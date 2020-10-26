衆議院 常任委員長や特別委員長などの人事決まる
衆議院の常任委員長や特別委員長などが決まり、議院運営委員長に自民党の高木毅氏が再任したほか、憲法審査会長に自民党の細田博之氏が就任しました。
このうち、常任委員長は、
▽内閣委員長に、自民党の木原誠二氏
▽総務委員長に、公明党の石田祝稔氏
▽法務委員長に、自民党の義家弘介氏
▽外務委員長に、自民党の阿部俊子氏
▽財務金融委員長に、自民党の越智隆雄氏
▽文部科学委員長に、自民党の左藤章氏
▽厚生労働委員長に、自民党の渡嘉敷奈緒美氏
▽農林水産委員長に、自民党の高鳥修一氏
▽経済産業委員長に、公明党の富田茂之氏が再任
▽国土交通委員長に、自民党の赤間二郎氏
▽環境委員長に、自民党の石原宏高氏
▽安全保障委員長に、自民党の若宮健嗣氏
▽国家基本政策委員長に、自民党の浜田靖一氏
▽予算委員長に、自民党の金田勝年氏
▽決算行政監視委員長に、立憲民主党の馬淵澄夫氏
▽議院運営委員長に、自民党の高木毅氏が再任
▽懲罰委員長に、立憲民主党の福田昭夫氏が、就任しました。
また、特別委員長は、
▽災害対策特別委員長に、自民党の金子恭之氏
▽政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長に、自民党の川崎二郎氏
▽沖縄及び北方問題に関する特別委員長に、立憲民主党の西村智奈美氏
▽北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長に、自民党の古川禎久氏
▽消費者問題に関する特別委員長に、自民党の永岡桂子氏
▽科学技術・イノベーション推進特別委員長に、立憲民主党の田嶋要氏
▽東日本大震災復興特別委員長に、自民党の根本匠氏
▽原子力問題調査特別委員長に、自民党の渡辺博道氏
▽地方創生に関する特別委員長に、自民党の伊東良孝氏が、それぞれ就任しました。
さらに、審査会長は、
▽憲法審査会長に、自民党の細田博之氏
▽情報監視審査会長に、自民党の松野博一氏
▽政治倫理審査会長に、自民党の森英介氏が、それぞれ就任しました。
▽内閣委員長に、自民党の木原誠二氏
▽総務委員長に、公明党の石田祝稔氏
▽法務委員長に、自民党の義家弘介氏
▽外務委員長に、自民党の阿部俊子氏
▽財務金融委員長に、自民党の越智隆雄氏
▽文部科学委員長に、自民党の左藤章氏
▽厚生労働委員長に、自民党の渡嘉敷奈緒美氏
▽農林水産委員長に、自民党の高鳥修一氏
▽経済産業委員長に、公明党の富田茂之氏が再任
▽国土交通委員長に、自民党の赤間二郎氏
▽環境委員長に、自民党の石原宏高氏
▽安全保障委員長に、自民党の若宮健嗣氏
▽国家基本政策委員長に、自民党の浜田靖一氏
▽予算委員長に、自民党の金田勝年氏
▽決算行政監視委員長に、立憲民主党の馬淵澄夫氏
▽議院運営委員長に、自民党の高木毅氏が再任
▽懲罰委員長に、立憲民主党の福田昭夫氏が、就任しました。
また、特別委員長は、
▽災害対策特別委員長に、自民党の金子恭之氏
▽政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長に、自民党の川崎二郎氏
▽沖縄及び北方問題に関する特別委員長に、立憲民主党の西村智奈美氏
▽北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長に、自民党の古川禎久氏
▽消費者問題に関する特別委員長に、自民党の永岡桂子氏
▽科学技術・イノベーション推進特別委員長に、立憲民主党の田嶋要氏
▽東日本大震災復興特別委員長に、自民党の根本匠氏
▽原子力問題調査特別委員長に、自民党の渡辺博道氏
▽地方創生に関する特別委員長に、自民党の伊東良孝氏が、それぞれ就任しました。
さらに、審査会長は、
▽憲法審査会長に、自民党の細田博之氏
▽情報監視審査会長に、自民党の松野博一氏
▽政治倫理審査会長に、自民党の森英介氏が、それぞれ就任しました。