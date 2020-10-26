参議院 常任委員長や特別委員長などの人事決まる

参議院の常任委員長や特別委員長などが決まり、議院運営委員長に自民党の水落敏栄氏が、予算委員長に自民党の山本順三氏が就任しました。

このうち、常任委員長は、

▽内閣委員長に、自民党の森屋宏氏

▽総務委員長に、公明党の浜田昌良氏

▽法務委員長に、公明党の山本香苗氏

▽外交防衛委員長に、自民党の長峯誠氏

▽財政金融委員長に、自民党の佐藤信秋氏

▽文教科学委員長に、自民党の太田房江氏

▽厚生労働委員長に、自民党の小川克巳氏

▽農林水産委員長に、自民党の上月良祐氏

▽経済産業委員長に、立憲民主党の有田芳生氏

▽国土交通委員長に、立憲民主党の江崎孝氏

▽環境委員長に、立憲民主党の長浜博行氏

▽国家基本政策委員長に、国民民主党の大塚耕平氏

▽予算委員長に、自民党の山本順三氏

▽決算委員長に、自民党の野村哲郎氏

▽行政監視委員長に、立憲民主党の野田国義氏

▽議院運営委員長に、自民党の水落敏栄氏が、それぞれ就任し、

▽懲罰委員長に、日本維新の会の室井邦彦氏が再任しました。



また、特別委員長は、

▽災害対策特別委員長に、公明党の新妻秀規氏

▽沖縄及び北方問題に関する特別委員長に、日本維新の会の鈴木宗男氏が再任

▽政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長に、自民党の松村祥史氏

▽北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長に、自民党の山谷えり子氏

▽政府開発援助等に関する特別委員長に、自民党の松下新平氏

▽地方創生及び消費者問題に関する特別委員長に、自民党の石井浩郎氏

▽東日本大震災復興特別委員長に、立憲民主党の杉尾秀哉氏が、それぞれ就任しました。



さらに審査会長は、

▽憲法審査会長に、自民党の林芳正氏が再任

▽情報監視審査会長に、自民党の藤井基之氏

▽政治倫理審査会長に、自民党の金子原二郎氏が、それぞれ就任しました。



そして調査会長は、

▽国際経済・外交に関する調査会長に、自民党の鶴保庸介氏が再任

▽国民生活・経済に関する調査会長に、立憲民主党の芝博一氏

▽資源エネルギーに関する調査会長に、自民党の宮沢洋一氏が、再任となりました。