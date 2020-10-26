衆議院 常任委員長や特別委員長などの人事決まる

衆議院の常任委員長や特別委員長などが決まり、議院運営委員長に自民党の高木毅氏が再任したほか、憲法審査会長に自民党の細田博之氏が就任しました。

このうち、常任委員長は、

▽内閣委員長に、自民党の木原誠二氏

▽総務委員長に、公明党の石田祝稔氏

▽法務委員長に、自民党の義家弘介氏

▽外務委員長に、自民党の阿部俊子氏

▽財務金融委員長に、自民党の越智隆雄氏

▽文部科学委員長に、自民党の左藤章氏

▽厚生労働委員長に、自民党の渡嘉敷奈緒美氏

▽農林水産委員長に、自民党の高鳥修一氏

▽経済産業委員長に、公明党の富田茂之氏が再任

▽国土交通委員長に、自民党の赤間二郎氏

▽環境委員長に、自民党の石原宏高氏

▽安全保障委員長に、自民党の若宮健嗣氏

▽国家基本政策委員長に、自民党の浜田靖一氏

▽予算委員長に、自民党の金田勝年氏

▽決算行政監視委員長に、立憲民主党の馬淵澄夫氏

▽議院運営委員長に、自民党の高木毅氏が再任

▽懲罰委員長に、立憲民主党の福田昭夫氏が、就任しました。



また、特別委員長は、

▽災害対策特別委員長に、自民党の金子恭之氏

▽政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長に、自民党の川崎二郎氏

▽沖縄及び北方問題に関する特別委員長に、立憲民主党の西村智奈美氏

▽北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長に、自民党の古川禎久氏

▽消費者問題に関する特別委員長に、自民党の永岡桂子氏

▽科学技術・イノベーション推進特別委員長に、立憲民主党の田嶋要氏

▽東日本大震災復興特別委員長に、自民党の根本匠氏

▽原子力問題調査特別委員長に、自民党の渡辺博道氏

▽地方創生に関する特別委員長に、自民党の伊東良孝氏が、それぞれ就任しました。



さらに、審査会長は、

▽憲法審査会長に、自民党の細田博之氏

▽情報監視審査会長に、自民党の松野博一氏

▽政治倫理審査会長に、自民党の森英介氏が、それぞれ就任しました。