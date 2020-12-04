【随時更新】競泳 日本選手権 第2日 タイムライン

東京オリンピック本番の会場、東京アクアティクスセンターで開かれている競泳の日本選手権。

大会第2日の結果などを随時更新でお伝えします。

男子200m自由形 予選結果 1 小堀勇気 1:49.04

2 柳本幸之介 1:49.07

2 田中大寛 1:49.07

4 吉田冬優 1:49.16

5 萩野公介 1:49.17

6 高橋航太郎 1:49.18

7 松元克央 1:49.21

8 江原騎士 1:49.24

9 宝田康平 1:49.35

10 中村海渡 1:49.63

11 齊藤凌 1:49.98

12 坂田怜央 1:50.10

13 井元秀哉 1:50.19

14 中島涼 1:50.49

15 上原卓巳 1:50.54

16 古川皓基 1:50.66

17 井本元汰 1:50.99

18 早田昌太郎 1:51.17

19 陶山周平 1:51.23

20 大西翼 1:51.46

21 藤山敦司 1:52.22

22 辰巳海斗 1:52.34

23 大武誠之 1:52.43

24 石田虎流 1:52.66

25 関海哉 1:53.77

26 古閑萌人 1:53.93

27 石崎慶祐 1:54.90

女子200m自由形 予選結果 1 白井璃緒 1:59.89

2 池本凪沙 1:59.96

3 今井美祈 2:00.10

4 五十嵐千尋 2:00.33

5 小堀倭加 2:00.54

6 望月絹子 2:00.56

7 牧野紘子 2:00.78

8 増田葵 2:01.29

9 青木智美 2:01.32

10 高野綾 2:01.52

11 高橋美来 2:01.77

12 佐藤綾 2:01.89

13 山本葉月 2:01.94

14 長尾佳音 2:02.07

15 谷頭聖 2:02.26

16 永島遥 2:03.01

17 木津喜一花 2:03.32

18 柴田夏海 2:04.45

19 居林優衣 2:04.46

20 植木優唯奈 2:05.02