青森県 岩手県 宮城県で震度4 津波の心配なし
１２日午前１１時４４分ごろ地震がありました。
この地震による津波の心配はありません。
震源地は宮城県沖で震源の深さは４０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは６．１と推定されます。
各市町村の震度は以下のとおりです。
▼震度４が、青森県階上町、岩手県盛岡市、岩手県大船渡市、岩手県北上市、岩手県遠野市、岩手県一関市、岩手県陸前高田市、岩手県釜石市、岩手県奥州市、岩手県矢巾町、岩手県平泉町、岩手県住田町、宮城県石巻市、宮城県気仙沼市、宮城県岩沼市、宮城県登米市、宮城県栗原市、宮城県大崎市、宮城県松島町、宮城県利府町、宮城県涌谷町、宮城県美里町、宮城県南三陸町。
この地震による津波の心配はありません。
震源地は宮城県沖で震源の深さは４０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは６．１と推定されます。
各市町村の震度は以下のとおりです。
▼震度４が、青森県階上町、岩手県盛岡市、岩手県大船渡市、岩手県北上市、岩手県遠野市、岩手県一関市、岩手県陸前高田市、岩手県釜石市、岩手県奥州市、岩手県矢巾町、岩手県平泉町、岩手県住田町、宮城県石巻市、宮城県気仙沼市、宮城県岩沼市、宮城県登米市、宮城県栗原市、宮城県大崎市、宮城県松島町、宮城県利府町、宮城県涌谷町、宮城県美里町、宮城県南三陸町。