森丈晴 2:00.96

6 内山拓海 2:01.11

7 溝畑樹蘭 2:01.37

8 宝田康平 2:01.55

9 高橋航太郎 2:02.23

10 初谷智輝 2:02.64

11 五味桂士 2:02.66

12 林太陽 2:02.89

13 大武誠之 2:03.35

14 中田優一郎 2:03.38

15 山口七海生 2:03.58

16 山田泰也 2:03.60

17 石井瑛章 2:03.73

18 廣島偉来 2:04.09

19 早崎遼真 2:04.17

20 井上詩音 2:04.35

21 高瀬渉 2:04.36

22 堀田恵路2:05.58

23 田崎竜成 2:06.38

24 小方颯 2:12.65

女子200m個人メドレー 予選結果 1 清水咲子 2:13.09

2 大本里佳 2:13.28

3 寺村美穂 2:13.42

4 今井月 2:13.77

5 牧野紘子 2:15.14

6 横田早桜 2:15.25

7 松本信歩 2:15.86

8 柏崎清花 2:16.10

9 谷川亜華葉 2:16.25

10 田中佑季 2:16.57

11 出澤美和 2:16.80

12 佐々木杏奈 2:17.95

13 楠田夢乃 2:18.29

14 一戸真央 2:18.39

15 澤野莉子 2:18.64

16 野井珠稀 2:18.88

17 木村碧海 2:18.97

18 伊藤亜香利 2:19.80

男子200mバタフライ 予選結果 1 田中大貴 1:57.60

2 阪本祐也 1:57.89

3 寺田拓未 1:58.03

4 本多灯 1:58.20

5 寛嶋尚二 1:58.35

6 幌村尚 1:58.50

7 松田龍 1:58.74

8 小林拓 1:58.84

9 山口愛斗 1:59.09

10 大坂将史 1:59.81

11 佐伯勇武 2:00.05

12 松下侑平 2:00.48

13 三浦圭人 2:00.52

14 塚本康介 2:00.68

15 梅本雅之 2:00.74

16 三好悠介 2:01.23

17 山田悠太 2:01.77

18 深谷皇 2:02.94

19 神偉雄 2:03.00

20 斉藤堅生 2:03.29

21 石川愼之助 2:04.90

女子200mバタフライ 予選結果（午前10時50分すぎ） 女子200メートルバタフライ予選は、最終組に長谷川涼香選手が登場。ことし8月の国内大会で去年の世界選手権の優勝タイムより1秒以上速いタイムをマークして関係者を驚かせました。

予選では落ち着いた泳ぎを見せて全体3位で決勝に進んでいます。

1 林希菜 2:09.97

2 内田かりん 2:10.16

3 長谷川涼香 2:10.31

4 水口知保 2:10.65

5 持田早智 2:11.32

6 中野未夢 2:11.52

7 藤本穏 2:11.61

8 何澤由衣 2:11.77

9 竹葉智子 2:12.59

10 小林奈央 2:12.64

11 宇野莉奈 2:12.95

12 山岸琴美 2:13.13

13 後野真衣 2:13.17

14 菊地愉友 2:13.25

15 五島実咲 2:13.85

16 竹村花梨 2:14.13

17 室木未菜 2:14.36

18 三井愛梨 2:14.37

19 西村麻亜 2:15.00

20 船木里菜 2:15.37

21 長森花楓 2:15.56

22 泉原凪沙 2:15.93

23 平田美幸 2:16.26

24 山下ひなた 2:16.81

25 金子喜恵 2:17.28

26 倉科美月 2:17.60

27 中村葵 2:17.74

28 柳澤萌 2:18.01

29 岡美里 2:19.14

男子400m自由形 予選 萩野は欠場（午前10時20分ごろ） 男子400メートル自由形の予選に出場予定だった萩野公介選手は棄権しました。大会初日に男子400メートル個人メドレーを制した萩野選手は4日の大会2日目も2種目で決勝に進み、今大会すでに6レースを泳いでいます。

この種目予選トップは中島涼選手。2位は松元克央選手でした。



1 中島涼 3:52.18

2 松元克央 3:52.25

3 井本一輝 3:52.30

4 竹田渉瑚 3:52.33

5 吉田惇哉 3:52.55

6 江原騎士 3:53.11

7 尾崎健太 3:53.46

8 井本元汰 3:53.64

9 眞野秀成 3:54.11

10 吉田冬優 3:54.25

11 齊藤凌 3:55.27

12 山本耕平 3:55.90

13 菖池竜輝 3:56.50

14 松本輝 3:57.64

15 柳本幸之介 3:57.70

16 遠藤光 3:58.15

17 谷健友 3:58.67

18 尾崎隆太 3:58.98

19 大場法隆 3:59.61

20 古閑萌人 4:00.51

21 高木陸 4:00.96

22 鈴木優太 4:01.57

23 坂登暉 4:02.91

24 東谷一輝 4:04.20

25 田切和也 4:05.92

女子100m自由形 予選結果 1 白井璃緒 54.89

2 酒井夏海 55.09

3 五十嵐千尋 55.25

4 大本里佳 55.43

5 佐藤綾 55.48

6 山根優衣 55.66

7 持田早智 55.76

8 池本凪沙 55.77

9 青木智美 55.78

10 神野ゆめ 55.83

11 松本弥生 56.08

12 山本茉由佳 56.13

13 荒川葵 56.39

14 山本葉月 56.40

15 望月絹子 56.48

16 大内紗雪 56.68

17 田嶋玲奈 56.69

18 長尾佳音 56.77

19 増田葵 56.95

20 武中香奈枝 57.21

21 船越彩椰 57.22

22 松永爽羽 57.32

23 西津亜紀 57.42

24 鈴木莉緒 57.47

25 高野綾 57.64

26 居林優衣 57.90

27 石崎美結 58.19