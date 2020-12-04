1 小堀勇気 1:49.04
2 柳本幸之介 1:49.07
2 田中大寛 1:49.07
4 吉田冬優 1:49.16
5 萩野公介 1:49.17
6 高橋航太郎 1:49.18
7 松元克央 1:49.21
8 江原騎士 1:49.24
9 宝田康平 1:49.35
10 中村海渡 1:49.63
11 齊藤凌 1:49.98
12 坂田怜央 1:50.10
13 井元秀哉 1:50.19
14 中島涼 1:50.49
15 上原卓巳 1:50.54
16 古川皓基 1:50.66
17 井本元汰 1:50.99
18 早田昌太郎 1:51.17
19 陶山周平 1:51.23
20 大西翼 1:51.46
21 藤山敦司 1:52.22
22 辰巳海斗 1:52.34
23 大武誠之 1:52.43
24 石田虎流 1:52.66
25 関海哉 1:53.77
26 古閑萌人 1:53.93
27 石崎慶祐 1:54.90
【随時更新】競泳 日本選手権 第2日 タイムライン
東京オリンピック本番の会場、東京アクアティクスセンターで開かれている競泳の日本選手権。
大会第2日の結果などを随時更新でお伝えします。
男子200m自由形 予選結果
女子200m自由形 予選結果
1 白井璃緒 1:59.89
2 池本凪沙 1:59.96
3 今井美祈 2:00.10
4 五十嵐千尋 2:00.33
5 小堀倭加 2:00.54
6 望月絹子 2:00.56
7 牧野紘子 2:00.78
8 増田葵 2:01.29
9 青木智美 2:01.32
10 高野綾 2:01.52
11 高橋美来 2:01.77
12 佐藤綾 2:01.89
13 山本葉月 2:01.94
14 長尾佳音 2:02.07
15 谷頭聖 2:02.26
16 永島遥 2:03.01
17 木津喜一花 2:03.32
18 柴田夏海 2:04.45
19 居林優衣 2:04.46
20 植木優唯奈 2:05.02
2 池本凪沙 1:59.96
3 今井美祈 2:00.10
4 五十嵐千尋 2:00.33
5 小堀倭加 2:00.54
6 望月絹子 2:00.56
7 牧野紘子 2:00.78
8 増田葵 2:01.29
9 青木智美 2:01.32
10 高野綾 2:01.52
11 高橋美来 2:01.77
12 佐藤綾 2:01.89
13 山本葉月 2:01.94
14 長尾佳音 2:02.07
15 谷頭聖 2:02.26
16 永島遥 2:03.01
17 木津喜一花 2:03.32
18 柴田夏海 2:04.45
19 居林優衣 2:04.46
20 植木優唯奈 2:05.02
女子400m個人メドレー 予選 大橋は欠場（午前10時すぎ）
大会2日目は女子400メートル個人メドレーの予選からスタートしました。
この種目の日本記録保持者、大橋悠依選手が調整不足どから欠場したため、エース不在のレースとなりました。
予選は5年ぶりの優勝をねらう清水咲子選手がトップ、それにともに高校2年生の谷川亜華葉選手と梶本一花選手が続いています。
1 清水咲子 4:40.93
2 谷川亜華葉 4:44.51
3 梶本一花 4:46.21
4 柏崎清花 4:46.52
5 室木未菜 4:46.53
6 横田早桜 4:47.59
7 佐々木杏奈 4:48.54
8 松本信歩 4:48.57
9 鈴木彩心 4:49.13
10 田中佑季 4:50.92
11 入澤愛 4:51.09
12 一戸真央 4:51.91
13 東みずき 4:51.93
14 何澤由衣 4:52.87
15 野井珠稀 4:54.57
16 山下ひなた 4:54.76
17 木村碧海 4:55.88
18 長澤未波 4:56.04
19 金指柚香 4:57.82
20 有川萌結 4:59.87
この種目の日本記録保持者、大橋悠依選手が調整不足どから欠場したため、エース不在のレースとなりました。
予選は5年ぶりの優勝をねらう清水咲子選手がトップ、それにともに高校2年生の谷川亜華葉選手と梶本一花選手が続いています。
1 清水咲子 4:40.93
2 谷川亜華葉 4:44.51
3 梶本一花 4:46.21
4 柏崎清花 4:46.52
5 室木未菜 4:46.53
6 横田早桜 4:47.59
7 佐々木杏奈 4:48.54
8 松本信歩 4:48.57
9 鈴木彩心 4:49.13
10 田中佑季 4:50.92
11 入澤愛 4:51.09
12 一戸真央 4:51.91
13 東みずき 4:51.93
14 何澤由衣 4:52.87
15 野井珠稀 4:54.57
16 山下ひなた 4:54.76
17 木村碧海 4:55.88
18 長澤未波 4:56.04
19 金指柚香 4:57.82
20 有川萌結 4:59.87