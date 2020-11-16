紅白歌合戦出場歌手発表 JUJUさん 瑛人さん GReeeeNなど初出場
大みそか恒例の紅白歌合戦の出場歌手が16日発表され、42組の出場が決まりました。ことしの初出場は10組で、JUJUさんや瑛人さん、それにGReeeeNなどが選ばれました。
出場が決まったのは次の方々です。
敬称は省略し、カッコ内は出場回数を表しています。
敬称は省略し、カッコ内は出場回数を表しています。
紅組
あいみょん（2）
石川さゆり（43）
坂本冬美（32）
櫻坂46（初）
JUJU（初）
Superfly（5）
天童よしみ（25）
東京事変（初）
NiziU（初）
乃木坂46（6）
Perfume（13）
日向坂46（2）
Foorin（2）
BABYMETAL（初）
松田聖子（24）
MISIA（5）
水森かおり（18）
milet（初）
LiSA（2）
Little GleeMonster（4）
石川さゆり（43）
坂本冬美（32）
櫻坂46（初）
JUJU（初）
Superfly（5）
天童よしみ（25）
東京事変（初）
NiziU（初）
乃木坂46（6）
Perfume（13）
日向坂46（2）
Foorin（2）
BABYMETAL（初）
松田聖子（24）
MISIA（5）
水森かおり（18）
milet（初）
LiSA（2）
Little GleeMonster（4）
白組
嵐（12）
五木ひろし（50）
瑛人（初）
Official髭男dism（2）
関ジャニ∞（9）
Kis-My-Ft2（2）
King＆Prince（3）
郷ひろみ（33）
GENERATIONS（2）
純烈（3）
鈴木雅之（3）
SixTONES（初）
SnowMan（初）
氷川きよし（21）
福山雅治（13）
Hey！Say！JUMP（4）
※「Say」の「a」の表記は、「＠」の丸の中の形。
星野源（6）
Mr.Children（2）
三山ひろし（6）
山内惠介（6）
ゆず（11）
五木ひろし（50）
瑛人（初）
Official髭男dism（2）
関ジャニ∞（9）
Kis-My-Ft2（2）
King＆Prince（3）
郷ひろみ（33）
GENERATIONS（2）
純烈（3）
鈴木雅之（3）
SixTONES（初）
SnowMan（初）
氷川きよし（21）
福山雅治（13）
Hey！Say！JUMP（4）
※「Say」の「a」の表記は、「＠」の丸の中の形。
星野源（6）
Mr.Children（2）
三山ひろし（6）
山内惠介（6）
ゆず（11）
企画
GReeeeN（初）